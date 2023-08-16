全港首個「鬼滅之刃全集中跑2023」12月舉行 限定跑手包/吉原花街祭典嘉年華 早鳥報名送鬼滅卡套

全香港第一個「鬼滅之刃全集中跑2023」將於12月在香港科學園舉行，是次主題將以《鬼滅之刃·遊郭篇》為背景，讓大家一同走進華麗的「吉原花街」。除了有限定鬼滅主題跑手包外，早鳥報名更送鬼滅卡套！
鬼滅之刃全集中跑｜全集中路跑 多種跑程任你挑戰！
是次賽事設有三個跑程及不同組別，包括：5公里及3公里的個人組及二人組，以及 1.5 公里的個人組及家庭二人組。二人組非常適合與親友、手足、閨蜜或情侶一起參加。家庭二人組更適合爸爸媽媽帶同3歲或以上的小朋友一同參加，享受親子運動樂趣。不論你是跑步新手還是經驗豐富的跑者，都能在「鬼滅之刃全集中跑2023」中找到適合自己的跑程和組別，一同挑戰自我，展現最強鬥志！
大會準備了三個年齡組別於5公里第一組（8:00am 起跑）賽事，按年齡和性別組別競逐頭三名的獎項。 男、女子組會各分為3個年齡組別：甲組（16 - 34 歲）； 乙組（35 - 44 歲）； 丙組（45 歲或以上）。 所有完賽跑手將會獲得活動限定「鬼滅之刃全集中跑2023完賽獎牌」及電子證書。
參加者可裝扮成自己喜愛的角色參加是此活動，無論打扮成炭治郎、禰豆子、善逸及伊之助等，讓大家穿越到鬼滅世界，感受鬼滅之刃的魅力！活動更會為「果園社企」籌款，機構一直幫助動物爭取權益，安排毛孩領養，以及宣揚和教育對待小動物的正確觀念。
即睇鬼滅之刃全集中跑限定跑手包詳情！
此外，它們亦推出一系列精心設計的活動限定加購品可供選購，包括集齊《鬼滅之刃·遊郭篇》五位登場角色型格雨傘、獨家別注版黑色及白色純棉 Tee、型格主題衛衣及限定紋身貼紙等。
「吉原花街」祭典嘉年華 巨型Q版充氣角色登場！
大會將設有各式各樣豐富日式風味美食攤位，讓大家完成賽事任務後可補充能量，一起享受祭典美食之旅啦！除此之外，活動現場設有多個《鬼滅之刃》主題的任務攤位遊戲，完成任務更可贏取小禮物！更設置了多個約3米高的巨型Q版充氣角色，包括炭治郎、禰豆子、善逸、伊之助及音柱，鬼滅迷必定要來與五位登場角色拍照「集郵」吧！還有多個今次活動限定主題打卡位，大家絕不能錯過喔！
早鳥報名 即送獲「鬼滅之刃卡套」一個
活動將於2023年8月15日（星期二）早上10時30分開始接受報名。在首四日（即2023年8月15日至18日）成功報名的參加者，可免費獲得活動限定「鬼滅之刃卡套」一個。大家請記下重要日子，完成活動報名啦！
鬼滅之刃全集中跑2023
舉辦日期：2023年12月10日 (星期日)
舉辦時間：07:30-17:00
舉辦地點：香港科學園
早鳥報名日期：2023年8月15日至18日
報名網址：www.dsrun2023.com