全港No.1椰青水品牌if旺角設打卡區 大派超過7000罐椰子奶+送CRYBABY別注手提袋

連續7年全港No.1泰國健康椰青水品牌if，首次聯乘潮流文化娛樂公司泡泡瑪特，以旗下泰國藝術家Molly創作的人氣IP角色CRYBABY作為活動焦點，將於2月21日至3月2日一連10日，在旺角潮流熱點The Forest舉辦「IF × POP MART × CRYBABY : Turn tears to cheers!」活動，現場特設多個打卡位，更大派if絲滑椰子奶罐裝飲品及其他豐富獎品。



派絲滑椰子奶罐裝系列 椰子水品牌if去年首次聯乘人氣角色CRYBABY，替飲品「IF Greenie Coconut」及「IF Milky Coconut」設計創意新包裝，形象可愛，在亞洲多個地區掀起熱潮。今次舉辦活動派出超過7,000 罐「if絲滑椰子奶罐裝系列」，包括純天然絲滑椰子奶、絲滑椰子奶朱古力味及絲滑椰子奶芒果糯米飯味。大家只需讚好及追蹤「if Hong Kong」Facebook專頁及「if.hongkong」Instagram 專頁，或參與活動指定帖子，在有好「椰」飲換領區向工作人員展示並確認後，即可獲得絲滑椰子奶1罐，口味隨機派發。

送價值$650限量版禮品Box Set 會場設有4大展區，大家可率先到「開心到喊出嚟」打卡區跟「IF Greenie Coconut」及「IF Milky Coconut」見面合照打卡，只要透過社交平台上傳合照及留言分享你是IF椰子水派或是椰子奶派，並解釋原因，回答最有創意的 10位參加者將獲得「IF × POPMART × Crybaby 限量版禮品Box Set」（價值$650）。於2月22及23日由中午12時開始，每日頭20位前往會場，並追蹤官方Instagram的粉絲更可免費獲贈CRYBABY別注版輕便手提袋（價值$150）。

免費換領別注版禮物 大家只要在指定商戶購買任何「IF × POPMART × CRYBABY」椰子奶產品（if 絲滑椰子奶、絲滑椰子奶朱古力味或絲滑椰子奶芒果糯米飯味﹚，購物累積至指定金額，連同收據正本到禮品換領區，按不同消費金額即可免費換領各款「IF×POP MART×CRYBABY」別注版禮物（毛毯、馬克杯或輕便手提袋），數量有限，換完即止。



送過千張CRYBABY心意卡 場內「喊到笑卡Card機」全港只此1部，只要掃描二維碼QR Code，在社交平台分享「if Hong Kong」Facebook 專頁或「if.hongkong」Instagram 專頁的活動指定帖子，並將該分享的帖子設置成「公開」，即可獲贈「IF × POP MART × CRYBABY」別注版心意卡一張，共8款，隨機派出。每款別注版心意卡印上得意角色，以及不同鼓勵字句，如「It’s OK to cry」、「見親你就想喊，因為開心到喊」等，為大家加油打氣。每人限取心意卡1張，數量有限，送完即止。



IF × POP MART × CRYBABY : Turn tears to cheers! 期間限定活動 地點： 旺角奶路臣街 17 號 The Forest

日期： 2 月 21 日至 3 月 2 日

時間：星期一至五1pm-8pm，星期六、日及公眾假期12-8pm

(2月21日3pm-5pm時段不對外開放)

if 社交平台

Facebook：@if Hong Kong

Instagram：@if.hongkong

「IF x POPMART x CRYBABY」換領禮品詳情 收據日期：即日起至3月2日

指定消費商戶： 7-Eleven、百佳超級市場、FUSION、TASTE、PNS 網購、

惠康超級市場、惠康網店、屈臣氏網店及HKTVmall

備註：於指定商戶購買if絲滑椰子奶罐裝飲品累積消費至以下指定金額即可換領禮品：滿$359或以上可換購IF x POP MART x CRYBABY別注版毛毯；滿$199或以上換領別注版馬克杯；滿$99或以上換領別注版輕便手提袋。

