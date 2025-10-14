全港首個室內開放式動物互動館My Mini Zoo開幕 零距離接觸過百隻小動物

守宮、蛇、刺蝟等異寵近年成為不少人的掌上明珠。想讓小朋友接觸更多小動物，不一定到遠離市區的農莊。位於長沙灣的全港首個室內開放式動物體驗館My Mini Zoo正式開幕，館內飼養超過60種來自不同地方的小動物，包括法國垂耳兔和球蟒等。訪客可零距離觸摸及了解牠們的習性，加深對動物認識。

My Mini Zoo首店

90後放棄高薪創立 My Mini Zoo小小寵物園由3位90後年輕人Joseph、Nick和Eric創立。他們放棄牙醫、工程業及銀行業的工作，成立My Mini Zoo，期望將尊重生命的信息傳遞予下一代。短短6年，My Mini Zoo已經與超過200間學校及機構合作，舉辦過千場講座及工作坊等教育活動，當中包括「動物全接觸班」、「動物護理員班」和「動物治療班」等。

零距離親親小動物 為了讓小朋友舒適地親親小動物，My Mini Zoo在長沙灣以「小動物，大世界，My Mini Zoo 陪你長大」為主題打造動物體驗館。館內飼養超過60種、共100多隻來自世界各地的小動物，當中包括法國垂耳兔、亞達伯拉象龜、球蟒及巨人守宮等。動物迷絕對要參與「Zoo動物奇遇記體驗班 Mini Zoo Explorer」，不但可在專業指導下親近各種小動物，更可了解牠們的特性和與故事，拉近彼此距離。「動物偵探學院」特別為小朋友而設，透過趣味遊戲認識動物知識。

2人同行即享優惠價 店內同時設扭蛋機和發售各種主題紀念品，訪客不妨入手。凡於新張期間報名參與「Zoo 動物奇遇記體驗班 Mini Zoo Explorer」，更可享限時2人同行優惠，每位只需$288（大小同價），最適合一家大細參加！

My Mini Zoo 小小寵物園 室內互動動物體驗館 開放時間：10:00 – 19:00（只接受預約） 地址：長沙灣永康街79號創匯國際中心 16F 官方網站 電話 / WhatsApp：9743 3000