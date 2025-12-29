馬灣1868 舊村新生．文創活化 IP角色讓馬灣生態與歷史故事落地 展現海島豐富生命力

香港地方雖小，卻充滿歷史。近年社會越趨重視文化保育與文創活化，希望舊地方、舊事物能夠「被看見」，歷史空間不再只是靜態的記憶，而是可以創新姿態重生，融入當代社會。參與品牌之一的「馬灣1868」正是其中一個被賦予新生命的地方，以「舊村新生」為概念，將百年漁村歷史與文創結合，既保留本土文化，亦加入年輕活力。馬灣公園有限公司副總經理(推廣)陳潔儀Helen期望，透過是次比賽，能夠搭建品牌與新生代的情感連結橋樑，讓公眾更了解馬灣1868，將其打造成文旅融合新熱點之餘，亦讓馬灣生態與歷史故事落地，展現海島豐富生命力。

馬灣1868由新鴻基地產牽頭，與政府合作，屬非牟利社區設施，亦是馬灣公園二期核心項目，與馬灣公園一期的「香港挪亞方舟」、「大自然公園」、「太陽館」等構成總佔地160萬平方呎的綜合旅遊及文化集中地。Helen指，馬灣1868發展理念融合文化、藝術、旅遊、生態，保育舊村，同時推動原居民安置與社區更新。而項目被命名為「馬灣1868」，當中的「1868」並不是為求復古所加設：「1868年是清朝政府在馬灣設立海關的重要年份，不僅見證清代關稅史的重要一頁，亦見證馬灣這座小島成為海上絲路與區域貿易往來樞紐位置的重要印記，提醒大家馬灣一直在香港歷史地圖上。我們希望把舊村的故事，講到今天仍然有用、有趣、有溫度；把這一頁歷史作為新世代的起點。」

2025年3月15日，馬灣1868正式開放，短短數月時間，這個新生的文化藝術社區經已在社交平台與口碑之間迅速傳開。走進園區，第一眼多半被彩虹小屋、跨海大橋、海景日落吸引，但馬灣1868並不止於打卡，而是希望以「舊村新生」為主軸，串連天后廟、古井、磚窯、芳園書室等具歷史價值的地點，透過導賞與微度假式動線，把馬灣的歷史故事說出來。Helen補充：「保育不是把老東西鎖好，而是讓新一代能『用』與『參與』。因此我們把導賞、工作坊、展覽放在同一個生活動線裡。」她指，不同年齡層都能在馬灣1868找到節奏：長者可以沿海堤散步，年輕人有壁畫與裝置藝術可以拍照，家庭、年輕人及旅客可參加工作坊，參與「文創」工作。「我們真的想做一個讓人願意回來的地方——不只是你，還包括你的家人、朋友和毛孩。」Helen笑言。

IP宜超越「打卡」層面 需與品牌核心價值連結

在品牌交流日上，Helen特別針對IP設計提出幾項重點，這些建議不僅適用於比賽，也反映馬灣1868的品牌哲學：

不要只為打卡而設計，要為參與而設計

「角色不能只是漂亮的圖案，它要能帶人走進場景，讓人知道下一步可以做甚麼。」Helen提醒，IP必須與體驗連結，讓遊客不只是拍照，而是願意停留、互動。

將故事講清楚，讓品牌有溫度

「每個IP都要有背景、有個性、有與場景的關係。當人知道它的故事，就會記得它。」她舉例，馬灣1868的IP如果只是彩虹屋的圖案，會很快被取代；但如果它是一個「守護漁村記憶的小精靈」，就能延伸到導賞、工作坊甚至商品。

設計要考慮延展性

Helen指出，IP不只是比賽作品，而是可以應用在活動、商品、社交媒體甚至教育內容。「問自己：這個角色能不能出現在壁畫？能不能變成貼紙？能不能講一個故事？如果答案是可以，那它就有生命力。」

結合品牌核心價值

「馬灣1868的核心是保育、文創、傳承、旅遊，你的IP要能反映這4個元素。」她鼓勵學生從漁村文化、自然生態、藝術創作中取材，讓IP不只是「可愛」，而是「有意義」。