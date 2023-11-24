全港最高20米西九聖誕樹2023！聖誕市集小鎮/維港煙花/音樂表演

西九聖誕2023｜聖誕節將至，今年西九文化區化身成海濱聖誕小鎮，連同20米高的巨型聖誕樹一同再現！12月期間會有8場全新冬日維港水上煙花匯演，以多個節日限定煙火圖案點綴維港，為大家帶來難忘冬日慶祝活動。首個西九聖誕市集將為期10日，設有多個特色攤位、創意餐飲、現場表演和聖誕寵物驚喜。聖誕節期間，更會有聖誕老人現身，為大家增添節日氣氛！

西九巨型聖誕樹再現海濱聖誕小鎮

廣受歡迎的海濱聖誕小鎮換上新裝飾，11月24日起於西九文化區藝術公園海濱草坪登場。小鎮主角「巨型聖誕樹」高逾 20 米、相等於逾 6 層樓高，掛滿幻彩燈 飾，樹頂更有巨型閃耀五角星作點綴，入夜後燈飾綻放璀璨光芒，與維多利亞港美景， 互相輝映。

小鎮內更有多個巨型「LOVE」標誌、佈置精緻的聖誕小樹、聖誕馴鹿等，承載浪 漫滿滿的氛圍感，散播節日溫暖和祝福！於聖誕節期間，聖誕老人更會隨時在禮物盒造 型的聖誕小屋歡迎大家到訪，送上節日驚喜。另外，首個西九聖誕市集將於 2023 年 12 月 21 日至 30 日期間於藝術公園大草坪舉行。為期 10 天的露天市集將設有 25 個特色攤 位、創意餐飲、現場表演和聖誕寵物驚喜。