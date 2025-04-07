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生活
2025-04-07 18:07:00

全港商場活動/打卡位一覽 人氣動漫/迪士尼/SANRIO（持續更新）

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全港商場活動/打卡位一覽 人氣動漫/迪士尼/SANRIO（持續更新）
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復活節將至，不少人已經開始準備節日大計。不少商場已經準備豐富的活動及打卡位，部分更聯乘迪士尼或人氣動漫，不妨將行商場放入假日計劃之中！

復活節不妨將行商場加入假日計劃中！

復活節不妨將行商場加入假日計劃中！

復活節2025｜置地廣場 Lauren Tsai首個藝術裝置展覽

置地廣場由即日起至47日與國際藝術家Lauren Tsai合作，她以經典奇幻故事為靈感，將商場中庭變身為奇幻微型世界。訪客將化身成巨人參觀微型世界。裝置以蘋果樹為中心，象徵連結及成長，蘋果樹周遭的小屋擺放Lauren Tsai的各種作品。現場更會展售Lauren Tsai的原創藝術作品及其畫作。

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LANDMARK X Lauren Tsai LANDMARK X Lauren Tsai LANDMARK X Lauren Tsai 蘋果樹周遭的小屋擺放Lauren Tsai的各種作品。 現場更會發售主題紀念品。

復活節2025｜葵芳新都會廣場 × 3大日本人氣動漫

新都會廣場由43月至55日攜手日本知名模型品牌 MegaHouse，重現人氣動漫《排球少年!!》、《ONE PIECE》、《火影忍者》的經典場景。全場角色更以Q版形象登場，擺出「仰望對視」招牌姿勢，粉絲不妨與角色近距離合照。活動設限定店，發售全港獨家「莫奇.D.路飛」25週年特別版及「火影忍喵」和《機動戰士高達》「Mega Cat」等產品。

《ONE PIECE》「ONE PIECE 黃金の紀念盒：25週年金帽路飛」 《ONE PIECE》「ONE PIECE 黃金の紀念盒：25週年金帽路飛」 《排球少年!!》頂上對決 《ONE PIECE》「海賊船」 《排球少年!!》頂上對決 《火影忍者》 「一樂拉麵」 《火影忍者》 「一樂拉麵」 MegaHouse期間限定商店 《火影忍者》 「一樂拉麵」 《火影忍者》 「一樂拉麵」

復活節2025｜荃灣廣場 迪士尼限定店/夾公仔嘉年華

荃灣廣場將於44日至511日在商場中庭設大型山系主題的迪士尼限定店，迪士尼粉絲除了可與唐老鴨、米奇及鋼牙與大鼻主題打卡位合照，更可選購超過150款山系新品出售，當中不少商品屬迪士尼主題，最適合迪士尼粉絲。在44日至427日期間，商場舉辦「夾公仔嘉年華」，全港夾公仔高手不妨互相切磋，贏走多款巨型公仔。

Disney 限定店 Disney 限定店 Disney 限定店 夾公仔嘉年華 鋼牙與大鼻袋 唐老鴨20吋行李箱

復活節2025｜黃埔天地 乒乓挑戰賽

黃埔天地將舉辦「黄埔乓Fun挑戰賽」，全港小學乒乓健將即日起可報名參加，爭奪冠軍寶座及HKD1,000獎金。商場另於412日至27日的周末及公眾假期，特設公眾乒乓球試玩及復活節必不可少的兔子互動打卡裝置。

黃埔天地舉辦「黃埔乓Fun挑戰賽」 復活萌兔藝術裝置 「躍動乒乓」互動打卡位

復活節2025｜元朗朗壹廣場

位於元朗的朗壹廣場將於418日至19日，舉辦首屆《彩蛋競技大賽及泡泡嘉年華》，近千名的小朋友及家長將利用長柄匙羹、迷你手推車等道具，將復活蛋運送至終點，過程刺激趣味滿分。現場更設戶外泡泡嘉年華及4米高充氣復活蛋打卡位，盡情投入假日歡樂氣氛。

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泡泡嘉年華 奇趣滑梯 彩蛋競技大賽 復活兔將心愛的寶藏收藏於蛋內，邀請小朋友入內「尋寶」！ 朗壹廣場《春日花園》親子天地 朗壹廣場《春日花園》親子天地

復活節2025｜馬灣1868 港版意大利五漁村

「馬灣1868」經過翻修後，佔地約50萬平方呎。現時舊村村屋外牆已被粉刷成色彩斑斕的彩色小屋，加上大型壁畫及藝術地板畫，猶如化身意大利五漁村，絕對是打卡熱點！活化後的村屋將提供餐飲、工作室、展覽及表演，為本地藝術家及觀眾提供休閒創作空間。

「馬灣1868」正門雕塑 藝術地板畫 大型壁畫 馬灣大街

復活節2025AIRSIDE x Cinnamoroll

Cinnamoroll貴為SANRIO旗下極受歡迎的角色之一，向來深受粉絲歡迎。AIRSIDE將於411日至61日舉辦「AIRSIDE x Cinnamoroll ROLL OUT THE FUN 夢幻派對」，特設3大打卡位及限定店。矚目打卡位必屬5米高的蝴蝶摺耳造型Cinnamoroll，可愛度滿分！旁邊以Cinnamoroll café餐車作為造型的限定店將發售超過300件展品。現場更有「Cinnamoroll手機鏈工作坊」，親手製作獨一無二的手機鏈。

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「Cinnamoroll復活節驚喜奇遇」集齊復活蛋贏取限定手提袋 「Cinnamoroll復活節驚喜奇遇」，每節活動最快完成挑戰的參加者，將可以獲得Cinnamoroll造型毛氈或手提袋。每位參加者亦可以獲得Cinnamoroll獨家貼紙套裝一份 高達五米毛絨絨Cinnamoroll吹氣大型裝置 及波波池 Cinnamoroll化身成Café 餐車，發售獨家限量商品的期間限定店 AIRSIDE x Cinnamoroll ROLL OUT THE FUN 夢幻派對 夢幻田徑場上Cinnamoroll衝刺終點圓拱、頒獎台與滑板場景

復活節2025｜中環街市 陶藝展覽

中環街市由418日至24日，攜手藝人林嘉欣及18位年輕陶藝家舉辦「香港陶器市2025」。陶器市以「圓境」為題，探索球形的不同變化，同時呼應復活節的重要元素復活蛋，展出不同陶瓷作品及藝術裝置。屆時，商場亦舉行市集及一系列的工作坊。

中環街市 X 「香港陶器市」 中環街市 X 「香港陶器市」 中環街市 X 「香港陶器市」 中環街市 X 「香港陶器市」

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