公主郵輪皇家公主號首登香港 直擊4大亮點 海上天空步道/水影秀/24小時表演+點心吧

公主遊輪旗下「皇家公主號」早前天首度亮相香港，主打海上步道、15 間世界美食餐廳、聲光水舞秀等多個特色，以下為大家開箱整個郵輪，直擊4大亮點！ 皇家公主號由位於意大利蒙法爾科內的芬坎蒂尼（Fincantieri）船廠打造，重達142,000噸，可承載3,560位賓客。

皇家公主號

郵輪開箱｜ 1. 海上天空步道 郵輪設有的海上天空步道，高懸於海平面128英尺，其四周玻璃幕牆讓您以鳥瞰視角享受迷人的景觀，透過全玻璃透明步道欣賞令人屏息的蔚藍海景。大家還可以在擁有玻璃步道的海景酒吧品味呷一杯清涼的飲品，同時品嚐美食，驚嘆海洋之美。

郵輪開箱｜ 2. 15 間餐廳任君選擇 船內共有受三間主餐廳 — 辛佛妮餐廳、歐麗露餐廳及康士圖餐廳；此外，賓客亦可探索阿非列德披薩餐廳，被「今日美國」評為「海上最佳披薩」，提供新鮮製作的個人尺寸披薩、啤酒和杯裝的葡萄酒；莎芭堤妮義麵餐廳提供特色手工意粉、意大利葡萄酒及甜點。 全天候營業的國際點心吧提供各式各樣的點心和飲品，另外環球美食自助餐廳提供豐富的食物選擇以滿足賓客對美食的要求；最後，來到皇冠海鮮牛排餐廳，以木質裝飾為主，搭配開放式廚房，是舉辦慶祝活動的不二之選。餐廳更被「今日美國」評為「最佳郵輪牛排館」，餐牌上的優質牛排和新鮮海鮮等多種特色美食任君選擇。

郵輪開箱｜ 3. 世界級娛樂體驗 皇家公主號其中一個亮點，一定非公主聲光水影秀莫屬。這場盛大的視覺盛宴將華爾茲和芭蕾融合，噴泉在海上翩翩起舞。星空露天電影院是一個擁有露天池畔的電影院，設有300平方英尺的巨型螢幕，提供音樂會、體育賽事或荷里活電影。 公主劇院幾乎每天24小時都有頂尖的音樂家、舞者、製作人員、卡巴萊藝人、講師、電影和屢獲殊榮的百老匯風格原創歌舞秀。無論何時何地都能體驗頂級的娛樂匯演。

郵輪開箱｜ 4. 船上活動 皇家公主號上亦提供多個娛樂設施：中央運動場讓大家揮灑汗水；如果想放鬆一下，可以前往蓮花水療，獲得一個極致的身心靈釋放體驗。或者可以到聖殿成人休憩區的兩個熱式水療池中，靜靜欣賞海上獨特的風景，並體驗公主郵輪首個成人專用水池，享受獨自放鬆而不受打擾的時光。