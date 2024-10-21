全港首個動漫聯動祭 獨家首賣周邊福袋！低至35折入手特典 藍色監獄/咒術迴戰/排球少年

各位動漫迷不能錯過！官方授權動漫主題店「動漫聯動」即日起至10月31日期間，於銅鑼灣皇室堡舉行首個「動漫聯動祭 福袋特典場」，是次限定店以低至35折售賣逾13款福袋，入手近期最強話題作周邊，即睇內文了解詳請！

入手限量福袋

「動漫聯動祭 福袋特典場」限定店有多款全新限量福袋售賣，部分福袋更是曾經於2024年台灣漫畫博覽會被搶購一空，重點推介包括：「葬送的芙莉蓮－A款」福袋價HK$398（原價HK$1,005）內含：萬用絨毯、面紙套(寶箱怪)等、「葬送的芙莉蓮－B款」福袋價HK$438（原價HK$1,270）內含：耳罩式藍牙耳機、三角腰靠枕、拭鏡布等、「SPY×FAMILY」、「關於我轉生變成史萊姆這檔事」等，福袋價 HK$438，每款均含超高質商品，讓香港粉絲親身選購！此外，更有必搶全球數量限定的「進擊的巨人」福袋，內含：台灣知名DUCKY機械鍵盤、滑鼠墊、名信片等，以及全港首度登場的「藍色監獄」福袋，集合20*20角色無框畫、珍藏級立體場景拼圖、大型掛軸、貼紙等，另外更有7款結合部分全新香港獨家首賣產品登場的動漫福袋，如：「咒術迴戰」、「排球少年!!」、「我獨自升級」等等，以超值價錢就能入手一整袋滿滿的好禮！

多重優惠活動

現場更推出多重優惠送禮活動，凡購物滿HK$100，其中包含《DAN DA DAN》產品，即送你《DAN DA DAN》PVC書籤（價值$40）一張！

優惠一浪接一浪，凡購物滿HK$300（不包括福袋產品），即可以$10換購原價$79《葬送的芙莉蓮》拉鍊小物袋一個，多重好禮送完即止，各位動漫迷務必預早Mark低心水福袋，盡早到場選購！

全港首度開賣「藍色監獄」、「天官賜福」周邊福袋

「藍色監獄」第二季全新周邊福袋，全港首度開賣 ！「藍色監獄」第二季一播出便成為全城熱話，選手們將挑戰U-20日本代表隊。今次動漫聯動祭限定福袋，帶來全新周邊給各位粉絲，分別有珍藏級立體場景拼圖，讓粉絲可以重現每場球賽關鍵比分甚至是反敗為勝的那一刻！另外有20*20角色無框畫、大型掛軸、貼紙等，絕對是粉絲收藏珍品，粉絲必定要親臨動漫聯動祭搶購！

人氣動漫「天官賜福」亦推出全新福袋商品，將為粉絲們帶來滿滿的驚喜與期待！這次的福袋內容豐富，除了兩位主角謝憐和花城的雙面抱枕外，亦包括了他們的陶瓷杯。福袋中還會隨機包含一款PU摺疊盤，不論是花城還是謝憐款式，都是粉絲們的心頭好。每份福袋還附有還原作品中精緻場景的長枱墊，展現「天官賜福」的獨特風格。