全港最大藏卡盛事《Grade10 Festival》 6大主題展區 雲集過百間卡商/國際評鑑機構

收藏卡熱潮持續升溫，今年的 《Grade10 Festival》 將於11月22至23日於灣仔合和酒店舉行，雲集超過 120 個國際及本地參展單位，是歷屆規模最大的一屆。現場設有交易、鑑定、遊戲體驗等多個主題展區，並加入特別企劃「十張藏卡，十份珍藏」，展出具故事性的珍稀卡牌。今年亦新增 VIP 區域及大型互動活動，卡迷們即睇以下活動詳情。

今年的 Festival 以歷來最強陣容登場，首次匯聚超過 120 個來自世界各地的參展單位，包括中國內地、台灣、美國、日本、韓國、新加坡、馬來西亞、菲律賓等地的代表，以及多間知名卡牌品牌、國際評級機構和收藏界人士。大會獲本地殿堂級單位 HobbyX、HomeRun、HKTCC 香港咭會等支持，打造亞太區規模最大、最豐富的收藏文化盛會。

本屆將活動空間劃分為六大主題展區，涵蓋交易、評級、遊戲體驗、交流互動及備受期待的巨型珍藏打卡牆。此外，今年首度推出特別企劃「十張藏卡，十份珍藏」，展示十張具代表性、背後蘊含動人故事的珍貴卡牌。大會亦將邀請卡主現身分享收藏心路歷程，包括來自不同界別的名人、企業家、飛機師、插畫家以及跨代收藏的家庭，透過遊戲王、運動卡、藝術聯乘等多個類別，呈現收藏如何由興趣逐漸延伸成文化與社群交流的重要一環。

主舞台節目、互動體驗及專業鑑定服務

今年的《Grade10Festival》不僅是一場卡展，而是一個展現卡牌文化與潮流生活的交流平台。現場將展示寶可夢、航海王、龍珠、運動卡等多種系列，連結不同世代的收藏族群，並設有 VIP 專區，方便收藏家與品牌進一步交流。國際評鑑機構 CGCCards 及 HobbyX 亦會在場提供鑑定與評級服務，讓參加者親身感受專業級的收藏體驗。主舞台節目同樣精彩，其中「WeWa 爆卡大作戰」將於兩日活動期間舉辦六場互動環節，參加者有機會贏取珍稀卡牌及總值超過五萬元的獎品，包括 NBA 巨星及寶可夢珍藏系列。

此外，活動亦設有多項限定優惠。於現場即時申請 WeWa 信用卡，可獲 CGCCards 或 HobbyX 的 HK$100 收藏卡牌鑑定服務現金券；WeWa 信用卡客戶或 WeWaClub 會員還可享用專屬快線 Grade 卡服務及 VIP 休息區。