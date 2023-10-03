全港首個虛擬深海探險體驗館Vquarium 2025年落戶航天城11 SKIES

K11集團與娛樂科技體驗集團Falcon’s Beyond宣布成立合資公司，創製全港首個虛擬深海探險體驗館Vquarium，並將於2025年落戶位於香港赤鱲角香港國際機場航天城11 SKIES，成為11 SKIES八大首度亮相香港的世界級娛樂設施之一，為參觀人士帶來沉浸式深海歷險體驗。
MR技術模擬深海潛水
今次K11與Falcon’s的首項合作項目Vquarium，為全港首個虛擬深海探險體驗館，將分為3層及不同主題區域，垂直空間達13米，營造深海空間感，並採用特效動態模擬器及混合實景技術（Mixed Reality，簡稱MR），增強互動及沉浸式體驗。訪客恍如登上深海考察潛水器，跟隨虛擬海洋生物穿梭於奇幻水域，或深入人類難以觸及的深海，探索稀有生物及奇特海洋地貌。訪客除了「打卡」外，亦寓教於樂，讓小朋友學習海洋知識及培養環保意識，Vquarium將同時提供創意餐飲及零售元素。
11 SKIES航天城自去年起至2025年分階段開業，總樓面面積逾380萬平方呎，當中3座甲級辦公大樓K11 ATELIER 11 SKIES已於去年中啟用，並將會有「柏靈頓歷險樂園」、香港首間4D動感飛行影院、KidZania趣志家兒童職業體驗樂園，以及沉浸式多媒體藝術博物館ARTE MUSEUM。未來開業的零售娛樂餐飲部分，集合逾800間店舖、涵蓋逾120種餐飲概念，以及8個首度亮相香港的世界級娛樂設施，將全港最大的室內娛樂空間。