全港首屆譚仔三哥撈BEST薯粉超級碗大戰 贏走999黃金擺設/$300現金券 全新滷友牛𦟌同步登場

譚仔三哥即將舉辦全港首個以「撈薯粉」為主題的比賽！比賽將於11月16日鑽石山荷里活廣場中庭舉行，邀請全港最合拍的隊伍，以兩人一組形式前來挑戰，運用獨門撈薯粉秘技，贏走高達$38,888的「999黃金薯粉擺設」及三哥電子優惠券！比賽更邀請兩對網絡界「撈best」包括床哥、米爺＠JFFT以及funo灰佬、Matthew即場大對決，另外世界認真組織亦會擔任星級主持人，即睇詳情！

撈 BEST 薯粉超級碗大戰

全港首屆譚仔三哥撈BEST薯粉超級碗大戰即將展開，早前透過社交媒體公開招募15組參賽「撈best」。比賽當日將分為兩個精彩環節：首輪「撈best接力賽」要求15組參加者以二人接力形式，在最短時間內完成兩碗符合「索汁及上色認證」標準的薯粉；晉級5組「撈best」將進入終極合力賽，挑戰以「一人一筷子」的默契配合完成任務。所有參賽者均可獲得豐富獎品，而最終勝出的組合更將獲得極具紀念價值的999黃金薯粉擺設。

是次比賽獎品非常豐富；所有提交影片報名參賽的隊伍，二人均可獲得「$60電子優惠券 x 1」；獲選參賽15對撈best隊伍，每人可獲得「$60電子優惠券 x 5*」及「免費小食券 x 1*」；冠軍「撈best」可以獲得「999黃金薯粉擺設」，價值高達$38,888。

互動遊戲區贏走 $300 現金券

活動現場特別設置多個互動遊戲區。「打檸擂台」以譚仔三哥招牌「姐姐不打不雙色檸檬茶」為靈感，讓參加者挑戰「打檸」力度，有機會贏取價值$300的電子現金券。譚仔三哥App會員更可免費獲得2個遊戲代幣，參與『最「夾」撈BEST』遊戲，贏取包括「三哥麻辣湯味杯麵」、「+$1歎椒friend子烤紅腸電子優惠券」等多重獎賞。

人氣網絡紅人參加星級表演賽

「撈BEST薯粉超級碗大戰」更特別加插星級表演賽，邀請兩隊網絡界紅人包括床哥、米爺＠JFFT以及灰佬、Matthew即場決戰。兩隊星級隊伍更會即場傳授入圍參賽者「撈薯粉神技」。三哥更邀請以認真見稱的世界認真組織到場見證，屆時世認的Sam及Curtis將會以最公平、公正、公開的態度主持比賽。

譚仔三哥撈BEST薯粉超級碗大戰

日期：11月16日

時間：12:00 – 21:00

比賽時間：1400 – 16:00

地點：鑽石山荷里活廣場中庭