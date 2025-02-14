全港最大「亞洲素食及綠色生活展」下週五開幕 六大精彩活動搶先看 一文看清「素」貨攻略+教你拎免費門票

各位素食者注意，一年一度的亞洲素食展又回來了！第11屆「亞洲素食及綠色生活展」將會於下週五（2月21日）起至2月23日假灣仔會議展覽中心舉行。作為全港最大亞洲素食展覽，今年主題為「品味素生活」，並匯聚了300家來自各地的素食參展商、逾6000款素食及綠色生活產品。同場亦會舉行六大精彩活動，讓觀眾體驗各種綠色生活，一次滿足「食」、「買」、「玩」三大願望！

亞洲素食及綠色生活展2025 日期及時間：

．2025年2月21日至22日（星期五至六）上午11時至下午8時

．2025年2月23日（星期日）上午11時至下午7時

地點：灣仔會議展覽中心展覽廳3F及3G

預先登記免費門票︰>>按此登記<<

現場購票票價︰港幣25元

（2月17日或之前可登記拎免費門票！）

（11歲或以下小童，以及60歲或以上持有「樂悠咭」或「長者咭」者可免費入場） 「素」街必食｜嚐盡異國素食料理 特色餐飲區將會展現各式各樣的素食佳餚，包括善膳工坊的荷葉素臘味粳米飯、FERM的漢堡'肉'餅、MTR Mutter Paneer Ready To Eat咖喱，以及Woodlands的Dahi Puri乳酪薯仔炸米餅等。參觀者還能現場品嚐，親自體驗素食的無限可能！

現場亦設有咖啡、茶及烘焙專區，其中Miss J Square Coffee的純素咖啡掛耳包、C LAB ROASTERY的精品咖啡，以及@ONCE提供的拿鐵風格意式鮮萃咖啡，濃濃咖啡香氣讓人精神煥發。至於茶飲愛好者，則可以選擇台灣的LOMOJI漢方茶及沉香安神清心花茶，以及滿滿香香港情懷的港女伯爵紅茶掛耳濾包展現了各具特色的茶飲風情，入場人士絕對不容錯過。 素食生活區｜探索不同「素」式衣食住行 除了特色餐飲區，展會現場還有各種素食及綠色生活產品，涵蓋衣、食、住、行四大方面。例如Hangry Buddy的素食港式車仔蒟蒻麵、甘薯葉純素火腿午餐肉，到一和的高麗人蔘濃縮液等，都是保持健康的理想選擇。匯川科技國際有限公司則特別以3D打印素三文魚及素煙三文魚腩，以吸引更多人能接觸素食；素馬遊世界的素食旅遊團更提供綠色旅行選擇，推動可持續的生活方式。

六大精彩活動 體驗綠色生活 除了食、購物之外，素食展的綠色健康活動必是大家萬眾期待！

一、素食廚房 今屆「素食廚房」則邀請到香港國際廚藝交流協會秘書兼Gooday Productions Ltd 營運總監盧鑽心小姐、天然齋行政總廚胡德華先生及迪士尼酒店印度菜廚師凌志良先生示範香煎羊肚菌雪魚卷拼素叉燒印度咖哩雜菜。以及禮賢堂．海味藥膳養生藥膳烹調師黃禮賢先生、川粵菜館主廚張惠榮小姐及留民料理串燒酒屋創辦人兼主廚吳嘉偉先生示範胡麻鴛鴦淮山及素菜紅運生菜包，為參觀者提供更多日常烹飪素食的靈感。 二、品味工作坊 今屆品味工作坊活動同樣多元化，包括「賀年盆栽復種好EASY工作坊」、「玻璃彩繪杯工作坊」，有興趣的朋友可提前在網上報名，部分工作坊提供早鳥價優惠，甚至可以免費參加，快快登入網站報名>按此<

玻璃彩繪杯工作坊

今屆更特意邀請新鮮手製美妝品牌Lush舉辦多場手製工作坊，觀眾親手製造藍莓新鮮面膜、流星天使洗面膏等皇牌護理產品，讓參展人士體驗新鮮手製的樂趣。

三、 TOV分享會 Taste of Veg分享會及體健坊活動有來自H CUBE Ltd.創辦人Florence Wong 會探索有機護膚背後的科學，以及天然成份為肌膚带來的光彩；國際認證瑜伽導師 Wendy 教授一系列由椅子輔助的溫和瑜伽序列，讓初學者安全輕鬆掌握伸展動作；營養學家及全方位健康顧問Cecilia Lee則透過體質評估進行營養諮詢，幫助大家在追求美味的同時，保持營養均衡。

四、香港素食慈善烹飪比賽 與往年不同，今屆亞洲素食展首次舉行「香港素食慈善烹飪比賽」，匯聚本港餐飲業人士，以健康美味的素菜佳餚來進行比拼。展覽亦邀請了素食藝人敖嘉年先生及周志文先生，現場示範素食料理。是次比賽的收益，在扣除成本後，將全數捐贈至「香港公共營養發展協會」作公益之用。