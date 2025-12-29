香港首個及唯一木化石公園 如心園啟發學生IP創意 推動「寓教於樂」 深化自然與地球科學教育

如心園獲邀參與由 am730 主辦、一口田慈善基金協辦的「第一屆全港中學學界品牌 IP 王爭霸戰」，透過啟發中學生的創意，打造屬於如心園的專屬IP，推動其「寓教於樂」 的教育初心，進一步強化這個以化石為主題的綠色教育園的定位，吸引更多訪客前來探索自然生態與地球科學之美。

「娛＋學」新地標

如心園木化石公園位處荃灣，毗鄰如心廣場與如心酒店。整個園區佔地約7萬平方呎，包括戶外園區及兩層高的木化石體驗館，展出多件上億年前的古生物化石，以及逾百件木化石藏品。這些木化石藏品可追溯至260萬至530萬年前的上新世時期，訪客在遊走公園之餘，亦能觸摸和欣賞這些珍品，投入一段認識地球歷史的溯古旅程。

華懋集團企業社會責任項目部總經理江麗虹女士表示，「如心園作為香港首個以化石為主題的綠色園區，一直致力提供寓教於樂的學習體驗，讓訪客在輕鬆的環境中接觸自然生態與地球科學，從而培養環境保育意識，並啟發對可持續發展模式的思考。」她續指，如心園期望透過是次比賽啟發學生的創意，並鼓勵他們為園區創作具辨識度的專屬IP，未來將應用於「化石解密學習計劃」及相關教育活動中，以提升學習趣味及互動效果，進一步推廣如心園品牌，並吸引更多市民與旅客到訪。

見到「化石」 即聯想到如心園

在早前的品牌交流日活動上，江女士向已配對為如心園設計IP的中學生，分享了是次設計需具備4大元素，分別是：一、富教育性：能傳遞地球自然科學、可持續發展與環境保護等知識，激發好奇心；二、親和力：角色設計有親和力，故事情節能夠貼近新一代，產生情感連結與共鳴；三、綠色理念：核心價值觀必須與「綠色生活」和「環境保護」一致；四、延展性：除了形象本身能用於活動、教材、社交媒體或紀念品設計外，IP故事能持續發展下去，避免一次性使用。

「我們希望學生們能夠從『化石』入手，設計出只要提到『化石』，大眾即時會聯想到如心園的IP。」江女士建議，同學在為如心園設計IP時可加入角色元素，並透過故事設定和性格刻畫，例如「化石守護者」或「綠色探險家」等，來增添趣味與創意，使IP更具吸引力，從而加強市民對如心園品牌的辨識度。