全港戲院日2024丨4.21全港睇戲$30！ 即睇售票日期+參與戲院

繼上年「全港戲院日」後，今年香港戲院商會再次於4月21日舉辦，全港63間戲院劃一票價30元。除了ACX Cinema@北角匯及寶石戲院外，屆時全港戲院日的戲票將於4月17日中午12時後，陸續於各大戲院票房及網站開售。戲院票房購票每人每次最多只可購買4張戲票，網上購票則依各院線的購票限制為準。長者、小童及學生優惠當日並不適用；如長者首場票價如低於$30，票價將會維持不變。