全港首個虛擬深海探險體驗館Vquarium 2025年落戶航天城11 SKIES

MR 技術模擬深海潛水

今次K11與Falcon’s的首項合作項目Vquarium，為全港首個虛擬深海探險體驗館，將分為3層及不同主題區域，垂直空間達13米，營造深海空間感，並採用特效動態模擬器及混合實景技術（Mixed Reality，簡稱MR），增強互動及沉浸式體驗。訪客恍如登上深海考察潛水器，跟隨虛擬海洋生物穿梭於奇幻水域，或深入人類難以觸及的深海，探索稀有生物及奇特海洋地貌。訪客除了「打卡」外，亦寓教於樂，讓小朋友學習海洋知識及培養環保意識，Vquarium將同時提供創意餐飲及零售元素。