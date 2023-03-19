公關界年度盛事 全港創意公關大賽2023 正式啟動 孕育PR3.0公關人才

Web3元宇宙商機、ESG可持續發展議題、大數據營銷的發展機遇漸趨龐大，更成為了全球熱議的焦點，企業求才若渴，而公關角色亦越來越重要，成為企業和社會中不可或缺的重要策略推 手。為了推動公關行業創新，強化專業形象，由全港創意公關大賽籌委會主辦，香港創意公關協會和香港城市大學市場營銷學系協辦的「全港創意公關大賽」於2023年3月正式展開，比賽旨在透過企業支持、業界、學界教授等專業人士的指導和訓練，為學生提供「實戰」機會，激發他們的無限潛能和創造力。
各大知名企業及品牌鼎力參與
今年參與的商業機構陣容鼎盛，包括Energy Watt沛力特、小牧味屋、B.Duck、李錦記、FX Creations、嘉里建設、獅球嘜、Prologic Robotics、保心安、大快活、中國平安保險（排名不分先後）等各大知名企業及品牌，為學生提供案例，讓學生有機會實戰和獲得獎學金。而比賽籌委會則由學界及專業人士組成，包括來自不同院校的博士、老師、學生、資深公關、創意專才以及創意公關公司MEMO PLUS PR等。
透過比賽尋找明日公關
踏入第七年，今屆賽事特意以「明日公關──PR3.0」為主題，探討未來世界大趨勢，包括環境、社會和企業管治(ESG)、大數據傳訊和元宇宙等概念，以配合當今公關在企業和社會中日漸重要 的角色。 PR 3.0 主要特色在於結合傳統公關技巧和最先進的科技或數位化技術，以創新思維探 索和推動公關行業新境界。PR3.0不僅著眼於傳統媒體和社群媒體來建立品牌形象，更加強調運用大數據分析、搜索引擎優化、風險分析及危機管理、影響力行銷以至ESG策略等重要技巧，將品牌傳播推向更廣泛的層面。PR3.0不僅是一種傳播策略，更是一種思維方式，成為公關或其他行業人才必備的新技能。
大賽現正接受報名
是次比賽分為公關企劃賽及內容創作賽，學生對象為：
1. 大專組──現於各大專院校就讀之學生，並不限於修讀公關／企業傳訊、新聞及傳播、市 場推廣、活動策劃、數據分析、創意媒體、設計及語文、人文科學等學系課程的全日制學 生（高級文憑、副學士、學士和碩士均可)
2. 高中組──全港中學日校的中四及中五學生
3. 公開組──16歲至30歲的參賽者（歡迎本地/海外/大灣區/國際學校學生）
是次參賽者可透過比賽深入了解公關行業的最新動態，培養對大數據和創意公關的深度理解， 為未來的公關工作做好準備。大賽現接受16至30歲的參賽者以個人或團體方式報名。
詳情可登入網站查詢：www.hkcprc.org