兩大浪琴國際賽馬盛事12月舉行！匯聚頂級騎師陣容/韓流巨星RAIN首度現身馬場勁歌熱舞

年度賽馬盛事載譽歸來，雲集國際頂尖騎師和賽駒的「浪琴國際騎師錦標賽」及「浪琴香港國際賽事」將分別於12月4日跑馬地馬場及12月8日沙田馬場舉行。除了可近距離觀賞頂尖騎師和賽駒的爭霸戰，更可享受場內一系列豐富的娛樂及美食體驗，國際韓流巨星RAIN鄭智薰更擔任開幕表演嘉賓，首度於馬場勁歌熱舞，即睇詳請。
12月4 日跑馬地馬場「浪琴國際騎師錦標賽」
「浪琴國際騎師錦標賽」匯聚來自世界各地的12位頂尖騎師聚首香港同場比拼，去年「浪琴國際騎師錦標賽」冠軍何澤堯及七屆「香港冠軍騎師」潘頓，將與其他世界級海外騎師及本地頂級好手一較高下！當中包括浪琴全球最佳騎師排名榜上首三位騎師，英國星級騎師莫雅、紐西蘭籍名將麥道朗、挪威裔的英國前列騎師布宜學。
活動於下午五時開始，打頭陣由知名DJ BENNY*CEE以動感節拍開場，開幕典禮更會有煙火匯演揭開序幕。此外，現場還有勇士舞者巡遊等舞蹈表演，與觀眾互動。屆時亦設有啤酒園的美食車和攤位將提供多款環球特式美食，入場觀眾可一邊欣賞賽事，一邊品嘗美食佳餚。
由11月25日起，香港賽馬會官方社交媒體平台可投票支持心水騎師，有機會得到指定「浪琴香港國際賽事」小馬公仔以及2024「浪琴國際騎師錦標賽」冠軍騎師親筆簽名指定運動帽一頂，名額10位，各位馬迷切勿錯過。
「浪琴國際騎師錦標賽」詳情
日期：2024年12 月4日（星期三）
時間：下午5時活動開始
晚上6時30分首場開跑
地點：跑馬地馬場
12月8日沙田馬場「浪琴香港國際賽事」
「浪琴香港國際賽事」匯集全球頂尖賽駒，爭奪合共高達一億二千六百萬元的四項一級賽獎金，包括「浪琴香港盃」、「浪琴香港一哩錦標」、「浪琴香港短途錦標」及「浪琴香港瓶」！
感受世界級賽馬的刺激，現場還準備了一連串表演，今年大會首度邀得國際韓流巨星RAIN擔任重量級開幕表演嘉賓，於沙田馬場舞台表演勁歌熱舞，展現「K-Pop舞台王者」風範。人氣樂隊Zpecial亦將於賽事中場，在公眾席投注大堂「好賞食」樓下舞台接力獻唱，帶來連串豐富音樂演出。
現場特設各式主題美食，於公眾投注大堂場畔小食亭2號發售，當中包括澳洲特色腸仔酥、焗法式芝士薯蓉田螺批、櫻花蝦蟹肉餅及港人最愛的五香牛雜等美食。
當日設「沙田馬場日日賞」有獎問答遊戲，首4名當日下午5時按指示最快提交正確答案的參加者，可獲國際韓流巨星RAIN親筆簽名指定駿馬毛公仔一隻，而其後500名合資格參加者亦可獲指定冠軍名駒駿馬毛公仔一隻，機會難得，萬勿錯過！入場人士更可獲贈指定「國際賽Cap帽」一頂，數量有限，派完即止。
賽事結束後，在賽道旁將舉行壓軸煙火匯演，五光十色的煙火閃耀整個沙田馬場夜空，為「浪琴香港國際賽事」劃上圓滿句號。
「浪琴香港國際賽事」詳情
日期：2024年12 月8日（星期日）
時間：上午11時30分活動開始
下午12時25分首場開跑
地點：沙田馬場