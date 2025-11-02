全運會商場活動合集 賽事直播時間/體驗活動/購物優惠

第15屆全國運動會即將開幕，香港作為主辦城市之一，全港各大商場都分別推出一連串主題活動、消費獎賞及賽事直播。以下整合了一些商場於全運會期間的活動合集，讓大家無論走到哪個區都能感受全運熱浪。

新地十二大商場接力開播 港隊運動員親臨互 動

為讓市民全方位投入體育盛事，新鴻基地產旗下十二大商場，包括Mikiki、上水廣場、將軍澳中心、PopWalk天晉滙、東港城、北角匯、卓爾廣場、錦薈坊、荃錦中心、新領域廣場、life@KCC及joy@KCC，將從11月9日至21日全運會舉行期間，每日中午12時至晚上9時，透過商場巨型電視同步高清播放開幕典禮、重點賽事及閉幕禮。觀眾可免費到場一起觀看，同步見證港隊健兒的奮戰時刻。

除了觀賞賽事，新地特別舉辦「全運同樂日」系列活動作為賽前暖身。運動員分享會邀請多位港隊代表親臨現場，與市民互動交流，包括10月18日劍擊運動員陳樂熹於Mikiki登場、10月26日高爾夫球代表林日曦現身上水廣場、10月29日單車項目由洪松蔭及馬詠茹於將軍澳中心帶領示範，而壓軸則有11月9日長跑健將黃卓寧於PopWalk天晉滙亮相。每場活動同場設有「運動大挑戰」體驗遊戲，讓市民即場試玩劍擊、高爾夫、單車及跑步等項目，一試運動員訓練的精彩與汗水。

此外，隨着賽期展開，新地十二大商場同步推出「Sport Fever 運動狂熱」大激賞。由10月31日至11月21日，商場顧客只需單日消費滿指定金額，即可獲總值近400港元的電子禮遇：滿600元送40元美食電子券，1,500元送100元購物組合券，3,000元更可獲價值250元的餐飲及零售電子券組合。讓市民看比賽的同時，也能愉快購物、盡賞美食，以行動支持港隊。