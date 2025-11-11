熱門搜尋:
全運會 網上熱話 林作 壽司郎 新店關注組 深圳好去處 粵車南下 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
返回
生活
2025-11-11 15:00:00

全運會/殘特奧會官方零售店登陸無限極廣場 即場試街頭小食/吉祥物周邊禮盒

分享：
全運會/殘特奧會官方零售店登陸無限極廣場 即場試街頭小食/吉祥物周邊禮盒

第十五屆全運會及第十二屆殘疾人運動會暨第九屆特殊奧林匹克運動會（「殘特奧會」）早前正式揭幕，吉祥物「喜洋洋」與「樂融融」吸引不少人目光。即日起至1122日，官方特許商品零售店登陸上環無限極廣場。粉絲除了可選購「喜洋洋」與「樂融融」電話掛件及由李錦記推出的官方特許商品外，更加可以即場試食港式街頭小食，感受香港特色味道。

即日起至11月22日，全運會和殘特奧會官方特許商品零售店登陸上環無限極廣場！

即日起至11月22日，全運會和殘特奧會官方特許商品零售店登陸上環無限極廣場！

設多款主題禮盒

限定店推出多款主題紀念品，訪客必買最新加推的「香港勁揪 ── 頭道原釀頭抽」禮盒。禮盒包括一瓶頭道原釀頭抽及吉祥物「喜洋洋」與「樂融融」電話掛件。偏愛辣椒油的辛、鮮、咸、香的話，不妨入手「香港味道  潮州辣椒油」禮盒，內附一瓶潮州辣椒油及雪櫃磁石貼一件。

adblk5
「香港勁揪 – 頭道原釀頭抽」 (內附十五運會和殘特奧會吉祥物電話掛件一件) HK$80 香港味道 – 街頭魚蛋醬 (內附十五運會和殘特奧會吉祥物x 「香港味道」冰箱磁石貼一件) HK$60 香港味道 – 潮州辣椒油 (內附十五運會和殘特奧會吉祥物x 「香港味道」冰箱磁石貼一件) HK$60 「重塑」運動巾 HK$82 「主場出撃」第十五屆全國運動會毛絨玩偶掛件盲盒 HK$89 「主場出撃」第十五屆全國運動會毛絨玩偶掛件盲盒 HK$89

即場試食港式街頭小食

店內同時設試食攤位，讓訪客即場品嘗多款港式街頭小食的風味。當中包括以頭道原釀頭抽、潮州辣椒油、街頭魚蛋醬及XO醬炮製的魚蛋及滷水小食，光聽就讓人食指大動！

店內同時設試食攤位，讓訪客即場品嘗多款港式街頭小食的風味。

店內同時設試食攤位，讓訪客即場品嘗多款港式街頭小食的風味。

最後別忘記在吉祥物「喜洋洋」與「樂融融」打卡位前拍照留念。一對吉祥物將於指定時間現身限定店，想與她們近距離接觸，就要mark實時間啦。

上環無限極廣期間限定店特意加入以十五運會吉祥物「喜洋洋」與「樂融融」為主角、配以地道街頭美食圖案的打卡裝置 近距離和「喜洋洋」及「樂融融」打卡

期間限定十五運會和殘特奧會官方特許商品零售店無限極廣場店

地點：上環德輔道中199號無限極廣場地下中庭

日期：即日起至1122

營業時間：星期一至日，上午11:00至晚上7:00 

與「喜洋洋」及「樂融融」吉祥物見面

地點︰上環無限極廣場期間限定店 

時段︰

1114日（週五）下午3時至6 

1115日（週六）下午3時至6

ADVERTISEMENT

ad