全港首個萬寧5D Salon開幕！大派3000份豐富禮品/獨家體驗護髮產品/髮質測試

不少人都重視肌膚保養，然而頭髮護理同樣重要！萬寧將於9月21日至22日在奧海城二期地下中庭開設「萬寧5D Salon」，破天荒聯乘十大品牌，打造期間限定的五重感官理想髮絲體驗專區，多款獨家頭髮產品一次過體驗！全方位為各位帶來護髮新體驗，想知詳情即睇內文。

萬寧首度破天荒聯同十大品牌攜手打造七大美髮體驗專區。萬寧及十個多元化的護髮品牌以五重感官體驗，精心準備不同的互動展示、新品試用、個人化髮質測試、MBTI產品配對和趣味遊戲等，現場除了有多款獨家頭髮護理、染髮及造型產品率先體驗外，只要玩齊指定任務，更可免費換領價值超過$200的「萬寧理想髮絲禮品包」，限量3,000份！讓參加者一次過了解健髮防脫的養髮護理、逆轉髮齡的獨特體驗，和探索各種幻變造型的可能性。

七大美髮體驗專區

【看】得到的變髮奇蹟 —「髮妝設計室」

「髮妝設計室」是一個能讓你見證變「髮」魅力的魔法空間！透過深入淺出的教學短片，即場試用多款人氣法寶如TOPPIK增髮纖維和Batiste乾洗噴霧等，快速掌握各種秘技妙「髮」，體驗最新潮的頭髮造型技術。無論是需要迅速整理髮型的忙碌早晨，還是想要展現完美形象的特別場合，你都可在髮妝設計室找到能助你一臂之力的「髮」寶！

【看】得到的閃耀健康 —「光感修復體驗」

歡迎進入18-MEA世界，展開一段奇妙的「光感修復體驗」，以互動遊戲探索這個秀髮必需的關鍵成分18-MEA為髮絲帶來的改變！你需要找出代表Essential Premium洗護系列的18-MEA Oil的小球放入髮管內，令18-MEA Oil滲入髮絲, 深層修復受損秀髮，並形成保護膜, 令秀髮重現柔順光澤！

【看】得出的防掉奧秘 —「養髮資料所」

以日本人的養生之道為本，探索日本人獨到的頭髮養護概念學，助你深入了解養髮護髮的精髓，解密50惠嚴選出的50種珍貴養潤護髮成份，包括人參、牡丹根、冬蟲夏草、靈芝和天然海藻等珍貴營養成份的獨特護理效果，找到適合自己防掉護髮產品，為頭皮頭髮帶來深層滋養，一拉一梳都能摸得出強韌髮根，回復豐盈亮麗！

【觸】得到的彈滑 —「髮質檢測站」

來到「髮質檢測站」，秀髮修護專家PANTENE透過一系列科學示範及髮質分析測試，助你了解髮絲的彈性和光滑度，並提供專屬修護建議，讓你掌握髮質與頭皮狀況。完成一連串分析後，更可到「髮質修復自動販賣機」獲得定制的護髮「食譜」，及時補充所需營養！

展示【嚐】得到的髮質養份 —「養髮食研所」

想了解更多護髮成份的你，亦可參加Hair Recipe帶來的「髮の食譜」遊戲，挑戰自己能否在盲盒中正確猜出各種幫助美髮的水果，認識養護頭皮的髮の食譜，了解專屬護髮配方！

【聞】遍迷人香氣 —「品味調香室」

「品味調香室」以L'Oréal Paris 五款昇華修護美髮油為主題為靈感，沉浸式地感受迷人香氣。昇華修護美髮油擁有水漾輕盈的質地，能迅速滲透並滋養髮絲，讓秀髮散發自然光澤！在每日指定時間更特設調香工作坊，客人可以自己的MBTI性格特質，在專業調香師指導下調配出獨一無二的個人化香水 (名額有限，先到先得)或安排聞香測試，感受香氛髮尾油的魅力！

【Feel】得到潛藏「髮」力 — 「魔「髮」照相館」

一場前所未有的護髮盛宴最後，當然要打卡分享你的美髮旅程，在萬寧特設的「魔「髮」照相館」中，讓你大秀特秀健康秀髮，亦可善用不同變髮道具，讓更多人Feel得到這份來自健康髮絲的自信美！一於相約閨密好友，齊來「萬寧 5D Salon」實現理想髮絲！