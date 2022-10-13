全港首項「幼兒觸感調查」結果發佈：近七成家長擔憂幼兒缺乏觸摸影響成長　滴露宣揚「全球洗手日」 支援過萬有需要家庭 一起「觸」緊童年

五感之一的觸感（sense of touch）是幼兒與父母及朋輩建立聯繫的主要方式， 他們透過觸摸來學習新事物和探索世界。利潔時有限公司（「利潔時」）聯同旗下品牌滴露今日公佈全港首項「幼兒觸感調查」結果，發現疫情令本港幼兒缺乏觸摸，對他們的早期發展造成不同程度的影響。適逢10月15日「全球洗手日」，品牌積極推動市民與子女一起堅守良好的衞生習慣，並透過利潔時香港慈善機構合作夥伴網絡捐贈產品予過萬有需要家庭，一起「觸」緊童年，堅持守護未來！ 「觸」不到的日常妨礙本港幼兒發展 引起近七成家長擔憂 疫情期間，衞生問題令不少家長逼不得已減少子女探索觸感及與外界接觸。是次調查訪問了共300名2至5歲香港幼兒之家長，結果顯示受訪家長曾因衞生問題而避免幼兒觸摸其他人或事物，包括公共物品（如扶手、升降 機按鈕、門把手、欄杆等）、陌生人、街上物品（如超級市場或其他商店內的貨品）、 遊樂設施（如滑梯、鞦韆、攀爬架、波波池、旋轉木馬等）及戶外或野生動植物（如草地、沙灘、流浪 動物等）。此外，七成受訪家長回家時亦曾因未進行消毒，而避免觸摸或擁抱家中2至5歲的幼兒。

缺乏觸碰對幼兒社交及大腦認知發展有所影響 多感官（multisensory）學習包括讓幼兒觸摸不同類別及質感的物件，可有效提升幼兒的學習成效。七成受訪家長表示子女熱愛觸碰身邊所有物品，但當他們發現子女觸摸看似不衞生的物件或人士時，超過六成家長會採取即時行動，包括立即喝止幼兒、以及即時消毒幼兒雙手。家長的即時反應恐抑壓幼兒探索觸感的慾望，無形中增 加他們的壓力，甚至有可能令幼兒誤會與外界接觸並非正確。 缺乏社交觸碰（lack of interpersonal touch）對幼兒的社交及大腦認知發展都有所影響。近七成受訪家長擔憂幼兒因減少接觸外界而窒礙其成長，他們觀察到疫情中幼兒在性格及心理發展、語言發展、人際溝通技巧、以至學習能力方面均受到不同程度的影響。部份家長坦言子女變得內向、孤僻、膽小、害羞，甚至當有人走近就開始感到害怕，做什麼事情都不能夠真正放鬆體驗等。

63% 受訪家長完成衞生消毒程序後 方能安心觸摸子女 調查結果亦顯示，63%受訪家長堅持完成兩項或以上的衞生消毒程序才安心觸摸子女，包括以潔手液洗手、洗澡及更換所有衣物。在受訪家長的教導下，普遍幼兒已於疫情期間建立一定程度的衞生意識，例如75%幼兒學會主動要求清潔雙手，55%幼兒平均每日洗手6次或以上。即使疫情結束後，高達八成受訪家長期望子女繼續堅持現時的衞生習慣，以防受其他病毒的威脅。另一方面，受訪家長曾因衞生問題與不同的家庭成員發生衝突，最常出現磨擦的對象為「四大長老」及伴侶，反映本港家庭需要更緊密的溝通，在衞生標準上達成共識。