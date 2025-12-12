熱門搜尋:
生活
2025-12-12 13:00:00

全球最大充氣樂園The Big Bounce 2026農曆新年回歸西九 4大遊樂區/動漫Cosplay日/CantoPop夜場派對

全球最大型彈跳體驗 The Big Bounce將於2026年2月6日至22日（農曆年年初一至六）回歸西九文化區藝術公園大草坪。總面積逾10萬呎，並設有4大超巨型充氣遊樂區，當中包括佔地16,000平方呎的全球最大充氣城堡、以及超過150米全港最長的充氣障礙賽道。特定日子還有動漫Cosplay狂熱日，參加者可以化身喜愛角色一同跳躍，動漫迷必到！更有以CantoPop為主題的黑夜彈跳派對，門票將於2025年12月19日起公開發售，即睇以下活動詳情！

4大巨型彈跳區佔地10萬呎 最長150米障礙賽＋全球最大充氣城堡

今年活動佔地超過 10 萬平方呎，設有4大主題遊樂區，包括：

  • 全球最大充氣城堡（16,000平方呎，高12米）
     
  • The Giant 巨無霸挑戰場（全港最長 150 米充氣障礙賽道）
     
  • Sport Slam 體育狂熱場（多種球類運動設施＋攀爬塔）
     
  • airSPACE Pink Alien 外星人主題樂園（太空風格波波池與巨型粉紅外星人）
     

每區均設有滑梯、攀爬塔、球類挑戰、平衡台及波波池等遊樂元素，適合親子、年輕人以至大人一起放電。

 

4大巨型彈跳區佔地10萬呎　最長150米障礙賽＋全球最大充氣城堡 4大巨型彈跳區佔地10萬呎　最長150米障礙賽＋全球最大充氣城堡 4大巨型彈跳區佔地10萬呎　最長150米障礙賽＋全球最大充氣城堡 4大巨型彈跳區佔地10萬呎　最長150米障礙賽＋全球最大充氣城堡 4大巨型彈跳區佔地10萬呎　最長150米障礙賽＋全球最大充氣城堡 4大巨型彈跳區佔地10萬呎　最長150米障礙賽＋全球最大充氣城堡 4大巨型彈跳區佔地10萬呎　最長150米障礙賽＋全球最大充氣城堡 4大巨型彈跳區佔地10萬呎　最長150米障礙賽＋全球最大充氣城堡 全球最大型彈跳體驗The Big Bounce 2026

CantoPop黑夜彈跳派對 型男嘉賓限定登場

2026年的黑夜彈跳派對將以 CantoPop 為主題，大會邀請本地及海外 DJ 日夜駐場；而 2 月 6 日及 13 日 兩晚更特別加入「型男彈跳夜」，嘉賓會與參加者一起在巨型城堡玩樂，氣氛更熱鬧。

 

CantoPop黑夜彈跳派對

CantoPop黑夜彈跳派對

動漫Cosplay日登場 化身角色跳進巨型樂園

大會亦會與動漫文化體驗基地 INCUBASE Arena 合作，於指定日子舉行 Cosplay 專場，參加者可穿上角色服裝在場內自由拍照及彈跳，為動漫迷帶來新鮮體驗。

 

4大巨型彈跳區佔地10萬呎　最長150米障礙賽＋全球最大充氣城堡 動漫Cosplay日登場　化身角色跳進巨型樂園 動漫Cosplay日登場　化身角色跳進巨型樂園

早鳥門票低至$165 90分鐘通行證＋40分鐘進入全球最大城堡

INCUTix購票/Klook購票

可由12月19日起至2026年2月22日期間透過網上購票平台INCUTix及Klook購票，90分鐘的門票包括一個指定的40分鐘時段進入「全球最大充氣城堡」，以及無限次進出其他所有巨型充氣遊樂區。

場次種類及票價：


門票場次		  

早鳥單人門票*

（2025至12月19日至31日）


 		  

正價單人門票*

（2026至1月1日起）


 

幼童專屬場次（7歲或以下兒童或其家長 - 須各自購票）
HK$165
HK$179

大童玩樂/黑夜大童玩樂場次（17歲或以下兒童或其家長- 須各自購票）
HK$165
HK$179

黑夜彈跳派對（18歲或以上人士）
[型男彈跳夜：2026年2⽉6⽇及13⽇]		  

HK$185
HK$199

 *每張門票為 90 分鐘通行證，包括一個指定的40分鐘時段（時段A或時段B）進入「全球最大充氣城堡」，以及無限次進出其他所有巨型充氣遊樂區。「全球最大充氣城堡」的指定 40 分鐘時段將根據入場時間安排：每場首 350 名入場人士將分配至時段A，其餘人士則安排至時段B。為確保可以同場彈跳，請與家人朋友一同入場。

 重要票務資訊

  1. 參加者必須購票才能進入活動場地，包括陪同兒童的家長。成人和任何年齡的兒童票價都相同，陪同兒童進場的家長及照顧者（18歲或以上成人）均需購票。一歲以下嬰幼兒在已購票的家長陪同下可免費入場。
  2. 在幼童專屬、大童玩樂及黑夜大童玩樂場次，12 歲以下兒童進入場地及充氣遊樂區時必須有一位購票家長/照顧者（18歲或以上成人）陪同。持票的12 -17歲兒童可以自行進入場地。
  3. 每張門票為 90 分鐘通行證，包括一個指定的40分鐘時段進入「全球最大充氣城堡」，以及無限次進出其他所有巨型充氣遊樂區。
  4. 進入充氣遊樂區時必須穿著襪子。訪客應自備襪子，或在場內購買襪子（售完即止）。
  5. 所有充氣遊樂區都設有體重上限 245 磅（111 公斤）和身高上限 193 厘米（全球最大充氣城堡身高上限 216厘米）。進入充氣障礙賽道人士需要最少身高 90 厘米。

 

 

 

場次安排（按年齡分場，方便家庭與大人各自玩樂）

開放時間：09:15am - 11:00pm（分時段）

時段 1 ：(幼童專屬場次)  09:15am – 10:45am

時段 2： (幼童專屬場次)  11:00am – 12:30pm

時段 3 ： (大童玩樂場次) 12:45pm – 2:15pm

時段 4 ：(大童玩樂場次) 2:30pm – 4:00pm

時段 5： (大童玩樂場次) 4:15pm – 5:45pm

時段 6： (黑夜大童玩樂場次) 6:00pm – 7:30pm

時段 7：(黑夜彈跳派對) 7:45pm – 9:15pm

時段 8：(黑夜彈跳派對) 9:30pm – 11:00pm

 

《Sun Life永明 The Big Bounce世界巡迴香港站》 《Sun Life永明 The Big Bounce世界巡迴香港站》四大超巨型充氣遊樂區佔地10萬呎 競技籃球場、攀爬塔、多項球類運動、巨型滑梯及波波池 從障礙賽道起點一路前進到終極巨型滑梯，總共有30 個不同的障礙等你來挑戰 從障礙賽道起點一路前進到終極巨型滑梯，總共有30 個不同的障礙等你來挑戰 超過150米長的 The Giant 巨無霸挑戰場 新增「黑夜大童玩樂」時段，一家大小都可以享受晚間彈跳的樂趣 《Sun Life永明The Big Bounce世界巡迴香港站》2月6日至22日登陸西九文化區藝術公園大草坪

《Sun Life永明 The Big Bounce世界巡迴香港站》

日期：2026 年 2 月 6 日至 22 日

時間：09:15am – 11:00pm（分時段）

地點：西九文化區藝術公園大草坪

 

