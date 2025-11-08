全運會限定優惠 身穿運動服惠顧元朗冰室送厚豬扒

今屆全運會將於11月9日至11月21日舉行，有好幾間食肆包括元朗冰室、撒冒小麵、姚姚酸菜魚、Moto Mala趁勢推出全運會期間限定餐飲優惠。大家只要於全運會比賽期間，身穿運動服裝入座消費即享優惠。全城集氣為香港運動員加油！

元朗冰室 免費招牌厚豬扒 冰室設計以香港七、八十年代為主題，供應港式奶茶、西多士、炒粉麵飯等港式美食，價格經濟實惠。招牌厚豬扒份量十足，即叫即煎，外脆內嫩。食客身穿運動服裝打卡，惠顧滿$100可免費獲贈招牌厚豬扒一塊或冷、熱飲一杯。 元朗冰室分店

觀塘店地址：鴻圖道44-46號世紀工商中心地下C2-3號舖

土瓜灣店地址：土瓜灣新碼頭街38號翔龍灣廣場地下G07-08號舖

深水埗店地址：深水埗元州街1號地舖

長沙灣店地址：長沙灣東沙島街167B號地舖

尖沙咀店地址：尖沙咀金馬倫道48號中國保險大廈地下A2號舖

太子店地址：太子太子道西141號長榮大廈地下G2-7號舖

寶琳店地址：將軍澳寶琳貿業路8號新都城中心三期G樓G24-25號舖

坑口店地址：將軍澳坑口常寧路2號TKO Gateway西翼地下W015&W016號舖



撒冒小麵 免費小酥肉或鍋巴土豆 人氣四川小麵品牌撒冒小麵，主打重慶小麵和成都冒菜，還有特色小吃及甜品，以優質食材炮製地道四川風味，性價比高，迎合年輕人的消費力。食客身穿運動服裝，惠顧滿$200可免費獲贈「小酥肉」或「鍋巴土豆」一份 。 撒冒 (將軍澳店)

地址：西貢將軍澳唐德街1號將軍澳廣場1樓Kiosk A

電話：2812 8862

營業時間：11:30 - 21:30 撒冒 (灣仔店)

地址：香港灣仔港灣道28號灣景中心大廈 1/F 3號舖

電話：2622 2323

營業時間：8:00 - 22:00 撒冒（大圍店）

地址：港鐵大圍站車站大堂50號鋪

營業時間：07:30 - 00:00

姚姚酸菜魚免費任食自助冰粉 走年輕化摩登風格的酸菜魚店，挑選優質時令食材，採正宗方法加入創新點子烹調，每日新鮮熬煮湯料，味道層次豐富。位於芝加哥的分店更曾獲《米芝蓮指南》推介。食客身穿運動服裝惠顧神仙套餐，即可免費獲贈無限自助冰粉 (每日限量5位)。 姚姚酸菜魚 (尖沙咀店)

地址：尖沙咀廣東道3-27號海港城港威商場二樓2307號舖

電話：3105 0555

營業時間：11：30 - 21：45



Moto Mala口麻天辣免費「紅薯糍粑」 摩登少女風色系裝潢酸菜魚店，特別為一個人而設一人份量的酸菜魚及多款川菜料理，有傳統亦有創意，價格親民。食客身穿運動服裝，惠顧滿$288即可免費獲贈「紅薯糍粑」一份 (原價$28)。 Moto Mala 口麻天辣

地址：深水埗深旺道28號V Walk 2樓127-128號舖

電話：3907 0383

營業時間：12：00 - 22：00