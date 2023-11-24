全港最高20米西九聖誕樹2023！聖誕市集小鎮/維港煙花/音樂表演

西九聖誕2023｜聖誕節將至，今年西九文化區化身成海濱聖誕小鎮，連同20米高的巨型聖誕樹一同再現！12月期間會有8場全新冬日維港水上煙花匯演，以多個節日限定煙火圖案點綴維港，為大家帶來難忘冬日慶祝活動。首個西九聖誕市集將為期10日，設有多個特色攤位、創意餐飲、現場表演和聖誕寵物驚喜。聖誕節期間，更會有聖誕老人現身，為大家增添節日氣氛！
西九巨型聖誕樹再現海濱聖誕小鎮
廣受歡迎的海濱聖誕小鎮換上新裝飾，11月24日起於西九文化區藝術公園海濱草坪登場。小鎮主角「巨型聖誕樹」高逾 20 米、相等於逾 6 層樓高，掛滿幻彩燈 飾，樹頂更有巨型閃耀五角星作點綴，入夜後燈飾綻放璀璨光芒，與維多利亞港美景， 互相輝映。
小鎮內更有多個巨型「LOVE」標誌、佈置精緻的聖誕小樹、聖誕馴鹿等，承載浪 漫滿滿的氛圍感，散播節日溫暖和祝福！於聖誕節期間，聖誕老人更會隨時在禮物盒造 型的聖誕小屋歡迎大家到訪，送上節日驚喜。另外，首個西九聖誕市集將於 2023 年 12 月 21 日至 30 日期間於藝術公園大草坪舉行。為期 10 天的露天市集將設有 25 個特色攤 位、創意餐飲、現場表演和聖誕寵物驚喜。
冬日維港水上煙花匯演 捕捉節日限定圖案
今年夏季「樂聚維港嘉年華」 中「幻彩詠香江」水上煙火大受歡迎，吸引多名市民旅客歡聚於維港。今次「香港繽紛冬日巡禮」推出的八場、每場 10 分鐘的全新「冬日維港水上煙火」將於 12 月 9 日、10 日、16 日、17 日、23 日、24 日 (平安夜)、25 日 (聖誕節) 及 26 日(Boxing Day)晚上 8 時在維港綻放，在海上呈現多個帶有聖誕氣氛的節日限定煙火圖案，包括「聖誕樹」及「禮物」等；而曾於夏季吸引大家打卡的「HK」字樣煙火，亦再次在維港出現，誠邀市民旅客萬勿錯過，到西九文化區海濱長廊一帶捕捉限定圖案，以相片定格與親朋好友共度佳節的溫馨時刻，傳遞溫暖的節日祝福！
「香港繽紛冬日巡禮」冬日維港水上煙花
日期：2023年12月9、10、16、17、23、24、25、26日（共８場）
時間：晚上8:00至8:10 (約10分鐘)
地點：九龍西九文化區藝術公園海濱長廊鄰近海面
西九文化區聖誕小鎮「香港繽紛冬日巡禮」
開放日期：2023年11月24日至2024年1月1日
地點：九龍西九文化區藝術公園海濱草坪西面
開放時間：
2023年11月24日至12月21日
星期一至五：下午5時 至 晚上11時
星期六及日：上午11時 至 晚上11時
2023年12月22日至2024年1月1日
上午11時 至 晚上11時
11月24日：晚上7時 至 晚上11時
12月24日、25日及31日延長開放時間至翌日凌晨1:00
＊最後入場時間為場地關閉前30分鐘
＊聖誕小鎮亮燈時間：每日下午5時