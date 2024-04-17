全港戲院日2024丨今午搶飛 4.21全港睇戲$30！ 兩間戲院例外

康文署主辦香港流行文化節來到第二屆，今年將於4月21日，舉辦「全港戲院日」，全香港戲院劃一票價30元。今日（4月17日）中午起售票，即睇日期及參與戲院！
全港戲院日2024丨每人每次最多購買4張
繼上年「全港戲院日」後，今年香港戲院商會再次於4月21日舉辦，全港63間戲院劃一票價30元。除了ACX Cinema @北角匯戲院4月17日於下午14:00開始營業及寶石戲院將於4月20日起預售外，屆時全港戲院日的戲票將於4月17日中午12時後，陸續於各大戲院票房及網站開售。戲院票房購票每人每次最多只可購買4張戲票，網上購票則依各院線的購票限制為準。長者、小童及學生優惠當日並不適用；如長者首場票價如低於$30，票價將會維持不變。
同時包括以下電影格式：4DX、CGS LASER、CGS THX ULTIMATE、D BOX、DOLBY ATMOS、FX、IMAX、IMAX with LASER、LUXE 、MX4D、ONYX、REAL D CINEMA。
全港戲院日2024參與戲院
ACX Cinemas、Broadway Circuit 百老匯院線、華懋電影院線、Cine-Art House 影藝院線、Cinema City院線、CGV D2 Place、Emperor Cinemas 英皇院線、Golden Harvest 嘉禾院線、Golden Scene Cinema 高先電影院、Lumen Cinema HK、寶石戲院 LUX Theatre、MCL 院線、新寶院線 Newport Circuit、新光戲院
全港戲院日2024上映電影
為響應香港流行文化節「也文也武」的主題，部分戲院將安排再度上映金像獎的得獎片單，以及切合「武術及動作」、「文學及小說作品改編」主題的電影，預計上映電影超過70套。
全港戲院日2024
日期：2024年4月21日（星期日）
票價：港幣30元正（包場及特備節目除外）
開售日期：2024年4月17日中午12時後