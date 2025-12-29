道地蜂蜜綠茶 從一瓶茶到生活態度 以「自然味道」態度 成為港人即飲茶首選！

香港飲品市場一向競爭激烈，貨架上琳瑯滿目的選擇，如何讓消費者在短短一瞬間停下目光？一瓶來自台灣的蜂蜜綠茶，憑「少少甜」的口感與自然理念，成功打入香港市場，並在即飲茶類別中打響名堂，它就是熟為人知的茶飲品牌「道地」。

從台灣到香港 成為港人茶飲心頭好

匯泉國際有限公司（匯泉國際）始於1966年尖沙咀一間洋酒及鮮果店，由方展禹先生創立，1984年正式成立公司，並在多年發展中拓展至中國及澳門市場。近年，品牌於珠海設立現代化生產基地，提升製造效率與供應鏈靈活度，為產品創新提供更大彈性。

1996年，匯泉將台灣茶文化引入香港，推出「道地蜂蜜綠茶」，在當時汽水與維他奶仍佔主導的年代，以瓶裝茶的嶄新概念加上輕甜口感，迅速打開市場。品牌經理黃綺琪（Vicky）分享：「當年香港人對瓶裝茶還很陌生，『道地蜂蜜綠茶』能夠突圍而出，靠的是產品理念與口感創新。」