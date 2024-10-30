全球首款咖啡渣製手錶 德國腕錶品牌Lilienthal Berlin開快閃店 做會員即有9折優惠

咖啡渣用法繁多，原來也可以做手錶！德國創新腕錶品牌Lilienthal Berlin以咖啡渣，設計全球首款由回收咖啡渣製成的手錶Coffee Watch，更會散發出淡淡的咖啡香氣。品牌最近在K11 MUSEA開設首間限時快閃店，讓客人親身體驗品牌獨特的設計、環保理念及精湛工藝於一身的腕錶。

德國腕錶品牌Lilienthal Berlin，以咖啡渣設計全球首款由回收咖啡渣製成的手錶Coffee Watch。

「可持續時裝」(sustainable fashion)成為潮流，德國創新腕錶品牌Lilienthal Berlin的腕錶以其創新設計和可持續材料而著稱，品牌致力於在時尚與環保之間取得平衡。K11 MUSEA快閃店展示不同款式，包括世界上首款由回收咖啡渣製成的手錶 Coffee Watch系列。既方便大家融入時尚，又可以為環保出一分力。由即日起至12月2日，於快閃店註冊為會員，凡購買Lilienthal Berlin的任何商品，即享9折優惠；任何消費將獲贈行李吊牌一個；消費滿 $2,000以上，更可獲得免費筆記本電腦保護套一個，送完即止。讚好官方Facebook或追蹤官方Instagram，更可享一次抽獎機會，即場獲得驚喜禮品。

德國腕錶品牌Lilienthal Berlin，以咖啡渣設計全球首款由回收咖啡渣製成的手錶Coffee Watch。

世界首款咖啡渣製手錶 德國每年產生的咖啡渣高達2,000萬噸，激發Lilienthal Berlin與柏林獨立品牌Kaffeeform合作，設計世界首款由回收咖啡渣製成的手錶Coffee Watch。咖啡渣收集後會進行乾燥處理，並與其他可再生植物成分（如生物聚合物、蠟和油）一同加工，形成手錶外殼材料。

咖啡渣收集後會進行乾燥處理

4 款錶殼搭配不同錶帶 Coffee Watch系列共有Latte、 Americano、Macchiato及 Espresso 4款，目前Latte及 Espresso款式現已正式登陸香港。每款錶殼均採用咖啡渣與可再生的植物材料組合而成，褐色色調更與咖啡豆的形狀、顏色和質感相似，更會散發出淡淡的咖啡香氣！每款手錶由咖啡渣組成獨一無二的花紋，耐用之餘又能盡顥時尚。搭配的錶帶可選擇皮革或金屬等多種材質，滿足不同場合的穿搭需求。除了Coffee Watch，Lilienthal Berlin多款手錶採用了環保材料，如軟木錶帶和植物鞣製皮革錶帶，亦有不少腕錶獲得設計獎。

Coffee Watch Latte $2,090

Coffee Watch Espresso $2,090

Neolux系列腕錶 $3,990起 Neolux 系列腕錶 獲2024年Red Dot紅點設計概念大獎，搭載高品質的日本自動機芯 Miyota 8215，以精緻的錶盤、突出的時針和簡約的外殼為主要賣點。錶帶使用可持續材料植物鞣製皮革，設計上通常與腕錶的整體風格相協調，提供舒適的佩戴體驗。

Chronograph 系列腕錶 獲2019年歐洲產品設計獎及2019年德國設計獎，專為喜愛精準計時和高端工藝的消費者而打造。結合現代與經典的設計元素，展現出時尚與功能性的完美平衡，設計風格通常簡約而不失奢華。搭載高精度瑞士Ronda的Startech Caliber 3540.D機芯，確保極佳的時間準確性達1/10秒。其中Chronograph Blue Orange手錶因其獨特的藍橙撞色設計和夜光材料塗層而受到廣泛歡迎。 Chronograph系列腕錶 $2,750起

Lilienthal Berlin 快閃店 地點：香港尖沙咀 K11 MUSEA 三樓 LA304B 日期：即日至2024年12月2日 時間：11:00 AM – 9:00 PM