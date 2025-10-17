第一屆全港中學學界品牌IP王爭霸戰 正式接受報名

IP是知識產權的簡稱，也可定義為二次元角色，為消費產業賦予品牌延展性。
IP的好處是以圖像呈現故事，建立觀感及印象，在現今這個資訊爆棚、圖像更勝千言萬語的世界說好品牌故事，增加品牌的吸引力。
IP本身除了為品牌服務之外，更可獨立成為商品。新一代消費者喜愛有內涵的IP，衍生的周邊產品及效應，除了能觸發情緒消費外，更可引發消費者融入社會的社交效應。
面對當下香港消費模式的根本性改變，零售與餐飲業市道正面臨轉型挑戰，企業需要創新思維，為品牌設計具代表性的IP，並賦予性格與故事，增加新一代顧客的黏着度與忠誠度。
與其外求IP，不如激活本地年青人的創意，鼓勵他們為品牌設計與時並進、能吸引年青顧客及拓展消費群的IP，由年青人對香港品牌的認知和了解開始，撞擊新思維，增加品牌與新一代的互動和共鳴。
由am730主辦，一口田慈善教育基金協辦，第一屆全港中學學界品牌IP王爭霸戰2025/26應運而生，正式接受報名。
參賽資格
歡迎全港中學生參加，參賽隊伍由一至四人組成。
比賽內容
- 以抽籤方式為每組學生參賽隊伍隨機配對其所需設計IP的品牌
- 品牌代表將於2025年11月的交流日活動期間，與配對後參賽隊伍講解是次IP構思
- 參賽隊伍須根據品牌指引，設計IP角色以及IP背後的故事講述或宣傳理念方案 (300字)
- 參賽隊伍須於2026年4月向大會遞交參賽作品，並於4至5月期間的提案日活動，用5至8分鐘向品牌代表評審簡報介紹，及後由品牌代表就IP內容提問與給予專業意見。活動後由品牌代表選出三甲。
活動流程
- 截止報名日期：2025年11月14日
- 品牌認識交流日及抽籤活動：2025年11月29日
- 參賽隊伍提交IP作品：2026年4月17日
- IP作品提案日：2026年4月25日至5月24日(其中一個周六或日)
- 公布結果：2026年6月初
- 頒獎典禮：2026年6月27日
獎項
冠軍（每個品牌乙隊）：每人獲頒冠軍獎狀乙張、每隊港幣$3,000書券
亞軍（每個品牌乙隊）：每人獲頒亞軍獎狀乙張、每隊港幣$2,000書券
季軍（每個品牌乙隊）：每人獲頒季軍獎狀乙張、每隊港幣$1,000書券
最受公眾歡迎IP大獎 (由各品牌的冠軍隊伍進入公眾投票)：勝出隊伍獲頒獎狀乙張及港幣$3,000書券
所有參賽者獲頒紀念狀乙張
報名表格 按此
查詢方法
電話：81 730 730