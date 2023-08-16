全港首個「鬼滅之刃全集中跑2023」12月舉行 限定跑手包/吉原花街祭典嘉年華 早鳥報名送鬼滅卡套

鬼滅之刃全集中跑｜ 全集中路跑 多種跑程任你挑戰！

是次賽事設有三個跑程及不同組別，包括：5公里及3公里的個人組及二人組，以及 1.5 公里的個人組及家庭二人組。二人組非常適合與親友、手足、閨蜜或情侶一起參加。家庭二人組更適合爸爸媽媽帶同3歲或以上的小朋友一同參加，享受親子運動樂趣。不論你是跑步新手還是經驗豐富的跑者，都能在「鬼滅之刃全集中跑2023」中找到適合自己的跑程和組別，一同挑戰自我，展現最強鬥志！

大會準備了三個年齡組別於5公里第一組（8:00am 起跑）賽事，按年齡和性別組別競逐頭三名的獎項。 男、女子組會各分為3個年齡組別：甲組（16 - 34 歲）； 乙組（35 - 44 歲）； 丙組（45 歲或以上）。 所有完賽跑手將會獲得活動限定「鬼滅之刃全集中跑2023完賽獎牌」及電子證書。