全港戲院日2025｜戲飛$30 即睇參與戲院/預售詳情

全港戲院日2025｜全港戲院日將於5月10日(周六)再度舉行，這個由香港戲院商會主辦的睇戲優惠已連續第3年舉行。如往年一樣，當天全港逾50間商業戲院將統一戲票價，每張戲票只需30港元，推動香港人留港消費，並推廣本地電影文化。今次活動更是在母親節前一天舉行，各位可以帶埋爸爸媽媽一齊睇戲慶祝，一家四口都只不過$120，仲有冷氣涼！即睇預售詳情及參與戲院啦！

「全港戲院日」已第三年舉辦，活動屬於「香港流行文化節2025」的一部分，在過去兩年都深受市民歡迎，不時在戲院外見到長長人龍。今年活動和往年一樣，參與的商業戲院在活動當天，所有戲票統一只需$30（包場及特備節目除外），戲票適用於當日任何時段。而根據過往安排，若當日長者優惠票低於$30，將維持不變，當日亦不設長者、小童及學生優惠，其他戲院優惠或電影贈券亦在當日不適用。

全港戲院日 2025 ｜每人每次最多購買 4 張 根據過去「全港戲院日」的安排，各大戲院一般會在活動前2至4天，開放票房及網上售票系統供市民訂購，有興趣的戲迷可以在相關戲院的網上購票，或親身到戲院買飛，屆時每人每次最多只限購買4張戲票。不過活動確實的購票日期，仍有待官方公布。

全港戲院日 2025 ｜ 52 間戲院參與 今次參與活動的，包括香港戲院商會成員院線的52間商業戲院，包括包括MCL院線、嘉禾院線、百老匯院線、華懋電影院線、影藝戲院院線、Cinema City院線和英皇院線等，分佈於港九新界各地區，截至2025年4月，香港戲院商會會員戲院包括港島區14間、九龍區19間、新界區20間。

全港戲院日 2025 ｜港產片《送院途中》 +Marvel 新系列《雷霆特攻隊》 即將上映 根據電影網資料，多套電影將於4月底起上映，包括4月24日上映、賓艾佛力及莊柏恩瑟主演的《暗算2》。另外，由古天樂、游學修主演的救護電影《送院途中》，以及Marvel Studio新系列的《雷霆特攻隊》，亦會於5月1日起上映。

全港戲院日 2025 詳情： 日期：2025年5月10日（星期六） 票價：每張30港元 售票日期：待公布 購票限制：每人每次最多購買4張戲票 參與戲院：香港戲院商會成員旗下商業戲院