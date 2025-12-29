香港首個及唯一木化石公園 如心園啟發學生IP創意 推動「寓教於樂」深化自然與地球科學教育

如心園獲邀參與由 am730 主辦、一口田慈善基金協辦的「第一屆全港中學學界品牌 IP 王爭霸戰」，透過啟發中學生的創意，打造屬於如心園的專屬IP，推動其「寓教於樂」 的教育初心，進一步強化這個以化石為主題的綠色教育園的定位，吸引更多訪客前來探索自然生態與地球科學之美。

「娛＋學」新地標 如心園木化石公園位處荃灣，毗鄰如心廣場與如心酒店。整個園區佔地約7萬平方呎，包括戶外園區及兩層高的木化石體驗館，展出多件上億年前的古生物化石，以及逾百件木化石藏品。這些木化石藏品可追溯至260萬至530萬年前的上新世時期，訪客在遊走公園之餘，亦能觸摸和欣賞這些珍品，投入一段認識地球歷史的溯古旅程。 華懋集團企業社會責任項目部總經理江麗虹女士表示，「如心園作為香港首個以化石為主題的綠色園區，一直致力提供寓教於樂的學習體驗，讓訪客在輕鬆的環境中接觸自然生態與地球科學，從而培養環境保育意識，並啟發對可持續發展模式的思考。」她續指，如心園期望透過是次比賽啟發學生的創意，並鼓勵他們為園區創作具辨識度的專屬IP，未來將應用於「化石解密學習計劃」及相關教育活動中，以提升學習趣味及互動效果，進一步推廣如心園品牌，並吸引更多市民與旅客到訪。

見到「化石」 即聯想到如心園 在早前的品牌交流日活動上，江女士向已配對為如心園設計IP的中學生，分享了是次設計需具備4大元素，分別是：一、富教育性：能傳遞地球自然科學、可持續發展與環境保護等知識，激發好奇心；二、親和力：角色設計有親和力，故事情節能夠貼近新一代，產生情感連結與共鳴；三、綠色理念：核心價值觀必須與「綠色生活」和「環境保護」一致；四、延展性：除了形象本身能用於活動、教材、社交媒體或紀念品設計外，IP故事能持續發展下去，避免一次性使用。 「我們希望學生們能夠從『化石』入手，設計出只要提到『化石』，大眾即時會聯想到如心園的IP。」江女士建議，同學在為如心園設計IP時可加入角色元素，並透過故事設定和性格刻畫，例如「化石守護者」或「綠色探險家」等，來增添趣味與創意，使IP更具吸引力，從而加強市民對如心園品牌的辯識度。

延伸「學生社區導賞大使」應用 現時如心園有為小學生和親子族群推出「化石解密學習計劃」，從遊戲增加學童對科學與地質的趣味。江女士認為是次IP角色設計能融入該計劃，為自然教育注入趣味與創意。透過生動的IP形象，學生以至家庭能以互動方式探索地球演化的奧秘，提升學習興趣，並加深對生態保育的認識。 更進一步，她預告2026年將推出「如心園學生社區導賞大使」計劃，培育中學生成為小小導賞員，學習自然生態與文化知識，提升溝通與領導力，推廣綠色生活，傳遞社區關愛。她表示新計劃將以「森導漫遊」為導賞內容，學生透過專屬培訓與實地體驗，認識樹木、化石及園林設計，並掌握公共空間規劃的理念。「我們會鼓勵學生報名參與導賞大使培訓，如能運用同學們的IP形象來介紹如心園，便能事半功倍，推廣荃灣區特色景點與文化，成為自然與文化的傳播者。」