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生活
2023-10-27 12:00:00

全港首間《mofusand貓咪療癒日式小屋》登陸銅鑼灣LOG-ON！多個打卡位／獨家mofusand精品

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全港首間《mofusand貓咪療癒日式小屋》登場銅鑼灣LOG-ON！多個打卡位／獨家mofusand精品

貓迷注意！日本人氣插畫mofusand因超萌的顔值以及各種可愛造型，成功俘虜一眾粉絲，今個秋冬，mofusand即將登陸LOG-ON銅鑼灣時代廣場店設置《mofusand貓咪療癒日式小屋》，除了有不同貓貓造型的可愛打卡位，同場更加有大熱「鯊魚貓」mofusand精品，亦會率先推出多款cosplay日系造型的mofusand商品，提早為大家準備一系列的萌爆聖誕禮物，讓可愛的身影陪伴著你過聖誕！

超療癒日式木屋打卡位

《mofusand貓咪療癒日式小屋》使用讓人感到放鬆的原木色為店舖主色，也利用榻榻米的設計裝飾店面，彷彿走進日本的「和室」中。加上mofusand 的貓掌印在小屋的日式門簾上，更突顯日式風味。LOG-ON亦加入了不同mofusand的可愛元素，在木屋的不同位置上亦有穿上各種裝束的mofusand貓貓探頭向你打招呼，讓mofusand的粉絲們可以盡情拍照留念！木屋亦特意設計了一個打卡位置擺放著日式坐墊讓貓迷坐下，讓貓迷能感受一下被萌爆的主子們包圍著的感覺！

 

《mofusand貓咪療癒日式小屋》

獨家發售多款mofusand貓貓精品

《mofusand貓咪療癒日式小屋》內當然不少得mofusand人氣商品！除了有一直於LOG-ON門市大受歡迎的鯊魚貓外，mofusand亦化身不同可愛造型產品，包括：招財貓水晶球、富士山夜燈、八爪魚毛絨吊飾、一次性菲林相機、達摩造型盲盒等等，相信貓迷們一定按耐不住要把他它們全帶回家！爲了迎接聖誕，今次LOG-ON亦首度推出了mofusand聖誕cosplay商品，無論是聖誕貓咕𠱸還是聖誕樹毛絨吊飾等獨家精品，都將會是貓迷們或者愛貓人士的必買品！一於送給自己或者身邊的朋友家人，讓大家都可以一齊「吸貓」過聖誕！

 

LOG-ON x《mofusand貓咪療癒日式小屋》

日期: 2023年11月3日至11月29日

時間: 10:00am –10:00pm

地點: 銅鑼灣時代廣場B1地庫

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