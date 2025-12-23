全港最大IKEA九龍灣分店全新升級 超過11萬平方呎！首間IKEA Swedish Cafe/增設商業專區

位於九龍灣MegaBox的IKEA九龍灣分店，佔地超過11萬平方呎，一直是香港規模最大的IKEA旗艦店之一。經過最新翻新升級，九龍灣分店以全新面貌迎接顧客，當中矚目亮點包括多個嶄新設計的陳列室、全港首間IKEA Swedish Café，以及專為商業客戶而設的IKEA for Business專區。這裡一站式滿足所有需求，即睇詳情！

翻新後的九龍灣分店，特別增設多個不同類型及規模的陳列室，涵蓋睡房、客廳、廚房、浴室、書房及兒童房等，融入各種風格與主題，緊貼香港居住環境及最新間隔潮流。當中更特別增設一間全屋示範單位，參考鄰近綠置居項目啟鑽苑的實際尺寸及布局，使用IKEA傢俬與家飾產品，打造簡約現代風格的實用家居，營造充滿空間感的生活環境。

全港唯一 IKEA Swedish Cafe

瑞典文化中的「Fika」，不僅是咖啡小休，更是一種生活態度——在忙碌中偷閒，重新平衡身心。九龍灣分店開設全港首間IKEA Swedish Cafe，絕對不能錯過！以北歐風IKEA傢具營造舒適用餐環境，沉浸式體驗正宗瑞典休憩時光。

Cafe獨家供應多款特色美食，包括熱騰騰薄餅系列：蘑菇火腿薄餅、伊比利亞火腿薄餅配火箭菜及松露油、辣肉腸薄餅、蕃茄芝士薄餅，以及四式芝士蜜糖薄餅，價格只需HK$39至$59.9，性價比超高！甜品控絕不能錯過限定蛋糕，如開心果巴斯克蛋糕、伯爵茶巴斯克蛋糕及斑蘭椰子芒果蛋糕，配一杯特色飲品，完美詮釋「Fika」精髓。這些獨家美食僅於九龍灣分店供應，絕對值得一試。