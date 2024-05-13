全港首見｜茶飲店「放肆茶舍」推$99月票 每日換特色手搖茶 閨蜜奶茶/肉肉水蜜桃

不少人都喜歡飲杯裝茶飲，在繁忙的生活為自己打氣。「放肆茶舍 Fancy Tea 」位於銅鑼灣，自去年開業後一直大受附近街坊歡迎，店舖近日推出全港首見的「 $99蚊 30天放肆日日飲 」期間優惠，大家只需購買$99月票，即可以在30天有效期內每日換指定特色手搖茶一杯，基本上飲三次已經回本，相當超值！

放肆茶舍「 $99蚊 30天放肆日日飲」詳情

今次「 $99蚊 30天放肆日日飲」總共有三款飲品供大家選擇，分別為「閨蜜奶茶」、「肉肉水蜜桃」和「金碧玉茗檸檬茶」。「閨蜜奶茶」是店舖必飲招牌貨，奶茶採用淡奶沖調，並無奶精或奶粉，茶底可選擇紅茶、山茶花烏龍茶或茉莉綠茶，配料則有芋圓及西米，口感豐富。另外「肉肉水蜜桃」更是啖啖果香，將水蜜桃配紅茶，紅茶由錫蘭紅茶及阿薩姆紅茶拼配而成，茶味香濃，更有白桃粒粒果肉，非常清新！而「金碧玉茗檸檬茶」是山茶花烏龍茶底的手打檸檬茶，每杯勻用上60g的香水檸檬片，足足有整個檸檬的份量！套票限量發售，售完即止，有興趣的話一於到店舖網址購買啦。