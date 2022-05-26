共同投入年度花樣盛事──花見大館

五月繁花盛放，為大館營造無限清新氣氛！大館將於 5月26日至 29日期間舉辦「花見大館」活動，在春意盎然的季節中，為訪客展示多款圍繞花卉主題的美饌及生活體驗。

適逢五月是大館迎接四周年的大日子，大館會與十多個本地品牌聯手打造大型戶外花藝市集，以繽紛的園藝裝飾點綴大館檢閱廣場。屆時大館將化身慶典嘉年華，匯聚社群，從中午到晚上無間斷為大家送上慶祝活動，讓訪客和大館 Fans能盡情沉醉於歡樂之中。微風輕揚，使他們能一同展開鳥語花香的旅程，投入充滿活力和趣味的花卉活動及工作坊，同時不容錯過多間大館商店及餐廳的特色禮遇和推廣活動。

今年，大館誠意邀請多個充滿特色的本地品牌參與是次市集。美不勝收的花藝創作將融入大館濃厚的古蹟及藝術氛圍，定必令訪客陶醉其中、樂而忘返。

有別於傳統的花卉市集，「花見大館」除了多角度呈現繁花之美，更與訪客一同發掘花藝創作無窮無盡的可能性，帶來一場嶄新的多感官體驗，同時探索可持續發展的領域。開放期間，多個本地花藝品牌更會展出及售賣令人目不睱給的鮮花花束及花莖、乾花、花卉海報以及更多驚喜。

森林的自然魅力從「花見大館」散發

數之不盡的花樣主題美饌及生活體驗靜候你的探索，讓你在大館盡情享受美好一天。放慢腳步享用精緻 的下午茶點吧！法國巴黎小館每天中午為你炮製洋溢甜蜜氣息的粉紅花園鮮莓撻，讓你的舌尖與清新花 香來一場浪漫邂逅；於富有格調的 Madame Fù Grand Café Chinois 品嚐花見主題的下午茶點心，細味充滿本地特色和以花入饌的精緻美食；喜愛細呷一杯的你，絕不能錯過由 The Dispensary 提供的限定甜點及雞尾酒配下午茶套餐。

誰說花卉只能困於泥沙之中？不妨為自己抹上一襲清新氣質，選購 112 mountainyam 的花卉系列時裝可享半價優惠，更可免費獲贈指定飾物乙份。沉醉於書中的花花世界，在 TASCHEN 書店選購指定以花為題的書籍可享 85 折特別優惠。嗜甜的美食家有口福了！把握機會品嚐由本地手作蛋糕品牌 Phoenix Sweets 誠意製作的迷你蛋糕、紙杯蛋糕及曲奇。

參觀須知

所有訪客須使用「安心出行」應用程式進入大館，並根據「疫苗通行證」要求，按要求出示疫苗接種紀錄或相關豁免證明書以供檢查。大館内展覽及活動空間屬疫苗通行證指示的主動查核處所。訪客可使用

全新推出的行程規劃功能，提前規劃到訪行程：https://www.taikwun.hk/zh/visitor_planner 。

節目或有改動，以大館網站最後公布為準。

地址：中環荷李活道10號大館

活動日期：5月26日至29日

時間：1 - 8 pm