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生活
2023-10-26 19:28:19

兩大國際男神集結香港杜莎夫人蠟像館 與Justin Bieber及Chris Hemsworth近距離打卡

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兩大國際男神集結香港杜莎夫人蠟像館 與Justin Bieber及Chris Hemsworth近距離打卡

兩大國際男神集結香港杜莎夫人蠟像館 與Justin Bieber及Chris Hemsworth近距離打卡

香港杜莎夫人蠟像館一直在國際旅遊業發展方面不遺餘力，今日隆 重宣佈館內將近來兩大國際男神進駐——分別為風靡全球的加拿大男歌手Justin Bieber以及澳洲 知名男演員Chris Hemsworth蠟像，雙重男神魅力蔓延全城，誠邀各位歌迷、影迷到場與兩大型男近距離打卡合照

Justin Bieber快閃太平山頂 與歌迷嗨翻凌霄閣摩天台428

身穿一身黑色極簡潮流服飾的Justin Bieber蠟像更驚喜亮相山頂凌霄閣摩天台 428，近距離與一眾旅客見面。現場旅客盡情投入與著名歌手Justin Bieber一起高歌首本名曲《Baby》、《Stay》，以及《Love yourself》等，氣氛相當熱烈高漲，到場粉絲對蠟像的像真度以及還原度讚不絕口，急不及待拍 照留影

Justin Bieber蠟像的街頭服裝配搭黑色型格皮褲及休閒白色波鞋，此造型曾亮相於2022年格林美獎頒獎典禮舞台，貫徹其近年的低調作風。蠟像會在館內「樂壇巨星」展區與大家見面，配合全 新的互動燈光裝置，讓歌迷仿佛踏上音樂舞台，跟偶像一起同台演出，一嚐成為舞台巨星的滋味

Justin Bieber蠟像的街頭服裝配搭黑色型格皮褲及休閒白色波鞋，此造型曾亮相於2022年格林美獎頒獎典禮舞台。 Justin Bieber蠟像的街頭服裝配搭黑色型格皮褲及休閒白色波鞋，此造型曾亮相於2022年格林美獎頒獎典禮舞台。 Justin Bieber蠟像的街頭服裝配搭黑色型格皮褲及休閒白色波鞋，此造型曾亮相於2022年格林美獎頒獎典禮舞台。

Chris Hemsworth置身最新打卡裝置 體驗男神反轉魅力

另一尊蠟像來自澳洲的型男演員Chris Hemsworth，是次一改電影中摩登型格造型，以一襲粉藍色套裝亮相，展現浪漫男神魅力。簡約造型完美呈現Chris Hemsworth的陽光、悠閑愜意風格，為配合其蠟像風格，是次更為他打造與別不同的背景裝置——色彩繽紛的特色仿花打卡牆，製造充滿活力且動人浪漫的氛圍，令人無法抗拒。一眾影迷能夠在館內「魅力香江」展區跟男神打卡見面。

如欲了解詳情，請瀏覽官方網站

 

預訂門票優惠︰https://bit.ly/3SeOySL

 

澳洲的型男演員Chris Hemsworth。 澳洲的型男演員Chris Hemsworth。 澳洲的型男演員Chris Hemsworth。 澳洲的型男演員Chris Hemsworth。 澳洲的型男演員Chris Hemsworth。
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