全球首個企劃BT21 Magic Recipe登陸東涌 與可愛BT21一齊have「A Taste Of Love」

日日忙碌工作，即使放假在家也提不起勁！不如趁著今個夏天，與BT21踏上仲夏魔法療癒之旅，尋找屬於自己的魔法配方！東薈城名店倉與IPX人氣角色BT21攜手推出全球首個《BT21 Magic Recipe：A Taste Of Love》主題活動。由即日起至9月1日，七位BT21人氣宇宙明星RJ、KOYA、SHOOKY、MANG、CHIMMY、TATA及COOKY，將帶領大家品嚐魔法配方調配的魔法療癒特飲及遊遍七大魔法主題區。東薈城名店倉更推出一系列的魔幻仲夏驚喜活動，讓CLUB CG會員能感受BT21成員滿滿的愛，身心靈都得到治癒！
BT21角色藏身七大魔法主題場景
《BT21 Magic Recipe：A Taste Of Love》分為7大魔法主題區，包括《BT21飛天魔法行李箱》、3.5米高的《BT21塔羅許願大門》、種滿魔法植物的《BT21夢幻玻璃屋》、專門調製特飲的《BT21療癒魔法師的神秘藥鍋》、記載魔法特飲配方的《BT21 Mali-hom魔法部屋》、《BT21魔幻友情酒館》及奇幻的《BT21塔羅星空長廊》。除了七大魔法主題場景外，東薈城名店倉更與人氣韓式餐廳Banchan & Cook及台式甜品店鮮芋仙，聯手推出期間限定菜式，絕對是閨蜜們今個夏日約會打卡必備！
逛《BT21 Magic Recipe快閃屋》帶走香港限定BT21精品！
各位UNISTARS魔法師當然不能錯過《BT21 Magic Recipe 快閃屋》！東薈城名店倉即日起，將分階段推出逾300款的BT21限定產品，包括東薈城名店倉限定、全球首次發售的BT21 Magic Recipe系列香港限定版商品、BT21 meets Papery 推出的「BT21 Magic Recipe Special Edition」系列永續生活時尚商品，以及香港首發、2024年推出的BT21新品等，由擺設、小飾物、文具至生活用品，款式應有盡有。
登記成為CLUB CG會員 換領高達$750購物禮券
東薈城名店倉更同步推出「仲夏魔法三重賞」，CLUB CG會員凡消費滿指定金額，即可換領BT21與東薈城名店倉限定版禮品；銀聯用戶使用Apple Pay等手機閃付、銀聯二維碼或銀聯卡消費，可享高達港幣$750無消費門檻之商場電子購物禮券！憑3,500積分可換領限定版「BT21 Magic Recipe雞尾酒杯」乙對；憑500積分換領《療癒魔法變變變》遊戲入場券乙張。讓CLUB CG會員感受BT21成員滿滿的愛之餘，亦能盡享購物的樂趣！