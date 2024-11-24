兩大浪琴國際賽馬盛事12月舉行！匯聚頂級騎師陣容/韓流巨星RAIN首度現身馬場勁歌熱舞

年度賽馬盛事載譽歸來，雲集國際頂尖騎師和賽駒的「浪琴國際騎師錦標賽」及「浪琴香港國際賽事」將分別於12月4日跑馬地馬場及12月8日沙田馬場舉行。除了可近距離觀賞頂尖騎師和賽駒的爭霸戰，更可享受場內一系列豐富的娛樂及美食體驗，國際韓流巨星RAIN鄭智薰更擔任開幕表演嘉賓，首度於馬場勁歌熱舞，即睇詳請。

12 月 4 日跑馬地馬場「浪琴國際騎師錦標賽」

「浪琴國際騎師錦標賽」匯聚來自世界各地的12位頂尖騎師聚首香港同場比拼，去年「浪琴國際騎師錦標賽」冠軍何澤堯及七屆「香港冠軍騎師」潘頓，將與其他世界級海外騎師及本地頂級好手一較高下！當中包括浪琴全球最佳騎師排名榜上首三位騎師，英國星級騎師莫雅、紐西蘭籍名將麥道朗、挪威裔的英國前列騎師布宜學。

活動於下午五時開始，打頭陣由知名DJ BENNY*CEE以動感節拍開場，開幕典禮更會有煙火匯演揭開序幕。此外，現場還有勇士舞者巡遊等舞蹈表演，與觀眾互動。屆時亦設有啤酒園的美食車和攤位將提供多款環球特式美食，入場觀眾可一邊欣賞賽事，一邊品嘗美食佳餚。

由11月25日起，香港賽馬會官方社交媒體平台可投票支持心水騎師，有機會得到指定「浪琴香港國際賽事」小馬公仔以及2024「浪琴國際騎師錦標賽」冠軍騎師親筆簽名指定運動帽一頂，名額10位，各位馬迷切勿錯過。

「浪琴國際騎師錦標賽」詳情

日期：2024年12 月4日（星期三）

時間：下午5時活動開始

晚上6時30分首場開跑

地點：跑馬地馬場