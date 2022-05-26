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生活
2022-05-26 22:14:36

共同投入年度花樣盛事──花見大館

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「花見市集」會於5月26日至29日期間開放。

「花見市集」會於5月26日至29日期間開放。

五月繁花盛放，為大館營造無限清新氣氛！大館將於 526日至 29日期間舉辦「花見大館」活動，在春意盎然的季節中，為訪客展示多款圍繞花卉主題的美饌及生活體驗。

訪客都沉迷於「花見市集」當中花藝裝飾。

訪客都沉迷於「花見市集」當中花藝裝飾。

讓訪客開展一場奇妙的花藝之旅

適逢五月是大館迎接四周年的大日子，大館會與十多個本地品牌聯手打造大型戶外花藝市集，以繽紛的園藝裝飾點綴大館檢閱廣場屆時大館將化身慶典嘉年華，匯聚社群，從中午到晚上無間斷為大家送上慶祝活動，讓訪客和大館 Fans能盡情沉醉於歡樂之中。微風輕揚，使他們能一同展開鳥語花香的旅程，投入充滿活力和趣味的花卉活動及工作坊，同時不容錯過多間大館商店及餐廳的特色禮遇和推廣活動。

今年，大館誠意邀請多個充滿特色的本地品牌參與是次市集。美不勝收的花藝創作將融入大館濃厚的古蹟及藝術氛圍，定必令訪客陶醉其中、樂而忘返。

今年，大館誠意邀請多個充滿特色的本地品牌參與是次市集。美不勝收的花藝創作將融入大館濃厚的古蹟及藝術氛圍，定必令訪客陶醉其中、樂而忘返。

繁花盛典 唯美綻放

有別於傳統的花卉市集，「花見大館」除了多角度呈現繁花之美，更與訪客一同發掘花藝創作無窮無盡的可能性，帶來一場嶄新的多感官體驗，同時探索可持續發展的領域。開放期間，多個本地花藝品牌更會展出及售賣令人目不睱給的鮮花花束及花莖、乾花、花卉海報以及更多驚喜。

JFOREST│因為產地會很影響到鮮花的成色和質素，所以品牌會以由日本或台灣花場運送到本港的乾花，再作裝飾。品牌最特別的貨品為樹皮花，深受客人歡迎。 LoCoFARMS本地種植│品牌無論食材，還是製作過程都在香港完成，因為他們於香港擁有自家農場，亦會與本港其他農場合作製作食品。包括辣椒醬、果醬等，都是100%本港製造。 LoCoFARMS本地種植│品牌無論食材，還是製作過程都在香港完成，因為他們於香港擁有自家農場，亦會與本港其他農場合作製作食品。包括辣椒醬、果醬等，都是100%本港製造。 玄躍辰時│品牌最特別的是會有牌照入口及出售屬於二級瀕危物種的植物，而其中來自非洲馬達加斯加的象牙宮最為罕有及珍貴。 玄躍辰時│品牌最特別的是會有牌照入口及出售屬於二級瀕危物種的植物，而其中來自非洲馬達加斯加的象牙宮最為罕有及珍貴。 Veni Vidi Amavi│以不同地方名為香薰蠟燭明名，用氣味帶顧客遊歷世界，感受品牌為每個城市所勾勒的故事，例如以絲柏、雪松、阿特拉斯雪松及松針代表「挪威」的森林及冬天的氣味。 給女孩一朶花│今次「花見大館」品牌會出售漂亮的花束，平時會與不同的小店合作，展現花品與別不同的魅力，例如在母親節或情人節時，品牌會製作一些花束再配搭蛋糕給顧客，讓他們送給最愛的人。 daisyzoom│品牌會在香港製作乾花，因為缺少空運的過程，可以令其顏色、線條、枝葉等上比一般乾花更為豐富。 hungry hugger│將多間特色香港品牌結合在一起，其中以本地有機花生製造的手工粗粒花生醬及手工伯爵綠茶粗粒花生醬，深受食家歡迎。 在森林和圓嘢│品牌以自己製作的陶瓷器具，再配搭合適的植物一同售出。因為每件瓷器都是親手製作，所以都是獨一無二，而配搭的植物都易於種植，適合繁忙的上班族。 THE GREY GREEN│出售本地製作及設計的香薰蠟燭，包裝獨特。不鏽鋼器皿兩面空間分別可以容納香薰蠟燭及插置植物鮮花。 KOFE Flowers│負責本次「花見大館」花藝裝置的花藝師，顧客可以購買由他完成的花藝作品。 root│品牌會出售易於種植的新品種觀葉植物，適合放置於家居裝飾及觀賞。 於香港製造日本漬物，五款漬物當中主要有蔬菜類的醋漬及海鮮類的醬油漬。而最受顧客歡迎的漬物是柚子大根漬，配甘口的米酒適合。 SCENTED NICHE聞‧伯樂│入口小眾香水、香薰蠟燭的品牌，香味由淡雅刑濃烈一應俱全，能夠滿足到不同人士的要求。

森林的自然魅力從「花見大館」散發

數之不盡的花樣主題美饌及生活體驗靜候你的探索，讓你在大館盡情享受美好一天。放慢腳步享用精緻 的下午茶點吧！法國巴黎小館每天中午為你炮製洋溢甜蜜氣息的粉紅花園鮮莓撻，讓你的舌尖與清新花 香來一場浪漫邂逅；於富有格調的 Madame Fù Grand Café Chinois 品嚐花見主題的下午茶點心，細味充滿本地特色和以花入饌的精緻美食；喜愛細呷一杯的你，絕不能錯過由 The Dispensary 提供的限定甜點及雞尾酒配下午茶套餐。

誰說花卉只能困於泥沙之中？不妨為自己抹上一襲清新氣質，選購 112 mountainyam 的花卉系列時裝可享半價優惠，更可免費獲贈指定飾物乙份。沉醉於書中的花花世界，在 TASCHEN 書店選購指定以花為題的書籍可享 85 折特別優惠。嗜甜的美食家有口福了！把握機會品嚐由本地手作蛋糕品牌 Phoenix Sweets 誠意製作的迷你蛋糕、紙杯蛋糕及曲奇

 

參觀須知

所有訪客須使用「安心出行」應用程式進入大館，並根據「疫苗通行證」要求，按要求出示疫苗接種紀錄或相關豁免證明書以供檢查。大館内展覽及活動空間屬疫苗通行證指示的主動查核處所。訪客可使用

全新推出的行程規劃功能，提前規劃到訪行程：https://www.taikwun.hk/zh/visitor_planner 。

節目或有改動，以大館網站最後公布為準。

 

 

地址：中環荷李活道10號大館

活動日期526日至29

時間：1 - 8 pm

除了「花見市集」，「花見大館」亦有數之不盡的商店及餐廳，讓訪客感受花藝魅力。 除了「花見市集」，「花見大館」亦有數之不盡的商店及餐廳，讓訪客感受花藝魅力。
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