全港最梦幻巨型圣诞装置 「The Delight of Gifting」揭开圣诞序幕

圣诞节不只有红色一种主题色，ELEMENTS圆方联乘国际珠宝品牌Tiffany & Co.，呈献全港最梦幻的巨型Tiffany Blue Box圣诞装置，并推出节日限定甜点Holiday Treat，让顾客在优雅氛围中细味圣诞滋味。只需登记成为ELEMENTS Club会员并捐款HK$150予大自然保育协会，即可换领精致甜品及饮品，为节日添上意义。 商场更推出礼品卡推广，顾客购买总值HK$2,000礼品卡，即可额外获5,000 ELEMENTS积分，兼享高达5小时免费泊车优惠，送礼同时赚取奖赏。亦将举行多场精彩表演，包括芭蕾舞、圣诞合唱，以及12月18日限定圣诞广东歌DJ派对，为节日注入欢乐气氛，快来ELEMENTS圆方感受奢华圣诞魅力！ 地点：ELEMENTS圆方 日期：即日起至2026年1月1日 POP MART 星星人首度登陆香港 打造「滋味冬日派对」

POP MART星星人风靡全城，今个圣诞，MOKO新世纪广场联乘人气品牌POP MART，带来星星人「美味时刻」系列主题展，首次以萌爆烘焙造型现身香港！由即日起至2026年1月1日，商场中庭化身巨型甜品派对，打卡位包括200倍巨大化「饼干屋星星人」、「马卡龙时刻星星人」及「咖啡牛奶浴星星人」，必定成为粉丝朝圣热点。 节日期间更设三大互动游戏摊位，完成挑战即可赢取星星人限定礼品。The Point会员专享多重优惠，包括「滋味好戏Double Up!」餐饮消费送戏票、晚市高达100%回赠，以及「MOKO冬日大抽奖」，有机会赢走iPhone 17 Pro Max！亦有圣诞音乐会及独家餐饮折扣同时登场，打卡、购物、叹美食一站式搞掂！ 地点：MOKO新世纪广场MTR楼层中庭 日期：即日起至2026年1月1日 首个临海户外圣诞装置 打卡「甜梦精灵森林」梦幻热点

圣诞节将至，想与一众小精灵欢渡圣诞吗？北角海滨花园化身港岛首个临海户外「Winter Sweetieland 甜梦精灵之森」，由即日起至2026年1月4日免费开放，六大梦幻打卡场景包括「精灵森林大门」、「马卡龙甜点站」及「草莓甜心乐园」，更加入波波草，定要拍出最甜美圣诞美照。 北角汇更推出八大节目，涵盖人宠甜蜜市集、DIY圣诞花环及宠物颈圈工作坊、音乐会及圣诞老人见面会，节日气氛满分！宠主更可预约VIPet Lounge包场举办毛孩派对，缔造独家回忆。活动期间消费满额可换领甜品或宠物马卡龙，并享多重奖赏，总值近100万元礼遇。来北角海滨感受最甜蜜的圣诞吧！ 地点：北角汇 北角海滨花园 日期：即日起至2026年1月4日 与治愈心灵的小熊过最窝心圣诞 全港最萌圣诞打卡点

今个圣诞不怕寂寞，青衣城首度联乘美国人气角色Care Bears™，由即日起至2026年1月4日呈献「圣诞彩虹甜蜜乐园」，带来全港首个超巨型6.5米高Cheer Bear圣诞蛋糕及5米高马卡龙圣诞树，并有多只人气小熊换上圣诞造型，满满圣诞气氛。 场内更设Care Bears™期间限定店，发售近百款精品，包括毛公仔、彩色菲林相机及智能手表，粉丝必抢！圣诞期间更有Cheer Bear见面会、国际无伴奏合唱Gala、圣诞歌声马拉松及动感舞会，节日气氛浓厚。青衣城2期平台花园更上演「冬日泡泡灯光秀」，营造浪漫灯海步道，与挚爱缔造最甜蜜圣诞回忆！ 地点：青衣城 日期：即日起至2026年1月4日 BIG HUGS抱抱人首个圣诞主题活动 今个圣诞抱紧处理

想被紧紧拥抱地渡过圣诞吗？东荟城名店仓联乘美国潮流艺术家Christopher David Ryan (CDR)，打造全球首个BIG HUGS抱抱人圣诞活动「SPARK★TACULAR CHRISTMAS」，由即日起至2026年1月4日，七大星光打卡装置及两大数码互动体验全面登场！包括4米高「拥抱奇织」、2.5米BIG HUGS圣诞老人、梦幻「星语长廊」及「HUG FOR LOVE」慈善互动，让拥抱化作爱与希望。 场内更设期间限定店及Cupping Room联乘主题餐馆，推出BIG HUGS限定餐牌及精品。CLUB CG会员消费满额可换领Venchi圣诞巧克力礼盒、限量暖手抱枕及高达HK$1,000电子现金券。圣诞期间更有名人录音故事、泡泡灯光秀及多重奖赏！ 地点：东荟城名店仓 日期：即日起至2026年1月4日 打卡浪漫飘雪 与为食鬼马肥仔过最潮圣诞

看雪景是过圣诞绝不可少的行程！围方联乘本地潮玩设计师Jim Chan，打造梦幻「Chubbi Sweetie Xmas」！由即日起至2026年1月4日，商场呈献6大沉浸式打卡场景，包括瞩目9米高「梦幻糖霜圣诞树」、LED圣诞糖果工厂及户外「星光甜点摩天轮」，更于指定日子上演浪漫飘雪表演，营造欧陆童话氛围。 圆润可爱的Chubbi Chunk换上全新造型，隐藏特别版更惊喜联乘ERROR队长肥仔，等大家来寻找！节日期间更有「Chubbi Santa x Mr.CupCake见面会」及音乐表演，与大家共度欢乐时光！ 地点：围方L2 中庭及L2 户外园艺花园 日期：即日起至2026年1月4日 甜蜜升级 8米高巨型士的糖 打造圣诞甜蜜乐园

一到圣诞节就想起不同甜食吗？太古城中心化身巨大糖果乐园，呈献「Sweetmas糖果兵团」主题活动，由即日起至2026年1月4日，邀请大家勇闯四大互动打卡区，捕捉高达8米的巨型士的糖，探索「粟米糖迷宫」及「圣诞布甸礼盒屋」，挑战「曲奇快趣挑战」，并到快闪甜甜店选购逾400款特色糖果，甜蜜满载！ 场内更推出「甜心四围寻」寻宝游戏，完成任务即可换领限量盲袋，并举办圣诞音乐舞蹈表演及冰上汇演，节日气氛满分。为推动绿色圣诞，即日起消费满额可参加「Sweetmas Rewards」，换领独家旅行袋套装及电子礼券，过一个甜丝丝又有意义的圣诞！ 地点：太古城中心L2 中庭 日期：即日起至2026年1月4日