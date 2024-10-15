全球最大充氣彈跳派對登港！滙豐保險The Big Bounce世界巡迴香港站 巨型滑梯/Live DJ音樂/黑夜派對

聖誕好去處！全球最大充氣彈跳派對《滙豐保險 The Big Bounce 世界巡迴香港站》，今年聖誕及新年期間將登陸香港！來自美國的The Big Bounce巨型充氣樂園設有獨特遊樂區，除了有超巨型滑梯及波波池外，更結合派對元素，設晚間場次化身黑夜派對，大人亦可以盡情投入戶外派對！想知詳請即睇內文了解。

是次活動由Incubase Studio主辦，來自美國的The Big Bounce巨型充氣樂園展開世界巡迴，作為亞洲首站的香港，亦邀請了滙豐保險作為冠名贊助商。在西九文化區管理局的支持下，活動將於2024年12月21日至2025年1月5日西九文化區藝術公園大草坪盛大舉行，

The Big Bounce設有獨一無二的巨型充氣遊樂區，主題「日跳夜跳 香港一齊開心彈起！」，提供多個日間和夜晚場次，結合彈跳和派對元素的彈跳樂園，讓市民可以「日跳夜跳」。兒童和家長可參與上午和中午的場次，一家大小共同享受歡樂時光。晚間場次將會變身為「黑夜彈跳派對」，讓16歲或以上的城中潮人們參與這場最瘋狂、最熱鬧的戶外派對，共渡聖誕及新年佳節。現場不僅有獨一無二的特製巨型充氣遊樂區，包括籃球場、巨型滑梯、超大型波波池等多種充氣遊樂元素。此外，現場還有節奏感十足的 Live DJ 音樂，營造熱情洋溢的音樂氛圍，無論是大人或小朋友，都能盡情享受快樂時光，參與這場全城的「彈跳派對」！