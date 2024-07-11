全球首個企劃BT21 Magic Recipe登陸東涌 與可愛BT21一齊have「A Taste Of Love」

日日忙碌工作，即使放假在家也提不起勁！不如趁著今個夏天，與BT21踏上仲夏魔法療癒之旅，尋找屬於自己的魔法配方！東薈城名店倉與IPX人氣角色BT21攜手推出全球首個《BT21 Magic Recipe：A Taste Of Love》主題活動。由即日起至9月1日，七位BT21人氣宇宙明星RJ、KOYA、SHOOKY、MANG、CHIMMY、TATA及COOKY，將帶領大家品嚐魔法配方調配的魔法療癒特飲及遊遍七大魔法主題區。東薈城名店倉更推出一系列的魔幻仲夏驚喜活動，讓CLUB CG會員能感受BT21成員滿滿的愛，身心靈都得到治癒！

BT21角色藏身七大魔法主題場景

《BT21 Magic Recipe：A Taste Of Love》分為7大魔法主題區，包括《BT21飛天魔法行李箱》、3.5米高的《BT21塔羅許願大門》、種滿魔法植物的《BT21夢幻玻璃屋》、專門調製特飲的《BT21療癒魔法師的神秘藥鍋》、記載魔法特飲配方的《BT21 Mali-hom魔法部屋》、《BT21魔幻友情酒館》及奇幻的《BT21塔羅星空長廊》。除了七大魔法主題場景外，東薈城名店倉更與人氣韓式餐廳Banchan & Cook及台式甜品店鮮芋仙，聯手推出期間限定菜式，絕對是閨蜜們今個夏日約會打卡必備！