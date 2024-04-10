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2024-04-10 15:13:41

全港戲院日2024丨4.21全港睇戲$30！ 即睇售票日期+參與戲院

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全港戲院日2024丨4.21全港睇戲$30！ 即睇售票日期+參與戲院

全港戲院日2024丨4.21全港睇戲$30！ 即睇售票日期+參與戲院

康文署主辦香港流行文化節來到第二屆，今年將於421日，舉辦「全港戲院日」，全港戲院劃一票價30元。即睇售票日期及參與戲院！

繼上年「全港戲院日」後，今年香港戲院商會再次於421日舉辦，全港63間戲院劃一票價30元。除了ACX Cinema@北角匯及寶石戲院外，屆時全港戲院日的戲票將於417日中午12時後，陸續於各大戲院票房及網站開售。戲院票房購票每人每次最多只可購買4張戲票，網上購票則依各院線的購票限制為準。長者、小童及學生優惠當日並不適用；如長者首場票價如低於$30，票價將會維持不變。

全港戲院日2024參與戲院

ACX CinemasBroadway Circuit 百老匯院線、華懋電影院線、Cine-Art House 影藝院線、Cinema City院線、CGV D2 PlaceEmperor Cinemas 英皇院線、Golden Harvest 嘉禾院線、Golden Scene Cinema 高先電影院、Lumen Cinema HK、寶石戲院 LUX TheatreMCL 院線、新寶院線 Newport Circuit、新光戲院

全港戲院日2024上映電影

為響應香港流行文化節「也文也武」的主題，部分戲院將安排再度上映金像獎的得獎片單，以及切合「武術及動作」、「文學及小說作品改編」主題的電影，預計上映電影超過70套。

全港戲院日2024

日期：2024421日（星期日）

票價：港幣30元正（包場及特備節目除外）

開售日期：2024417日中午12時後

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