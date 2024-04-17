全港戲院日2024｜朗豪坊加賞100%全數回贈 即日戲票換$30餐飲現金券/最高獲$900電子現金券

香港戲院商會早前公布4月21日（星期日）為「全港戲院日」，全港63間戲院劃一票價30元，戲票今日起開售，市民反應亦相當踴躍！為配合「全港戲院日」，朗豪坊宣布將優惠升級加碼，只要憑朗豪坊CINEMA CITY戲院於2024年4月21日發出的即日電影戲票或票尾，即可獲100%全數回贈，免費換領朗豪坊$30餐飲電子現金券一張，每人最多可換領兩張，全日將送出2,000份。

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第一賞： WeWa 及 EarnMore 信用卡用戶消費滿 $500 送 $100 朗豪坊電子現金券

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此外，為迎接5.1、母親節及父親節等多個節日，朗豪坊由即日起至6月16日首度與WeWa及EarnMore信用卡合作，推出三重消費獎賞，只要憑卡簽賬指定金額即賞朗豪坊現金券回贈，更可尊享獨家商戶折扣優惠：

第二賞： LP CLUB 會員 4,000 分迎新獎賞

WeWa及EarnMORE的信用卡用戶以指定推廣代碼「LPWEWA2024」登記成為LP CLUB會員，即送4,000 LP CLUB積分，積分可換領購物禮券、熱選商品、免費泊車、獨家活動及體驗。

第三賞：特選商舖優惠低至 6 折

於朗豪坊憑WeWa或EarnMORE信用卡簽賬，可尊享多家商舖獨家優惠低至6折，其中精選優惠包括：異度空間工作室正價貨品6折、Happy GLAZE特大牛角酥買3送1、CAMPSITE 晚市套餐第二份半價等。所有商舖優惠列表可參閲朗豪坊網頁。