中秋節是家庭聚會的節日，在家與家人無束縛地相聚，盆菜自然是個好選擇。主打新派摩登農家菜的「農」，由專業廚師團隊主理，今年推出兩款特式盆菜，包括傳統盆菜及全素盆菜，滿足食肉獸及茹素者的不同需要。傳統盆菜（$1388/6位起）配搭豐富，備有蠔皇花膠、慢煮鮑魚、生曬金蠔、蠔汁北菇、招財發財、明爐燒鵝、南乳豬手、五香金錢、木桶油雞、冰燒腩仔、手打鯪魚球、生猛大蝦、花心蘿蔔及陳皮魚蛋等。全素盆菜（$888/6位用起），便以素海參、素翅、素蝦、新鮮冬菇、大啡菇、白菌菇、白茄子、白粟米、娃娃菜、鮮炸枝竹及日本大根等十多款食材配搭，滿足素食者需要。

另一間豐食FEAST網上到會專門店，推出多款中秋盆菜。全新盆菜毛蟹鮮鮑花膠豐食盆菜($2,278/4至6位起)，以及毛蟹和牛豐食盆菜($2,478/4至6位起)，特別加入鮮甜的北海道毛蟹，加上蠔皇鮮鮑魚、鮑汁花膠、蜜餞金蠔、燒鴨及白切雞等傳統配料，相當豐盛。至於和牛盆菜，便加入美國SRF極黑和牛肋肉、澳洲Westholme M7和牛牛胸腹、M5和牛腱及M5和牛尾、牛筋、牛肚及牛柏葉等，絕對是為牛魔王而設。

FEAST：www.feast.com.hk

(於8月30日前預訂盆菜即可享中秋節早鳥85折優惠)