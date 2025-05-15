全港首個LEGO NINJAGO主題密室逃脫 設3大謎題場景 收集限量透明卡

最新季度的《旋風忍者 龍之崛起》即將於YouTube及Netflix播出。LEGO特意再次攜LOST密室逃脫，打造全港首個LEGO NINJAGO忍者試煉的主題密室，推出3大不同主題密室。成功從密室逃脫者更可獲NINJAGO角色的限量透明卡！

3大LEGO忍者主題密室 LEGO再次與LOST密室逃脫合作，分別於荔枝角、沙田及銅鑼灣設置3大忍者試煉主題密室。密室設計靈感來自於故事劇情及LEGO NINJAGO盒組，當中包括赤地的機械人風暴騎士（71830）、混沌龍雷牙（71832）及全意龍亞克（71836）。LEGO粉絲會化身為見習忍者，運用自身想像力及創意等破解各種任務。

第一關: 「火山的試煉」密室 位於荔枝角D2 Place TWO的「火山的試煉」密室，密室以活火山與隱秘石洞作為背景，參加者要以圖形觀察與聽覺記憶解謎，並且按照全意龍亞克（71836）中各個忍者的屬性以及忍者刀法，破解惡人的魔法陣與元素試煉，奪回被搶走的武器。

第二關：「稜鏡の謎」密室 如果想繼續追查武器，忍者可到沙田新城市廣場破解「稜鏡の謎」密室。忍者會進入到森林深處的寺廟中，遇到赤地的機械人風暴騎士（71830）中邪惡的龍人戰士。玩家可透過LEGO武器及顆粒線索，解開故事當中的謎題。

最終關：「五禁者的陰謀」密室 成功完成以上2個密室試煉的見習忍者，不妨於6月12日起到銅鑼灣挑戰最終考驗「五禁者的陰謀」密室。玩家將會與混沌龍雷牙（71832）正面交鋒，以自身強大的邏輯及分類能力破譯LEGO科技機關，成為真正忍者。

玩密室即送限量透明卡 每位成功逃脫密室的忍者，將可獲得隨機獲發NINJAGO角色的限量透明卡。假如希望集齊1套10款透明卡，粉絲可香港樂高認證專門店參與解密遊戲，成功解密亦會獲贈限量透明卡。此外，每位玩家亦可獲得「NINJAGO旋風忍者明信片」。

NINJAGO® 忍者試煉密室 詳情