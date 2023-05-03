全球日常裝備品牌LOJEL 香港新店正式登陸K11 MUSEA

LOJEL宣布位於Victoria Dockside藝術文化區中心的K11 Musea的全新香港店正式開業。LOJEL旗下的K11新店見證着與亞洲領先的零售開發商之一――新世界發展集團的長期合作夥伴關係，並標誌著LOJEL品牌在亞洲地區的持續發展。

新店位置方便顧客發掘LOJEL各類產品系列

LOJEL K11新店位於設計前衛的「MUSE EDITION」區，位置上緊連近期啟業的五星級酒店——香港麗晶酒店。這不僅方便旅客蒞臨LOJEL購買各系列旅行用品，亦讓顧客發掘LOJEL各類的產品系列。在現代和簡約的店鋪室內設計以及所有LOJEL商店的標誌——顧客將能夠從忙碌的日子中抽出片刻時間，重新想像他們的日常旅程，並為他們的下一次旅程尋找靈感。