熱門搜尋:
曼谷商場槍擊 杭州亞運 小犬 AIRSIDE 大閘蟹2023 鍾培生 張翔 香港足球 諾貝爾獎 恒大 流感 網上熱話 香港夜繽紛 JPEX 綠色債券 福島核污水 好去處 港元定存 C觀點 Ray Online ​​​​​​​自助餐 行山路線 樓市 日本旅遊 MIRROR 免費機票 澳門好去處 食譜 日圓匯率 姜濤 健身
Ad Block Ad Block
返回
生活
2023-10-03 19:30:00

全港首個虛擬深海探險體驗館Vquarium 2025年落戶航天城11 SKIES

分享：
全港首個虛擬深海探險體驗館Vquarium 2025年落戶航天城11 SKIES

全港首個虛擬深海探險體驗館Vquarium 2025年落戶航天城11 SKIES

K11集團與娛樂科技體驗集團Falcon’s Beyond宣布成立合資公司，創製全港首個虛擬深海探險體驗館Vquarium，並將於2025年落戶位於香港赤鱲角香港國際機場航天城11 SKIES，成為11 SKIES八大首度亮相香港的世界級娛樂設施之一，為參觀人士帶來沉浸式深海歷險體驗。

全港首個虛擬深海探險體驗館Vquarium 2025年落戶航天城11 SKIES

全港首個虛擬深海探險體驗館Vquarium 2025年落戶航天城11 SKIES

MR技術模擬深海潛水

今次K11Falcons的首項合作項目Vquarium，為全港首個虛擬深海探險體驗館，將分為3層及不同主題區域，垂直空間達13米，營造深海空間感，並採用特效動態模擬器及混合實景技術（Mixed Reality，簡稱MR），增強互動及沉浸式體驗。訪客恍如登上深海考察潛水器，跟隨虛擬海洋生物穿梭於奇幻水域，或深入人類難以觸及的深海，探索稀有生物及奇特海洋地貌。訪客除了「打卡」外，亦寓教於樂，讓小朋友學習海洋知識及培養環保意識，Vquarium將同時提供創意餐飲及零售元素。

Vquarium將分為3層及不同主題區域，垂直空間達13米，營造深海空間感。

Vquarium將分為3層及不同主題區域，垂直空間達13米，營造深海空間感。

11 SKIES航天城自去年起至2025年分階段開業，總樓面面積逾380萬平方呎，當中3座甲級辦公大樓K11 ATELIER 11 SKIES已於去年中啟用，並將會有「柏靈頓歷險樂園」、香港首間4D動感飛行影院、KidZania趣志家兒童職業體驗樂園，以及沉浸式多媒體藝術博物館ARTE MUSEUM。未來開業的零售娛樂餐飲部分，集合逾800間店舖、涵蓋逾120種餐飲概念，以及8個首度亮相香港的世界級娛樂設施，將全港最大的室內娛樂空間。

香港首間4D動感飛行影院「飛越天際」 以柏靈頓熊為主題的室内親子娛樂體驗「柏靈頓歷險樂園」 韓國最大型沉浸式多媒體藝術博物館ARTE MUSEUM 大中華區首個、粵港澳大灣區唯一的KidZania趣志家兒童職業體驗樂園
Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受