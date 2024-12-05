全球首個燦子主題跑登陸灣仔 設寵物跑手包/早鳥限定盲袋/限量公仔+同場設嘉年華

是次活動分別設有2公里和3公里賽事個人或朋友組(2位跑手)，更特設1公里寵物闖關賽(1人1寵)！寵物闖關賽道設有不同關卡，包括斜坡及雪糕筒陣，挑戰主人和毛孩默契。

大會亦將提供充足補給站、寵物救護站及醫生隨時候命、寵物推車友善空間等支援，確保參加者及毛孩安全。

萌爆燦子主題跑手包來襲

報名個人組或朋友組的跑手均可獲得一系列獨家設計 SHO-CHAN 主題跑手包，包括有T-shirt、運動毛巾、號碼布及索繩袋；而個人組跑手更額外贈送SHO-CHAN水樽，朋友組則額外贈送SHO-CHAN運動護腕。寵物跑手包則包含SHO-CHAN主題寵物雨衣、便攜式寵物便便袋及寵物水樽，成功完賽的人寵健兒更可獲「SHO-CHAN RUN」紀念獎牌。

於門票公開發售首日(12月6日)報名，除了可免費獲贈早鳥限定「SHO-CHAN Run 2025」活動限定收藏門票盲袋乙個外（一套6款設計，隨機發放），更可享額外優惠，以 $199 加購萌爆跑手造型「活動限定SHO-CHAN 12cm人偶」(限量2000隻)，粉絲們必搶！成功報名除可獲精美的選手包外，亦可享超值加購價$99換購「活動限定SHO-CHAN 8.5cm人偶」。