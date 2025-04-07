全港商場活動/打卡位一覽 人氣動漫/迪士尼/SANRIO（持續更新）

復活節將至，不少人已經開始準備節日大計。不少商場已經準備豐富的活動及打卡位，部分更聯乘迪士尼或人氣動漫，不妨將行商場放入假日計劃之中！

復活節 2025 ｜置地廣場 Lauren Tsai 首個藝術裝置展覽 置地廣場由即日起至4月7日與國際藝術家Lauren Tsai合作，她以經典奇幻故事為靈感，將商場中庭變身為奇幻微型世界。訪客將化身成巨人參觀微型世界。裝置以蘋果樹為中心，象徵連結及成長，蘋果樹周遭的小屋擺放Lauren Tsai的各種作品。現場更會展售Lauren Tsai的原創藝術作品及其畫作。

復活節 2025 ｜葵芳新都會廣場 × 3 大日本人氣動漫 新都會廣場由4月3月至5月5日攜手日本知名模型品牌 MegaHouse，重現人氣動漫《排球少年!!》、《ONE PIECE》、《火影忍者》的經典場景。全場角色更以Q版形象登場，擺出「仰望對視」招牌姿勢，粉絲不妨與角色近距離合照。活動設限定店，發售全港獨家「莫奇.D.路飛」25週年特別版及「火影忍喵」和《機動戰士高達》「Mega Cat」等產品。

復活節 2025 ｜荃灣廣場 迪士尼限定店 / 夾公仔嘉年華 荃灣廣場將於4月4日至5月11日在商場中庭設大型山系主題的迪士尼限定店，迪士尼粉絲除了可與唐老鴨、米奇及鋼牙與大鼻主題打卡位合照，更可選購超過150款山系新品出售，當中不少商品屬迪士尼主題，最適合迪士尼粉絲。在4月4日至4月27日期間，商場舉辦「夾公仔嘉年華」，全港夾公仔高手不妨互相切磋，贏走多款巨型公仔。

復活節 2025 ｜黃埔天地 乒乓挑戰賽 黃埔天地將舉辦「黄埔乓Fun挑戰賽」，全港小學乒乓健將即日起可報名參加，爭奪冠軍寶座及HKD1,000獎金。商場另於4月12日至27日的周末及公眾假期，特設公眾乒乓球試玩及復活節必不可少的兔子互動打卡裝置。

復活節 2025 ｜元朗朗壹廣場 位於元朗的朗壹廣場將於4月18日至19日，舉辦首屆《彩蛋競技大賽及泡泡嘉年華》，近千名的小朋友及家長將利用長柄匙羹、迷你手推車等道具，將復活蛋運送至終點，過程刺激趣味滿分。現場更設戶外泡泡嘉年華及4米高充氣復活蛋打卡位，盡情投入假日歡樂氣氛。

復活節 2025 ｜馬灣 1868 港版意大利五漁村 「馬灣1868」經過翻修後，佔地約50萬平方呎。現時舊村村屋外牆已被粉刷成色彩斑斕的彩色小屋，加上大型壁畫及藝術地板畫，猶如化身意大利五漁村，絕對是打卡熱點！活化後的村屋將提供餐飲、工作室、展覽及表演，為本地藝術家及觀眾提供休閒創作空間。

復活節 2025 ｜ AIRSIDE x Cinnamoroll Cinnamoroll貴為SANRIO旗下極受歡迎的角色之一，向來深受粉絲歡迎。AIRSIDE將於4月11日至6月1日舉辦「AIRSIDE x Cinnamoroll ROLL OUT THE FUN 夢幻派對」，特設3大打卡位及限定店。矚目打卡位必屬5米高的蝴蝶摺耳造型Cinnamoroll，可愛度滿分！旁邊以Cinnamoroll café餐車作為造型的限定店將發售超過300件展品。現場更有「Cinnamoroll手機鏈工作坊」，親手製作獨一無二的手機鏈。

復活節 2025 ｜中環街市 陶藝展覽 中環街市由4月18日至24日，攜手藝人林嘉欣及18位年輕陶藝家舉辦「香港陶器市2025」。陶器市以「圓境」為題，探索球形的不同變化，同時呼應復活節的重要元素復活蛋，展出不同陶瓷作品及藝術裝置。屆時，商場亦舉行市集及一系列的工作坊。