「第一屆全港中學學界品牌IP王爭霸戰2025/26」起動 學生創意x品牌理念 108支中學生隊伍為9品牌設計IP

面對消費模式的根本性改變，企業需重整市場推廣策略，當中包括為品牌設計具代表性又可以說好品牌故事的IP。為支持香港品牌開拓市場推廣新思維，並鼓勵本地年青人發揮創意，推動本地創意產業發展，am730聯同一口田慈善教育基金舉辦「第一屆全港中學學界品牌IP王爭霸戰2025/26」，邀請全港中學生為參與活動嘅著名品牌度身設計具代表性、吸引年青顧客，以及拓展消費群的IP作品。

招募階段吸引了108支隊伍、逾280位中學生參加，並出席了早前的品牌交流日活動，與9個品牌互動，了解IP創作。

首屆活動的品牌交流日已於早前假保良局黃永樹小學順利舉行。活動獲香港工業總會、香港零售管理協會、香港知專設計學院，以及香港理工大學專業及持續教育學院擔任支持機構，吸引了全港中學的108支隊伍、逾280位中學生參與，為如心園、s/ash、日本叮叮、李施德林、馬灣1868、敏華冰廳、道地、香港紅十字會以及am730，度身設計符合這班未來主人翁意念的IP。為了讓中學生提供IP學習和實戰機會，當日大會更邀請WeChat Pay HK的代表進行分享，講解IP在商業應用的重要性，並建議學生借助AI工具提升創意效率。另一方面，著名漫畫家Cuson亦向所有參賽同學提供IP角色如何大熱的三大元素，包括「胖」、「粗線條」、「可愛」，啟發他們思考，讓同學們獲益良多。

著名漫畫家Cuson以自身經驗，向同學們傳授設計IP角色技巧。

大會首先安排了9個家傳戶曉的商業品牌，在禮堂簡單介紹他們的品牌理念、核心價值、產品和宣傳目標等，讓同學們有初步了解。緊接再邀請各品牌上台抽籤，即席配對學生隊伍，之後雙方移師課室分組進行更深入的討論。當日不同品牌施展渾身解數，指導同學們如何炮製IP，提示他們其創作成品將應用於甚麼場合。

接下來，參賽隊伍須於2026年4月17日或之前提交IP成品，然後交由專業評審和各品牌代表所組成的團隊，聽取同學們的提案成果和宣傳方案，之後大會將於2026年6月初公布結果，並在2026年6月27日舉行頒獎典禮。

期待各位同學的作品，未來下一個品牌IP代言人，可能就是出自你的手筆！