為5G電訊生活品牌s/ash 創作全新IP公仔 學生：創作不只講喜好

由am730主辦、一口田慈善教育基金協辦，並獲香港工業總會、香港零售管理協會、香港知專設計學院及香港理工大學專業及持續教育學院全力支持的「第1屆全港中學學界品牌IP王爭霸戰2025/2026」。早前舉行品牌交流日活動，活動邀請多個合作品牌與學生直接交流，其中5G電訊生活品牌「s/ash」向學生介紹品牌理念、服務定位，以及今次IP創作的實際要求，讓學生了解一個角色設計，如何由創意構思走向實際應用。 「s/ash」是一個以年輕世代為核心的5G電訊生活品牌，提供由中國移動香港支撐5G網絡。品牌名稱中的「/」象徵年輕人在不同人生階段、同一時間扮演多重角色，不再被單一身份定義。品牌現有主IP「s/ashie」以雲朵形象呈現，既代表通訊服務的雲端連接特性，亦象徵年輕人多元、不設限的生活態度。

從品牌理念出發不只畫一個「可愛公仔」 「s/ash」團隊在簡報中指出，今次IP創作並非單純設計一個外形討好的卡通角色，而是要回應清晰的市場定位，旨在配合未來品牌發展規劃。因此，新IP需要協助品牌與未成年用戶及其家長溝通，並能應用於廣告宣傳、SIM卡包裝、手機App介面、品牌周邊及線下活動等不同場景。團隊形容，一個理想的IP「不只是可愛，而是能夠陪伴用戶成長，並在不同生活場景中發揮作用」。 在創作方面，「s/ash」為學生提供了清晰而實際的設計框架，包括「通訊」、「科技」、「安全」、「成長」、「陪伴」、「趣味」及「探索」等關鍵元素，同時鼓勵學生思考新IP與現有「s/ashie」之間的關係與故事設定。設計形式不限於人物或動物，亦可為抽象角色，但必須簡潔，方便日後於實體產品上使用。

學生：第一次知道「創作原來有這麼多要求」 對不少參與學生而言，今次是首次接觸需要回應真實品牌需求的創作任務。有學生分享，以往畫公仔時只會考慮個人喜好，但今次「要想清楚這個角色將來會出現在SIM卡、App，甚至普羅大眾都會一同使用時，感覺完全不同」；也有學生表示，最具挑戰性的地方，是如何把抽象的電訊服務概念，例如高速5G網絡或通訊安全，轉化為角色的性格或行為設定，「既要令小朋友覺得親切，又要令家長覺得安心，其實並不容易」。

現有IP s/ashie展示在宣傳海報上

從用戶角度出發學生參與真實品牌命題 活動其中一個重點，是鼓勵學生以「用戶視角」出發，思考自己作為青少年，對電訊服務及品牌的實際需要。簡報中亦列出多個真實產品賣點，包括內地及澳門跨境數據、防騷擾電話功能，以及智能裝置配套優惠，讓學生構思如何透過IP角色，把功能轉化為易於理解的形象與故事。 「s/ash」團隊亦分享，品牌過往曾舉辦節目錄製、夜遊博物館、電影觀影等各類型活動，透過不一樣的生活體驗，拉近品牌與年輕用戶之間的距離。未來，新IP亦有機會參與校園工作坊、設計比賽或親子活動，成為陪伴用戶成長的角色，而不只是一個商標符號。