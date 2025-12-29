道地蜂蜜綠茶從一瓶茶到生活態度 以「自然味道」態度成為港人即飲茶首選！

香港飲品市場一向競爭激烈，貨架上琳瑯滿目的選擇，如何讓消費者在短短一瞬間停下目光？一瓶來自台灣的蜂蜜綠茶，憑「少少甜」的口感與自然理念，成功打入香港市場，並在即飲茶類別中打響名堂，它就是熟為人知的茶飲品牌「道地」。 從台灣到香港 成為港人茶飲心頭好 匯泉國際有限公司（匯泉國際）始於1966年尖沙咀一間洋酒及鮮果店，由方展禹先生創立，1984年正式成立公司，並在多年發展中拓展至中國及澳門市場。近年，品牌於珠海設立現代化生產基地，提升製造效率與供應鏈靈活度，為產品創新提供更大彈性。 1996年，匯泉將台灣茶文化引入香港，推出「道地蜂蜜綠茶」，在當時汽水與維他奶仍佔主導的年代，以瓶裝茶的嶄新概念加上輕甜口感，迅速打開市場。品牌經理黃綺琪（Vicky）分享：「當年香港人對瓶裝茶還很陌生，『道地蜂蜜綠茶』能夠突圍而出，靠的是產品理念與口感創新。」

甜而不膩的日常小確幸 「自然味道，源自道地」並非口號，而是「道地」的品牌原則：真色、真香、不含防腐劑及人造色素，並在甜度上拿捏「少少甜」的平衡，讓便利與健康並存。蜂蜜綠茶以原片茶葉沖泡入樽，在淡雅綠茶中加入蜂蜜增添層次，每100毫升約3.3克糖，較同類飲品為低；綠茶富含抗氧化物，有助延緩老化，咖啡因則帶來溫和提神效果，不似咖啡般刺激。Vicky表示：「我們希望消費者喝到的是一種舒適的平衡，不是過度甜膩，而是能在忙碌生活中找到一點輕盈的節奏。」 多元系列滿足不同人士的喜好 道地自1996年創立以來，不僅以經典蜂蜜綠茶聞名，更不斷延伸產品線，打造多元茶飲選擇，滿足不同消費需求。包括「茶品系列」、「極品無糖系列」、「極品解。系列」、「百果園系列」、「季節限定系列」、「玉露系列」、「特色茶飲系列」、「香茶系列」、「紅茶系列」、「奶茶系列」、「植物蛋白系列」、「鴨屎香系列」、「椰乳系列」及「健康絮語系列」。以多樣化的茶飲組合，持續引領市場潮流，成為消費者心中的經典選擇。

設計IP不只是「好看」 而是理解品牌故事 面對競爭激烈的市場，道地除了穩定核心產品力，亦積極透過跨界合作與IP設計提升互動感。過去，道地曾與《蠟筆小新》、Snoopy、Pokémon等人氣IP聯乘，將角色融入包裝與社交媒體，成功吸引年輕族群拍照分享，成為潮流話題。Vicky強調，「IP不只是可愛，它要有個性、有背景，當人知道它的故事，就會記得它。」她又指出，設計不能只停留在「好看」，還要落地，例如包裝印刷有技術限制，線條清晰、辨識度高的風格更適合在實際包材上呈現，於有限陳列空間與快節奏銷售環境中抓住目光。她期望，新IP角色不僅能成為品牌故事的主角，亦同時傳遞「自然、少少甜」的生活態度，並與年輕一代建立更深層的聯繫。

IP角色需具備六個關鍵條件：

．代言能力：能傳遞「少少甜」與「自然味道」的特質，讓人一眼聯想到道地蜂蜜綠茶。

．可分享性：年輕人覺得潮、有趣，願意在社交平台擴散。

．延展性：能應用於節慶、校園活動、周邊商品，甚至成為品牌故事主角。

．印刷與陳列現實：色彩與線條簡潔清晰，容易量產。

．立體化與具象化：角色能做成3D或具質感模型，提升提案表達效果。

．角色故事：IP不是一次性的圖像，而是「生活代言人」，能把「健康、自然、少少甜」的生活態度轉化為年輕族群日常可感的情緒與行為。 參與比賽的設計系學生表示，是次比賽不只是完成學校作業，而是一次實踐機會：「我們可以真正落實設計，甚至創造一個角色，並了解品牌背後的理念。」亦表示對作品充滿信心，期望透過比賽學到更多專業知識。