全港首見｜茶飲店「放肆茶舍」推$99月票 每日換特色手搖茶 閨蜜奶茶/肉肉水蜜桃

不少人都喜歡飲杯裝茶飲，在繁忙的生活為自己打氣。「放肆茶舍 Fancy Tea 」位於銅鑼灣，自去年開業後一直大受附近街坊歡迎，店舖近日推出全港首見的「 $99蚊 30天放肆日日飲 」期間優惠，大家只需購買$99月票，即可以在30天有效期內每日換指定特色手搖茶一杯，基本上飲三次已經回本，相當超值！
放肆茶舍「 $99蚊 30天放肆日日飲」詳情
今次「 $99蚊 30天放肆日日飲」總共有三款飲品供大家選擇，分別為「閨蜜奶茶」、「肉肉水蜜桃」和「金碧玉茗檸檬茶」。「閨蜜奶茶」是店舖必飲招牌貨，奶茶採用淡奶沖調，並無奶精或奶粉，茶底可選擇紅茶、山茶花烏龍茶或茉莉綠茶，配料則有芋圓及西米，口感豐富。另外「肉肉水蜜桃」更是啖啖果香，將水蜜桃配紅茶，紅茶由錫蘭紅茶及阿薩姆紅茶拼配而成，茶味香濃，更有白桃粒粒果肉，非常清新！而「金碧玉茗檸檬茶」是山茶花烏龍茶底的手打檸檬茶，每杯勻用上60g的香水檸檬片，足足有整個檸檬的份量！套票限量發售，售完即止，有興趣的話一於到店舖網址購買啦。
【 $99蚊 30天放肆日日飲 】 套票詳情：
推出日期：2024年 5月13日
套票內容：於購買日起計30天有效期內，每天可親臨門市( 營業時間內 )換取以下三款指定飲品其中一杯︰閨蜜奶茶 / 肉 肉水蜜桃 / 金碧玉茗檸檬茶
限量發售：300套
購買方法 : 前往會員優惠專區連結 ，簡單登記成為會員，便可購買。
放肆茶舍 Fancy Tea
地址 : 銅鑼灣利園山道15號地下
營業時間 : 星期一至日 12:00 - 22:15