全港中學學界品牌IP王爭霸戰
2025-10-17 12:20:00

第一屆全港中學學界品牌IP王爭霸戰 正式接受報名

IP是知識產權的簡稱，也可定義為二次元角色，為消費產業賦予品牌延展性。

IP的好處是以圖像呈現故事，建立觀感及印象，在現今這個資訊爆棚、圖像更勝千言萬語的世界說好品牌故事，增加品牌的吸引力。

IP本身除了為品牌服務之外，更可獨立成為商品。新一代消費者喜愛有內涵的IP，衍生的周邊產品及效應，除了能觸發情緒消費外，更可引發消費者融入社會的社交效應。

面對當下香港消費模式的根本性改變，零售與餐飲業市道正面臨轉型挑戰，企業需要創新思維，為品牌設計具代表性的IP，並賦予性格與故事，增加新一代顧客的黏着度與忠誠度。

與其外求IP，不如激活本地年青人的創意，鼓勵他們為品牌設計與時並進、能吸引年青顧客及拓展消費群的IP，由年青人對香港品牌的認知和了解開始，撞擊新思維，增加品牌與新一代的互動和共鳴。

由am730主辦，一口田慈善教育基金協辦，第一屆全港中學學界品牌IP王爭霸戰2025/26應運而生，正式接受報名。

參賽資格

歡迎全港中學生參加，參賽隊伍由至四人組成。

比賽內容

  • 以抽籤方式為每組學生參賽隊伍隨機配對其所需設計IP的品牌
  • 品牌代表將於202511月的交流日活動期間，與配對後參賽隊伍講解是次IP構思
  • 參賽隊伍須根據品牌指引，設計IP角色以及IP背後的故事講述或宣傳理念方案 (300)
  • 參賽隊伍須於20264月向大會遞交參賽作品，並於45月期間的提案日活動，用58分鐘向品牌代表評審簡報介紹，及後由品牌代表就IP內容提問與給予專業意見。活動後由品牌代表選出三甲。

活動流程

  • 截止報名日期：20251114
  • 品牌認識交流日及抽籤活動：20251129
  • 參賽隊伍提交IP作品：2026417
  • IP作品提案日：2026425日至524日(其中一個周六或日)
  • 公布結果：20266月初
  • 頒獎典禮：2026627

獎項

冠軍（每個品牌乙隊）：每人獲頒冠軍獎狀乙張、每隊港幣$3,000書券

亞軍（每個品牌乙隊）：每人獲頒亞軍獎狀乙張、每隊港幣$2,000書券

季軍（每個品牌乙隊）：每人獲頒季軍獎狀乙張、每隊港幣$1,000書券

最受公眾歡迎IP大獎 (由各品牌的冠軍隊伍進入公眾投票)：勝出隊伍獲頒獎狀乙張及港幣$3,000書券

所有參賽者獲頒紀念狀乙張

報名表格 按此

查詢方法

電話：81 730 730

電郵： [email protected]
 

