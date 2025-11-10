八時神仙草雙11限時優惠 甜品買1送1

台灣過江龍「八時神仙草」推出雙11限時優惠，除了刨冰以外的所有甜品都有買1送1優惠。快閃優惠由即日起限時3日，只需完成簡單3個步驟即可享受，全線門市均適用。即睇以下優惠詳情！

八時神仙草推介甜品

八時神仙草源自台中逢甲夜市，以其八小時熬煮、天然回甘的嫩仙草甜品和雪花冰聞名。最受歡迎的雪花冰，更是將嫩仙草直接製成冰磚後刨製，不額外添加糖水，保留了仙草的清甜，並帶有獨特的拉絲膠質感。店內的芋薯圓配料亦是以純手工製作，嚴選屏東及大甲芋頭，口感嚼勁十足且芋香濃郁。所以菜單内的芋泥嫩仙草盛盤、芋薯圓嫩仙草以及抹茶嫩仙草盛盤，都十分推介大家趁著買1送1優惠品嘗。