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2024-09-10 11:00:00

全港首個萬寧5D Salon開幕！大派3000份豐富禮品/獨家體驗護髮產品/髮質測試

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全港首個萬寧5D Salon開幕！大派3000份豐富禮品/獨家體驗護髮產品/髮質測試

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不少人都重視肌膚保養，然而頭髮護理同樣重要！萬寧將於9月21日至22日在奧海城二期地下中庭開設「萬寧5D Salon」，破天荒聯乘十大品牌，打造期間限定的五重感官理想髮絲體驗專區，多款獨家頭髮產品一次過體驗！全方位為各位帶來護髮新體驗，想知詳情即睇內文。

萬寧首度破天荒聯同十大品牌攜手打造七大美髮體驗專區。萬寧及十個多元化的護髮品牌以五重感官體驗，精心準備不同的互動展示、新品試用、個人化髮質測試、MBTI產品配對和趣味遊戲等，現場除了有多款獨家頭髮護理、染髮及造型產品率先體驗外，只要玩齊指定任務，更可免費換領價值超過$200的「萬寧理想髮絲禮品包」，限量3,000份！讓參加者一次過了解健髮防脫的養髮護理、逆轉髮齡的獨特體驗，和探索各種幻變造型的可能性。

七大美髮體驗專區

【看】得到的變髮奇蹟 —「髮妝設計室」

「髮妝設計室」是一個能讓你見證變「髮」魅力的魔法空間！透過深入淺出的教學短片，即場試用多款人氣法寶如TOPPIK增髮纖維和Batiste乾洗噴霧等，快速掌握各種秘技妙「髮」，體驗最新潮的頭髮造型技術。無論是需要迅速整理髮型的忙碌早晨，還是想要展現完美形象的特別場合，你都可在髮妝設計室找到能助你一臂之力的「髮」寶！

【看】得到的閃耀健康 —「光感修復體驗」

歡迎進入18-MEA世界，展開一段奇妙的「光感修復體驗」，以互動遊戲探索這個秀髮必需的關鍵成分18-MEA為髮絲帶來的改變！你需要找出代表Essential Premium洗護系列的18-MEA Oil的小球放入髮管內，令18-MEA Oil滲入髮絲, 深層修復受損秀髮，並形成保護膜, 令秀髮重現柔順光澤！

【看】得出的防掉奧秘 —「養髮資料所」

以日本人的養生之道為本，探索日本人獨到的頭髮養護概念學，助你深入了解養髮護髮的精髓，解密50惠嚴選出的50種珍貴養潤護髮成份，包括人參、牡丹根、冬蟲夏草、靈芝和天然海藻等珍貴營養成份的獨特護理效果，找到適合自己防掉護髮產品，為頭皮頭髮帶來深層滋養，一拉一梳都能摸得出強韌髮根，回復豐盈亮麗！

【觸】得到的彈滑 —「髮質檢測站」

來到「髮質檢測站」，秀髮修護專家PANTENE透過一系列科學示範及髮質分析測試，助你了解髮絲的彈性和光滑度，並提供專屬修護建議，讓你掌握髮質與頭皮狀況。完成一連串分析後，更可到「髮質修復自動販賣機」獲得定制的護髮「食譜」，及時補充所需營養！

展示【嚐】得到的髮質養份 —「養髮食研所」

想了解更多護髮成份的你，亦可參加Hair Recipe帶來的「髮の食譜」遊戲，挑戰自己能否在盲盒中正確猜出各種幫助美髮的水果，認識養護頭皮的髮の食譜，了解專屬護髮配方！

【聞】遍迷人香氣 —「品味調香室」

「品味調香室」以L'Oréal Paris 五款昇華修護美髮油為主題為靈感，沉浸式地感受迷人香氣。昇華修護美髮油擁有水漾輕盈的質地，能迅速滲透並滋養髮絲，讓秀髮散發自然光澤！在每日指定時間更特設調香工作坊，客人可以自己的MBTI性格特質，在專業調香師指導下調配出獨一無二的個人化香水 (名額有限，先到先得)或安排聞香測試，感受香氛髮尾油的魅力！

【Feel】得到潛藏「髮」力 — 「魔「髮」照相館」

一場前所未有的護髮盛宴最後，當然要打卡分享你的美髮旅程，在萬寧特設的「魔「髮」照相館」中，讓你大秀特秀健康秀髮，亦可善用不同變髮道具，讓更多人Feel得到這份來自健康髮絲的自信美！一於相約閨密好友，齊來「萬寧 5D Salon」實現理想髮絲！

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全港首個萬寧5D Salon開幕！大派3000份豐富禮品/獨家體驗護髮產品/髮質測試

贏取3,000份價值逾$200豐富禮品包

完成每個美髮體驗專區的「美髮任務」，均可獲得不同的現金優惠券、美髮小禮品及印章一個；如果能集齊五個或以上印章，更可免費換領總值超過＄200的「萬寧理想髮絲禮品包」，讓你可試用不同產品，實現理想髮絲！活動將大派共3,000份「萬寧理想髮絲禮品包」，每份有多款萬寧獨賣及精選頭髮護理產品讓你一次過試用，包括：髮再生、位元堂、Essential Premium、Batiste、8 the thalasso、Honeyque、Off & Relax、KLORANE、Vita Green、Dove 及Himawari（排名不分先後）等產品，涵蓋防脫育髮、滋養修護、深層潔淨等多重功效，讓你在日常生活中也能享受到頭療級的專業護理，讓髮絲每一天都能綻放迷人魅力！ 禮品內容隨機派發。所有禮品先到先得，換完即止

美髮體驗專區 品牌 可獲印章

額外美髮小禮品包括 (隨機送出)

髮妝設計室		  

TOPPIKBatiste、飄然及Salon de Pro
一個		 產品優惠券

養髮資料所
50惠
一個

產品優惠券及50惠天然海藻染髮護髮膏一支(名額每日100個，先到先得)

光感修復體驗
Essential Premium
一個		 產品優惠券

髮質檢測站
PANTENE
一個

產品優惠券及定制的護髮產品

養髮食研所
Hair Recipe及Hair Recipe WANOMI
一個		 產品優惠券

品味調香室
L'Oréal Paris
一個

產品優惠券及髮芯修護強化洗前精華及洗髮露旅行套裝 (各100ml) (名額每日200個，先到先得)

魔「髮」照相館
萬寧
一個		 魔「髮」照相館自拍照一張

 

贏取3,000份價值逾$200豐富禮品包

「萬寧 5D Salon」活動詳情

日期：2024年9月21至22日（星期六及日）

時間：中午12時至晚上7時

地點：奧海城二期地下中庭

萬寧三大門市同步推出美髮產品優惠

適逢「萬寧 5D Salon」在奧海城開幕，三大萬寧門市同步推出頭髮護理產品優惠，讓大家享受完五重感官頭髮護理體驗後，可以到萬寧門市更盡情挑選合適產品。只要在2024年9月21至22日，前往以下指定萬寧門市購買頭髮護理或染髮產品滿$188，即可獲贈AWAWA泡泡抗菌除蟎洗衣珠一包82粒（價值 $69.9）!

指定門市包括：

香港西九龍海輝道11號奧海城1期高層地下5號舖

九龍大角咀奧海城商場2期1樓142-143號舖

九龍旺角西海泓道海富苑海富商場101舖

萬寧三大門市同步推出美髮產品優惠

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