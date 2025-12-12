全球最大充氣樂園The Big Bounce 2026農曆新年回歸西九 4大遊樂區/動漫Cosplay日/CantoPop夜場派對

全球最大型彈跳體驗 The Big Bounce將於2026年2月6日至22日（農曆年年初一至六）回歸西九文化區藝術公園大草坪。總面積逾10萬呎，並設有4大超巨型充氣遊樂區，當中包括佔地16,000平方呎的全球最大充氣城堡、以及超過150米全港最長的充氣障礙賽道。特定日子還有動漫Cosplay狂熱日，參加者可以化身喜愛角色一同跳躍，動漫迷必到！更有以CantoPop為主題的黑夜彈跳派對，門票將於2025年12月19日起公開發售，即睇以下活動詳情！

每區均設有滑梯、攀爬塔、球類挑戰、平衡台及波波池等遊樂元素，適合親子、年輕人以至大人一起放電。

2026年的黑夜彈跳派對將以 CantoPop 為主題，大會邀請本地及海外 DJ 日夜駐場；而 2 月 6 日及 13 日 兩晚更特別加入「型男彈跳夜」，嘉賓會與參加者一起在巨型城堡玩樂，氣氛更熱鬧。

大會亦會與動漫文化體驗基地 INCUBASE Arena 合作，於指定日子舉行 Cosplay 專場，參加者可穿上角色服裝在場內自由拍照及彈跳，為動漫迷帶來新鮮體驗。

早鳥門票低至$165 90分鐘通行證＋40分鐘進入全球最大城堡

可由12月19日起至2026年2月22日期間透過網上購票平台INCUTix及Klook購票，90分鐘的門票包括一個指定的40分鐘時段進入「全球最大充氣城堡」，以及無限次進出其他所有巨型充氣遊樂區。

場次種類及票價：



門票場次 早鳥單人門票* （2025至12月19日至31日）

正價單人門票* （2026至1月1日起）



幼童專屬場次 （7歲或以下兒童或其家長 - 須各自購票）

HK$165

HK$179

大童玩樂/黑夜大童玩樂場次 （17歲或以下兒童或其家長- 須各自購票）

HK$165

HK$179

黑夜彈跳派對 （18歲或以上人士）

[型男彈跳夜：2026年2⽉6⽇及13⽇] HK$185

HK$199

*每張門票為 90 分鐘通行證，包括一個指定的40分鐘時段（時段A或時段B）進入「全球最大充氣城堡」，以及無限次進出其他所有巨型充氣遊樂區。「全球最大充氣城堡」的指定 40 分鐘時段將根據入場時間安排：每場首 350 名入場人士將分配至時段A，其餘人士則安排至時段B。為確保可以同場彈跳，請與家人朋友一同入場。

重要票務資訊