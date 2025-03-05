全港⾸個「蘭桂坊印度節」一連兩日！體驗印度精彩⽂化 印度⼩吃攤位＋藝術表演

「蘭桂坊印度節」舉行期間，蘭桂坊街道兩側將設⽴多個臨時⼩吃攤位，帶來各式各樣正宗印度美⻝。例如可到⽶芝連推介的 Bombay Dreams攤位， 品嚐咖哩、印度脆球（paani poori）及印度⾹飯（biryani）等熱⾨美⻝，或到 Jashan Celebrating Indian Cuisine ⼀嚐印度北部⾵味。 另外亦可於素⻝餐廳 Sangeetha 品嚐美味的撒上⾟辣扁⾖粉的鬆軟蒸⽶糕（podi idli），或到 Masala Tea HK 喝⼀⼝⾹料茶，捧著溫暖茶杯，於繚繞⾹氣中體會印度⼈的好客⽂化。現場更設有攤位展示印度珠寶、阿育吠陀保健產品、⾹料、茶葉，以及「⼀區⼀產品（ODOP）」計劃中印度多個邦及地區獨有的⼿⼯藝品，一次過欣賞多款印度獨有的精品。

一系列藝術⽂化活動

除了特色美食，印度的藝術和文化可展現其獨特的民族色彩，值得大家細味。活動將會由充滿動感的現場⾳樂及舞蹈的 baraat 式遊⾏掀起序幕，baraat是印度傳統婚禮的遊⾏儀式，喜慶又熱鬧！蘭桂坊更誠意邀請喀拉拉邦藝術家 Adarsh 先⽣合作，他與他的團隊專程從印度遠來港，於德⼰⽴街創作⼀幅⾼達 7 ⽶的壁畫，一於到現場打卡啦！如果想親身體驗印度舞蹈，可參與分別於兩天晚上舉⾏的⼯作坊：寶萊塢舞蹈⼯作坊（3 ⽉ 15 ⽇）及格爾巴舞蹈⼯作坊（3 ⽉ 16 ⽇），機會非常難得。