全港戲院日2024｜朗豪坊加賞100%全數回贈 即日戲票換$30餐飲現金券/最高獲$900電子現金券

香港戲院商會早前公布4月21日（星期日）為「全港戲院日」，全港63間戲院劃一票價30元，戲票今日起開售，市民反應亦相當踴躍！為配合「全港戲院日」，朗豪坊宣布將優惠升級加碼，只要憑朗豪坊CINEMA CITY戲院於2024年4月21日發出的即日電影戲票或票尾，即可獲100%全數回贈，免費換領朗豪坊$30餐飲電子現金券一張，每人最多可換領兩張，全日將送出2,000份。
此外，為迎接5.1、母親節及父親節等多個節日，朗豪坊由即日起至6月16日首度與WeWa及EarnMore信用卡合作，推出三重消費獎賞，只要憑卡簽賬指定金額即賞朗豪坊現金券回贈，更可尊享獨家商戶折扣優惠：
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憑WeWa或EarnMORE信用卡於朗豪坊憑最多兩張同日消費單據累積簽賬滿$500，即可獲贈$100朗豪坊商場電子現金券1張。每張合資格信用卡於每月最多可換領獎賞3次，即是只要同月消費滿$1,500，即可獲$300回贈，推廣期内最高可獲$900朗豪坊商場電子現金券。
第二賞：LP CLUB會員4,000分迎新獎賞
WeWa及EarnMORE的信用卡用戶以指定推廣代碼「LPWEWA2024」登記成為LP CLUB會員，即送4,000 LP CLUB積分，積分可換領購物禮券、熱選商品、免費泊車、獨家活動及體驗。
第三賞：特選商舖優惠低至6折
於朗豪坊憑WeWa或EarnMORE信用卡簽賬，可尊享多家商舖獨家優惠低至6折，其中精選優惠包括：異度空間工作室正價貨品6折、Happy GLAZE特大牛角酥買3送1、CAMPSITE 晚市套餐第二份半價等。所有商舖優惠列表可參閲朗豪坊網頁。
4.21 朗豪坊睇戲100%回贈
換領日期：2024年4月21日
換領時間：上午11時至下午11時
換領地點：朗豪坊8樓CINEMA CITY戲院門外禮品換領處
換領方法：LP CLUB會員凡出示朗豪坊CINEMA CITY戲院發出之即日電影戲票，即可免費換領HK$30餐飲電子現金券一張。每張電影戲票只可換領獎賞1次，每人最多可換領獎賞2張。獎賞限量2,000份，數量有限，送完即止。
朗豪坊 x WeWa 購物優惠
換領日期：即日起至2024年6月16日
換領時間：上午11時至下午11時
換領地點：朗豪坊4樓顧客服務中心
換領方法：
1）用WeWa或EarnMORE信用卡於朗豪坊憑最多兩張同日消費單據累積簽賬滿HK$500，即可獲HK$100朗豪坊商場電子現金券1張！每張合資格信用卡於每曆月最多可換領獎賞3次，最高可獲HK$900朗豪坊商場電子現金券！
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