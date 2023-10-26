兩大國際男神集結香港杜莎夫人蠟像館 與Justin Bieber及Chris Hemsworth近距離打卡

香港杜莎夫人蠟像館一直在國際旅遊業發展方面不遺餘力，今日隆 重宣佈館內將近來兩大國際男神進駐——分別為風靡全球的加拿大男歌手Justin Bieber以及澳洲 知名男演員Chris Hemsworth蠟像，雙重男神魅力蔓延全城，誠邀各位歌迷、影迷到場與兩大型男近距離打卡合照。

Justin Bieber 快閃太平山頂 與歌迷嗨翻凌霄閣摩天台 428 身穿一身黑色極簡潮流服飾的Justin Bieber蠟像更驚喜亮相山頂凌霄閣摩天台 428，近距離與一眾旅客見面。現場旅客盡情投入與著名歌手Justin Bieber一起高歌首本名曲《Baby》、《Stay》，以及《Love yourself》等，氣氛相當熱烈高漲，到場粉絲對蠟像的像真度以及還原度讚不絕口，急不及待拍 照留影。 Justin Bieber蠟像的街頭服裝配搭黑色型格皮褲及休閒白色波鞋，此造型曾亮相於2022年格林美獎頒獎典禮舞台，貫徹其近年的低調作風。蠟像會在館內「樂壇巨星」展區與大家見面，配合全 新的互動燈光裝置，讓歌迷仿佛踏上音樂舞台，跟偶像一起同台演出，一嚐成為舞台巨星的滋味。