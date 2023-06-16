兵庫旅遊｜城崎温泉一日遊攻略 7大溫泉放題+必食11種海鮮丼+文青書店Café

關西地區向來都是港人去厭了大阪等熱門旅遊地區？喜歡浸溫泉的你一定不能錯過城崎温泉 鳴謝：Peach Aviation、京丹後市觀光公社 圖文：Kristy 城崎温泉位於關西兵庫縣，已經有超過1400年歷史。將整個城市都打造成溫泉鄉，單單是車站出口，已經充滿著日式風情。這裡的最大特色，就是7大外湯。由車站開始，行勻7個浴場需時大概20分鐘。

温泉篇：入住即享「溫泉放題」 溫泉水到底係咩味？ 7大外場包括鴻之湯、曼陀羅湯、御所之湯、一之湯、柳湯、地藏湯及里之湯。每個都有不同主題，由建築、功效以至溫泉的溫度都大有不同，例如「一之湯」外型與歌舞伎劇場相似、「柳湯」可以保佑女性懷孕及順利分娩，而御所之湯被稱為「美人湯」，能帶來愛情良緣。大家可以一邊散步，在欣賞景色的同時，更可以了解各個溫泉的特別之處。 沿途更可以見到免費足湯，亦有一些被稱之為「飲湯場」的小水池。顧名思義，就是可以喝的溫泉水。供途隨意飲用，記者親身實測味道微鹹，帶一點硫磺味，喝完沒有肚屙，可以一試！ 所有入住城崎溫泉旅館的旅客，都可以免費泡七個外湯，盡享「溫泉放題」！如果只是一日遊，又想泡湯的你，可於購買「溫泉一日券」，只需¥1,500就可以無限制使用7大外湯，即使是有紋身的旅客都可以浸！

浸溫泉當然要租浴衣！大家可到「IROHA」租借，店內附有不同款式，包括男女款、以及小朋友浴衣。日租¥3,500起，按款式收費，需於晚上9:45前歸還；另設購買浴衣服務，每套¥5,390起。 地址：兵庫県豊岡市湯島449

美食篇：人氣食堂「海中苑」 文青必去書店 Café 來到城崎溫泉，當然品嚐當地特產的但馬牛及松葉蟹！海中苑主打平價海鮮丼飯，於城崎溫泉設有2間分店，一樓售賣新鮮海產，而2樓則是食堂。當中以松葉蟹最為有名，不過由於松葉蟹於6月至9月會暫停供應，記者於5月末到訪已經吃不到。 不過大家仍可選擇它們的海鮮及刺身，其中海鮮丼(¥1,600)選用了11款當季海鮮，包括海膽、吞拿魚、牡丹蝦、蟹籽等等，足料之餘亦非常新鮮。另有刺身定食則分為灯台 (¥1,700)及漁火 (¥2,300)，分別有6款或8款刺身，大家可按照自己的喜好及食量選擇。 地址：兵庫県豊岡市城崎町湯島132

另外，溫泉街設有不少街頭小食，例如清酒雪糕、士多啤梨大福、但馬牛可樂餅等。即使不到餐廳用餐，單單「掃街」已經可以吃到飽！ 記者途中亦遇到比較少有的自動販賣機，例如迷你Cupcake，更有專賣急凍但馬牛的機器，有齊牛肋骨、牛扒、牛胸腩等不同部位。

這裡亦有很多特色Café，例如這間「短編喫茶 Un」書店Café，入面提供近3000本短編小說供大家閱讀，更貼心地分開不同閱讀時間。店內設多個位置，令客人可以沉醉於閱讀，記得要點它們的招牌迷你豆沙包。外型與馬卡龍相似，以豆沙包夾著忌廉及紅豆夾心，甜而不膩。 地址：兵庫縣豊岡市城崎町湯島127

景點篇：玄武洞公園 城崎溫泉附近亦有不少大自然景點，記得要去附近的玄武洞公園。從城崎溫泉乘車只需5分鐘即可到達，公園為「山陰海岸地質公園」的一部份，一共有5個洞穴，當中玄武洞及青龍洞被列為「日本國家指定天然紀念物」。經過多年的火山活動後，由無數個六角形的玄武岩所堆積而成，完全能感受到大自然的鬼斧神工。 地址：兵庫縣豐岡市赤石1347