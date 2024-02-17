全港首個最大型一站式動漫文化集中地 ANICHI 動漫一番街登陸MegaBox！ONE PIECE海賊王／SPYXFAMILY／咒術迴戰／我推的孩子

周末好去處｜各位喜歡動漫的朋友要注意啦！全港首條最大型動漫一番街於MegaBox 9樓正式開幕！一站式動漫文化集中地佔地2萬呎，匯聚多個頂級人氣漫畫、玩具、周邊產品、電子遊戲、卡牌對戰、限定珍藏和輕食於一身，為動漫迷帶來與別不同的多重休閒體驗。當中有一系列膾炙人口以至最新大熱動漫作品例如《ONE PIECE》、《龍硃》、《數碼暴龍》、 《蠟筆小新》、《多啦A夢》、《高達》、《幪面超人》、《Ultraman》、《咒術迴戰》、《鏈鋸人》、《我推的孩子》、《SPYXFAMILY》、《葬送的芙莉蓮》等，動漫迷必定要去朝聖！

ANICHI 動漫一番街｜第一彈主題與 ONE PIECE 合作 ANICHI第一波與東映動畫合作，首波帶來一個大型ONE PIECE最新篇章EGG HEAD企劃。第一彈主題聯乘 ONE PIECE，除了一連串ONE PIECE獨家周邊精品系列於ANICHI限定發售外，矚目登場的有首個ONE PIECE系列爆醬吐司，ONE PIECE迷千萬不要錯過！ 場內有1比1路飛與索柏等身大模型，歡迎大家去與他們合照。另外亦有ONE PIECE期間限定會員計劃，即時成為ANICHI會員即可享有以下專屬優惠，包括： 以會員優惠九折購買任何ONE PIECE商品； 以會員身份預先訂購各種ONE PIECE商品； 參與積分獎賞計劃，以積分換領不同禮品（詳情稍後公佈）； 會員可得到Toei eStore $20 T-coins

ANICHI集結購物、玩 樂、輕食，同時更有遊戲體驗室、動漫直播室、巨型LED WALL，可以直播電玩賽事、潮物開箱、專題訪問和活動發佈等。一次過滿足大家超過三個願望！ANICHI開業讓動漫迷有個新浦點，亦令本港的動漫文化活動更趨專業化。 《動漫一番街》內近20間動漫主題專門店 ANICHI 動漫一番街｜SHOP 1 TOEI eStore 東映動畫商店街 (Toei eStore) 為香港和澳門地區提供多款官方授權的動畫精品，涵蓋「海賊王」、「龍珠」、「數碼暴龍」，「小魔女Doremi」和「鬼太郎」等熱門動畫系列。除了獨家限量商品 預購和日本直送商品之外，本店亦會不定期推出新商品和更新活動消息。 ANICHI 動漫一番街｜SHOP 2 Special POP UP Store 期間限定專門店會按不同需要與動漫主題合作，定必處理為最有新鮮感的流行文化專門店。

ANICHI 動漫一番街｜SHOP 3 GSE Shop Game Source Entertainment (GSE) 是目前亞洲區內主機遊戲發行及代理流通商其中之一， 多年來致力做好遊戲，並以一眾遊戲玩家為前題，提供不同類型的遊戲，希望能夠為各位帶來 樂趣。 配合全港首個最大型一站式動漫文化集中地 「ANICHI」 動漫一番街的主題，特別帶來代理品牌成立於 2003 年的高端收藏品製造商，雕像產品包括塞爾達傳說、超級 馬里奧、星之卡比、銀河戰士、黑暗之魂等，致力於生產優質產品並擴大 First 4 Figures 在電玩和動漫世界中的版圖。 以及「 FANTHFUL 」致力於服務熱愛遊戲電影動漫等流行文化的粉絲，提供高品質的官方授權正版周邊衍生產品，“Everyone is a fan，帶給粉絲更多好玩、有趣的周邊” ANICHI 動漫一番街｜SHOP 4 GC by Gimans Care GC是由一群對卡通動漫有熱誠的香港人於2020年創立。卡通動漫是每個小孩的夢與想。品牌致力將卡通動漫元素融入生活，產品既富實用性，又能喚醒美好的回憶。 GC的設計理念是透過日常用品，讓成年人找回童年時的夢想，最純粹的初衷。 2024年GC最新推出 &「鯉」x 城市獵人 日本威士忌聯乘，緊接將會係元祖高達45周年的一系列產品，大家敬請期待！

SHOP 4 GC by Gimans Care

ANICHI 動漫一番街｜SHOP 5 Ani Mall 羚邦集團旗下網購平台Ani-Mall® 首個線下零售店，銷售正版官方授權的動漫商品及獨家動 漫精品。店內設有大熱動畫我獨自升級的打卡位。其中包括我獨自升級經典場面，超過2米高的神像打卡牆，粉絲切勿錯過，二月份前來打卡更有機會獲得小禮物！ 店內亦有多個【我推的孩子】1:1角色造型立牌，齊來感受偶像的魅力！多款新產品即將登場，為慶祝新開張，期間限定發售獨家限量【我推的孩子】福袋，福袋包括精美大紙袋、愛水着雙面 抱枕、大角色色紙、應援扇及碎閃襟章組合，限量50個，售完即止。作為Ｂ小町的粉絲，一定要 入手Ｂ小町應援系列！ ANICHI 動漫一番街｜SHOP 6 動漫直播室 結合互聯網的潮流文化，動漫一番街內的直播室有新品介紹同時，更會與不同動漫KOL開箱、動漫專題訪問、電子遊戲介紹以至電競比賽等等。真正成為線上線下的主要連接點。就算大家不是身處「ANICHI」動漫一番街，也能時刻接收到最新消息及相關精彩內容。 ANICHI 動漫一番街｜SHOP 7 Tamashii Nations, Bandai Hobby, Banpresto & Candy Toy 萬代南夢宮旨在與全世界分享夢想、娛樂、感動，為您帶來各款出自不同動漫IP的Figure、模型、食玩等玩具。 TAMASHII NATIONS - 日本玩具公司BANDAI旗下的完成品Figure品牌，致力提供各種動漫玩具產品，以還原度高的造形、優秀的可動性及高質的素材為重點，讓產品注入「魂」！品牌包括「ROBOT魂」、「超合金魂」、「Metal Build」及「S.H.Figuarts」等人氣系列。ANINICHI內的 TAMASHII NATIONS區展示了多款人氣動畫商品，例如《SPY×FAMILY間諜家家酒》、《海賊 王》等。動漫迷觀賞展品後可即場購買心宜商品！

ANICHI 動漫一番街｜SHOP 8 遊戲體驗室 遊戲體驗室內提供PLAYSTATION 5、SWITCH、X BOX360的最新遊戲試玩，讓大家可以一同感受最新、最刺激的遊戲體驗。 ANICHI 動漫一番街｜SHOP 9 SUNRISEPOP SUNRISEPOP 「香港本地動漫品牌」。成立於2022年，致力於設計、開發和製造高品質和創新的著名動漫授權產品。目前擁有廣泛的產品線，包括搪膠公仔、可動人偶、收藏積木、絨毛玩具、家居用品及其他配件。致力於成為「動漫POP文化生活方式品牌」，為全世界的動漫粉絲提供優質的產品和體驗。

ANICHI 動漫一番街｜SHOP 10 HATE MONDAY" HATE MONDAY" 於2010年創立的香港品牌，品牌創作理念以大膽創新、製造共鳴、共同成長 為靈感。品牌核心以獨家原創、創新設計、緊貼潮流文化、著重品質和多元化發展。我們產品包括男女服裝、飾物配件，以及生活週邊各類產品。產品均精選高質物料，採用舒適的剪裁，品牌形象 一直以質量深受顧客推崇。曾與不同IP品牌合作包括SPYxFAMILY 、BUBBLE BOBBLE （泡泡龍）、PLAYBOY 、PINK PANTHER 、SHIBANBAN(微笑柴犬) 等等... 我們未來將不斷尋求創新，務求使顧客能盡享最新購物體驗。 ANICHI 動漫一番街｜SHOP 11 Bushiroad Bushiroad為日本集換式卡牌公司，旗下有多種人氣集換式卡牌遊戲品牌，其中包括黑白雙翼（Weiß Schwarz）、卡片戰鬥先導者（Cardfight!! Vanguard）、Rebirth for you、Shadowverse: Evolve。

ANICHI 動漫一番街｜SHOP 12 & 13 香港品牌玩具協會（HKBTA） 為致力推動香港的創意工業及推廣香港品牌玩具至全球，一班有心之士於 2020 年創立「香港 品牌玩具協會」，以團結香港的品牌及設計公司。更多內容可以參考HKBTA附件。 ANICHI 動漫一番街｜SHOP 14 Fun Fun Show 在香港動漫節有超過20年歷史的Fun Fun Show，於MegaBox動漫一番街開設首間場外店鋪，發售多啦A夢，蠟筆小新，熊本熊等正版授權卡通精品。 ANICHI 動漫一番街｜SHOP 15 一代匯集 本公司一代匯集為一家服務全面的代理發行商，有超過 30 年的歷史，發行書類包括漫畫、輕 小說及一般消閒書籍，業務除發行外，亦設有門市及網店。發行的出版社包括：香港東立、台灣 角川、台灣尖端、台灣東販及青文漫畫。當中不乏暢銷作品，包括： 尖端：哥布林漫畫/小說、沉默的艦隊 新裝版、噬亡村完全版、BLUE GIANT SUPREME 藍色巨星、GIVEN 被贈與的未來、灌籃高手總集篇、鳴鳥不飛等。 角川：刀劍神域、關於我轉生成史萊姆這檔事、OVERLORD、無職轉生，到了異世界 拿出真本事、光逝去的夏天、純情羅曼史、佐佐木與宮野、原神插畫集等。 ANICHI 動漫一番街｜SHOP 17 東立香港 東立出版集團有限公司成立於1993年，立足香港30年有多，出版的受歡迎漫畫層出不窮，有陪伴大家30年以上的長壽漫畫《蠟筆小新》、《金田一少年之事件簿》、《第一神拳》及快將踏入第23個年頭的歷史鉅著《火鳳燎原》，還有近年一系列火速改篇動畫的大熱作品《進擊的巨人》、《鬼滅之刃》、《SPY×FAMILY間諜家家酒》、《鏈鋸人》、《藍色監獄》、《孤獨搖滾》、《排球少年》等等。多年來見證漫畫業界輝煌成績，一直與香港讀者一同成長。 ANICHI 動漫一番街｜SHOP 18 Anichi ANICHI動漫一番街為大家搜羅不同日系動漫品牌、精品，當中包括有SANRIO、別天神、等等，希望大家擁有個一站式動漫旅程。 ANICHI 動漫一番街｜SHOP 19 Morning Bakery Morning Bakery早安包子-日式及歐式手工麵包店。 早安包子注重食品來源及製作方法，主張無肉烹調；使用日本、歐洲及台灣時令進口食材；所有麵包每日新鮮製造，不使用麵包改良劑。 2024年Morning Bakery與ANICHI將會合作推出One Piece軟心奶油湯種吐司。將紐西蘭天然牛奶奶油同湯種吐司巧妙結合，配搭朱古力、桂花柚子、抹茶紅豆、黑芝麻成為四款獨特的口味！