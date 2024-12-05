全球首個燦子主題跑登陸灣仔 設寵物跑手包/早鳥限定盲袋/限量公仔+同場設嘉年華

日本人氣角色SHO-CHAN（燦子）全球首個主題跑步活動「SHO-CHAN Run 2025 暨SHO-CHAN狂歡派對」將登陸灣仔海濱長廊以及「HarbourChill海濱休閒站」！明年3月9日邀請各位約埋親朋好友齊齊跑入燦子古靈精怪國度！即睇內文了解詳請。
是次活動分別設有2公里和3公里賽事個人或朋友組(2位跑手)，更特設1公里寵物闖關賽(1人1寵)！寵物闖關賽道設有不同關卡，包括斜坡及雪糕筒陣，挑戰主人和毛孩默契。
大會亦將提供充足補給站、寵物救護站及醫生隨時候命、寵物推車友善空間等支援，確保參加者及毛孩安全。
萌爆燦子主題跑手包來襲
報名個人組或朋友組的跑手均可獲得一系列獨家設計 SHO-CHAN 主題跑手包，包括有T-shirt、運動毛巾、號碼布及索繩袋；而個人組跑手更額外贈送SHO-CHAN水樽，朋友組則額外贈送SHO-CHAN運動護腕。寵物跑手包則包含SHO-CHAN主題寵物雨衣、便攜式寵物便便袋及寵物水樽，成功完賽的人寵健兒更可獲「SHO-CHAN RUN」紀念獎牌。
於門票公開發售首日(12月6日)報名，除了可免費獲贈早鳥限定「SHO-CHAN Run 2025」活動限定收藏門票盲袋乙個外（一套6款設計，隨機發放），更可享額外優惠，以 $199 加購萌爆跑手造型「活動限定SHO-CHAN 12cm人偶」(限量2000隻)，粉絲們必搶！成功報名除可獲精美的選手包外，亦可享超值加購價$99換購「活動限定SHO-CHAN 8.5cm人偶」。
Klook平台12月6號早上10時獨家預售：請按此
SHO-CHAN狂歡嘉年華
同場加映SHO-CHAN狂歡嘉年華，活動期間場內設有多個趣怪燦子裝飾打卡位、市集和攤位遊戲，贏取精美小禮物。嘉年華內更設有歡樂市集，部份店主更會推出活動限定主題商品，同場亦設有燦子快閃店，售賣多款燦子商品，例如人偶、盲盒、日用品及文具等等可愛造型產品，主人亦可帶同心愛的寵品逛逛市集中的寵物用品。