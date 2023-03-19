公關界年度盛事 全港創意公關大賽2023 正式啟動 孕育PR3.0公關人才

Web3元宇宙商機、ESG可持續發展議題、大數據營銷的發展機遇漸趨龐大，更成為了全球熱議的焦點，企業求才若渴，而公關角色亦越來越重要，成為企業和社會中不可或缺的重要策略推 手。為了推動公關行業創新，強化專業形象，由全港創意公關大賽籌委會主辦，香港創意公關協會和香港城市大學市場營銷學系協辦的「全港創意公關大賽」於2023年3月正式展開，比賽旨在透過企業支持、業界、學界教授等專業人士的指導和訓練，為學生提供「實戰」機會，激發他們的無限潛能和創造力。

各大知名企業及品牌鼎力參與

今年參與的商業機構陣容鼎盛，包括Energy Watt沛力特、小牧味屋、B.Duck、李錦記、FX Creations、嘉里建設、獅球嘜、Prologic Robotics、保心安、大快活、中國平安保險（排名不分先後）等各大知名企業及品牌，為學生提供案例，讓學生有機會實戰和獲得獎學金。而比賽籌委會則由學界及專業人士組成，包括來自不同院校的博士、老師、學生、資深公關、創意專才以及創意公關公司MEMO PLUS PR等。