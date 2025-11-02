熱門搜尋:
生活
2025-11-02 14:00:00

全運會商場活動合集 賽事直播時間/體驗活動/購物優惠

第15屆全國運動會即將開幕，香港作為主辦城市之一，全港各大商場都分別推出一連串主題活動、消費獎賞及賽事直播。以下整合了一些商場於全運會期間的活動合集，讓大家無論走到哪個區都能感受全運熱浪

新地十二大商場接力開播　港隊運動員親臨互

為讓市民全方位投入體育盛事，新鴻基地產旗下十二大商場，包括Mikiki、上水廣場、將軍澳中心、PopWalk天晉滙、東港城、北角匯、卓爾廣場、錦薈坊、荃錦中心、新領域廣場、life@KCCjoy@KCC，將從119日至21日全運會舉行期間，每日中午12時至晚上9時，透過商場巨型電視同步高清播放開幕典禮、重點賽事及閉幕禮。觀眾可免費到場一起觀看，同步見證港隊健兒的奮戰時刻。

除了觀賞賽事，新地特別舉辦「全運同樂日」系列活動作為賽前暖身。運動員分享會邀請多位港隊代表親臨現場，與市民互動交流，包括1018日劍擊運動員陳樂熹於Mikiki登場、1026日高爾夫球代表林日曦現身上水廣場、1029日單車項目由洪松蔭及馬詠茹於將軍澳中心帶領示範，而壓軸則有119日長跑健將黃卓寧於PopWalk天晉滙亮相。每場活動同場設有「運動大挑戰」體驗遊戲，讓市民即場試玩劍擊、高爾夫、單車及跑步等項目，一試運動員訓練的精彩與汗水。

此外，隨着賽期展開，新地十二大商場同步推出「Sport Fever 運動狂熱」大激賞。由1031日至1121日，商場顧客只需單日消費滿指定金額，即可獲總值近400港元的電子禮遇：滿600元送40元美食電子券，1,500元送100元購物組合券，3,000元更可獲價值250元的餐飲及零售電子券組合。讓市民看比賽的同時，也能愉快購物、盡賞美食，以行動支持港隊。

新地商場運動大激賞 新地商場全運同樂日 新地商場全運同樂日 新地商場「Sport Fever 運動狂熱」大激賞精彩優惠詳情 新地商場「全運同樂日」運動員分享會

信和四大商場全民打氣　巨型螢幕直播＋現場活動

信和集團旗下奧海城、屯門市廣場、荃新天地及朗壹廣場，亦將於119日至21日期間每日早上9時至晚上9時全程直播全運會賽事。其中，奧海城及屯門市廣場分別設有430吋及540吋巨型LED螢幕，以影院級畫質呈現精彩畫面，讓觀眾猶如置身現場。

除直播外，信和商場亦舉辦多個賽事活動，讓大家一同感受運動氣氛。奧海城將於111日舉辦「舞龍舞獅邀請賽」，並於翌日舉行「迎全運 齊撐運動員」活動，邀請多位藝人現身打氣。 118日再與中國香港體操總會合辦「體操同樂體驗日」，讓小朋友體驗平衡及空翻等基本動作。朗壹廣場亦會於1189日舉辦「BB全能運動會」，安排BB爬行比賽及簡單障礙賽；屯門市廣場則於1111日至16日舉行街頭健身嘉年華，邀請本地選手示範各項動作。

此外，信和商場還推出「全城運動狂熱賞」多重消費獎賞活動，由116日至21日期間，S+ REWARDS會員於奧海城、屯門市廣場、荃新天地消費滿HK$800或以上，即可換領HK$50 S現金券及HK$50指定運動服裝及用品商戶優惠券；而消費滿HK$2,000或以上，即可換領HK$50 S現金券及精選adidas運動用品。

信和四大商場全民打氣　巨型螢幕直播＋現場活動連場 信和四大商場全民打氣　巨型螢幕直播＋現場活動連場 信和四大商場全民打氣　巨型螢幕直播＋現場活動連場 信和集團迎全運「齊撐運動員 主場出擊」精選活動

合和商場化身運動主場　VR體驗＋實戰比賽

灣仔合和商場則於113日至23日期間推出主題活動「全運集合 撐港隊！VIBE UP THE NATIONAL GAMES」，每日中午12時至晚上8時舉行，打造融合科技與運動的體驗空間。市民可於場內感受劍擊、保齡球及乒乓球的VR沉浸式運動體驗，以安全又真實的方式投入比賽氣氛，只需場內消費滿100港元即可免費參加。此外，商場設有「劍擊・泰拳・地壺」三大特色攤位遊戲及仿真草地高爾夫推桿區，讓大人小朋友都能一試身手。

全運期間亦會舉行「國際飛躍杯跆拳道賽2025」（1189日）及「愛心獻保良劍擊公開賽2025」（111516日），邀請多地選手同場競技。商場於指定日子更有限量派發港式風味Gelato雪糕及本地手工汽水，為觀眾打氣充電。

合和商場「全運集合 撐港隊！VIBE UP THE NATIONAL GAMES」 合和商場「全運集合 撐港隊！VIBE UP THE NATIONAL GAMES」 合和商場「全運集合 撐港隊！VIBE UP THE NATIONAL GAMES」 合和商場「全運集合 撐港隊！VIBE UP THE NATIONAL GAMES」 合和商場「全運集合 撐港隊！VIBE UP THE NATIONAL GAMES」 合和商場「全運集合 撐港隊！VIBE UP THE NATIONAL GAMES」活動詳情 合和商場「全運集合 撐港隊！VIBE UP THE NATIONAL GAMES」活動詳情

