全港首個GUDETAMA梳乎充氣派對登陸荃灣 逾2000呎城堡設6款遊戲+7米高主題復活蛋

GUDETAMA蛋黃哥的粉絲有福了！GUDETAMA終於登陸荃灣，於超過2000呎的充氣樂園內，與粉絲大開「Egg-citing梳乎充氣派對」。現場設6道GUDETAMA 「甜品」及7 米高的主題復活蛋裝置，派對充滿GUDETAMA蹤影，絕對是荃灣廣場的打卡熱點！

Citywalk X GUDETAMA Egg-citing梳乎充氣派對

由3月22日至4月27日期間，GUDETAMA跳入荃新天地，邀請粉絲參與「Egg-citing梳乎充氣派對」。Citywalk荃新天地1期將設逾2000呎的GUDETAMA甜品下午茶盛宴造型充氣樂園，GUDETAMA化身精緻吸睛的6道甜品。頭盤是「梳乎草莓忌廉蛋糕」，小朋友可在此玩投蛋遊戲，如果成功將所有5粒復活蛋投進蛋糕上的忌廉籃子，即可贏取5包巨量裝薯片及1件GUDETAMA梳乎毛巾斗篷！

6大設施任玩 正式進入樂園後，不妨先在鬆軟的GUDETAMA pancake彈床上盡情彈跳，享受跳躍的樂趣。甜蜜馬卡龍甜甜圈隧道由一個個馬卡龍組成，粉絲可小心跨過它們。在蛋滋味三文治迷宮中，粉絲需穿越三文治的牆縫，左轉右轉，朝著迷宮另一端的香腸造型出口前進，探索途中更可發現GUDETAMA的蹤影。在CHILL古力蛋卷山障礙滑梯瀡滑梯時，小粉絲可感受離心力帶來的快感。矚目壓軸「甜品」7米高的彈滑梳乎布丁城堡由奶油階梯、馬卡龍底層、草莓蛋糕層及布丁組成，登頂後不妨滑進波波池。最後別忘記到逾7米高的巨型復活節派對造型GUDETAMA裝置內，大跳特跳！

獨家 GUDETAMA 精品！ 現場更發售多款獨家GUDETAMA精品，GUDETAMA梳乎甜點主題購物袋首次亮相，更加特設「GUDETAMA爆谷補給站」，現場購買GUDETAMA復活節派對造型爆谷桶即可換領焦糖爆谷。

即日起於獨家售票平台Klook購買「Egg-citing 梳乎充氣派對」的參加者，均可享有早鳥優惠HK$58預訂門票1張 (原價：平日HK$68；週末及假日：HK$78)。正價及早鳥優惠價購買平日入場門票將獲得購票回贈HK$50。