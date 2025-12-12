全球最大充氣樂園The Big Bounce 2026農曆新年回歸西九 4大遊樂區/動漫Cosplay日/CantoPop夜場派對

全球最大型彈跳體驗 The Big Bounce將於2026年2月6日至22日（農曆年年初一至六）回歸西九文化區藝術公園大草坪。總面積逾10萬呎，並設有4大超巨型充氣遊樂區，當中包括佔地16,000平方呎的全球最大充氣城堡、以及超過150米全港最長的充氣障礙賽道。特定日子還有動漫Cosplay狂熱日，參加者可以化身喜愛角色一同跳躍，動漫迷必到！更有以CantoPop為主題的黑夜彈跳派對，門票將於2025年12月19日起公開發售，即睇以下活動詳情！
4大巨型彈跳區佔地10萬呎 最長150米障礙賽＋全球最大充氣城堡
今年活動佔地超過 10 萬平方呎，設有4大主題遊樂區，包括：
- 全球最大充氣城堡（16,000平方呎，高12米）
- The Giant 巨無霸挑戰場（全港最長 150 米充氣障礙賽道）
- Sport Slam 體育狂熱場（多種球類運動設施＋攀爬塔）
- airSPACE Pink Alien 外星人主題樂園（太空風格波波池與巨型粉紅外星人）
每區均設有滑梯、攀爬塔、球類挑戰、平衡台及波波池等遊樂元素，適合親子、年輕人以至大人一起放電。
CantoPop黑夜彈跳派對 型男嘉賓限定登場
2026年的黑夜彈跳派對將以 CantoPop 為主題，大會邀請本地及海外 DJ 日夜駐場；而 2 月 6 日及 13 日 兩晚更特別加入「型男彈跳夜」，嘉賓會與參加者一起在巨型城堡玩樂，氣氛更熱鬧。
動漫Cosplay日登場 化身角色跳進巨型樂園
大會亦會與動漫文化體驗基地 INCUBASE Arena 合作，於指定日子舉行 Cosplay 專場，參加者可穿上角色服裝在場內自由拍照及彈跳，為動漫迷帶來新鮮體驗。
早鳥門票低至$165 90分鐘通行證＋40分鐘進入全球最大城堡
INCUTix購票/Klook購票
可由12月19日起至2026年2月22日期間透過網上購票平台INCUTix及Klook購票，90分鐘的門票包括一個指定的40分鐘時段進入「全球最大充氣城堡」，以及無限次進出其他所有巨型充氣遊樂區。
場次種類及票價：
|
門票場次
|
早鳥單人門票*
（2025至12月19日至31日）
|
正價單人門票*
（2026至1月1日起）
|
幼童專屬場次（7歲或以下兒童或其家長 - 須各自購票）
|
HK$165
|
HK$179
|
大童玩樂/黑夜大童玩樂場次（17歲或以下兒童或其家長- 須各自購票）
|
HK$165
|
HK$179
|
黑夜彈跳派對（18歲或以上人士）
[型男彈跳夜：2026年2⽉6⽇及13⽇]
|
HK$185
|
HK$199
*每張門票為 90 分鐘通行證，包括一個指定的40分鐘時段（時段A或時段B）進入「全球最大充氣城堡」，以及無限次進出其他所有巨型充氣遊樂區。「全球最大充氣城堡」的指定 40 分鐘時段將根據入場時間安排：每場首 350 名入場人士將分配至時段A，其餘人士則安排至時段B。為確保可以同場彈跳，請與家人朋友一同入場。
重要票務資訊
- 參加者必須購票才能進入活動場地，包括陪同兒童的家長。成人和任何年齡的兒童票價都相同，陪同兒童進場的家長及照顧者（18歲或以上成人）均需購票。一歲以下嬰幼兒在已購票的家長陪同下可免費入場。
- 在幼童專屬、大童玩樂及黑夜大童玩樂場次，12 歲以下兒童進入場地及充氣遊樂區時必須有一位購票家長/照顧者（18歲或以上成人）陪同。持票的12 -17歲兒童可以自行進入場地。
- 每張門票為 90 分鐘通行證，包括一個指定的40分鐘時段進入「全球最大充氣城堡」，以及無限次進出其他所有巨型充氣遊樂區。
- 進入充氣遊樂區時必須穿著襪子。訪客應自備襪子，或在場內購買襪子（售完即止）。
- 所有充氣遊樂區都設有體重上限 245 磅（111 公斤）和身高上限 193 厘米（全球最大充氣城堡身高上限 216厘米）。進入充氣障礙賽道人士需要最少身高 90 厘米。
場次安排（按年齡分場，方便家庭與大人各自玩樂）
開放時間：09:15am - 11:00pm（分時段）
時段 1 ：(幼童專屬場次) 09:15am – 10:45am
時段 2： (幼童專屬場次) 11:00am – 12:30pm
時段 3 ： (大童玩樂場次) 12:45pm – 2:15pm
時段 4 ：(大童玩樂場次) 2:30pm – 4:00pm
時段 5： (大童玩樂場次) 4:15pm – 5:45pm
時段 6： (黑夜大童玩樂場次) 6:00pm – 7:30pm
時段 7：(黑夜彈跳派對) 7:45pm – 9:15pm
時段 8：(黑夜彈跳派對) 9:30pm – 11:00pm
《Sun Life永明 The Big Bounce世界巡迴香港站》
日期：2026 年 2 月 6 日至 22 日
時間：09:15am – 11:00pm（分時段）
地點：西九文化區藝術公園大草坪