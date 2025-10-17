第一屆全港中學學界品牌IP王爭霸戰 正式接受報名

IP是知識產權的簡稱，也可定義為二次元角色，為消費產業賦予品牌延展性。

IP的好處是以圖像呈現故事，建立觀感及印象，在現今這個資訊爆棚、圖像更勝千言萬語的世界說好品牌故事，增加品牌的吸引力。

IP本身除了為品牌服務之外，更可獨立成為商品。新一代消費者喜愛有內涵的IP，衍生的周邊產品及效應，除了能觸發情緒消費外，更可引發消費者融入社會的社交效應。

面對當下香港消費模式的根本性改變，零售與餐飲業市道正面臨轉型挑戰，企業需要創新思維，為品牌設計具代表性的IP，並賦予性格與故事，增加新一代顧客的黏着度與忠誠度。