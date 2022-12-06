再度聯乘｜UNIQLO X MARNI系列12月9日開賣 60年代迷幻風女裝$79起跳

UNIQLO今年5月與MARNI的聯乘系列獲得外界好評，兩個品牌今年冬天再度合作，推出UNIQLO and MARNI 2022秋冬設計師聯名系列，大玩60年代迷幻風，為人氣商品HEATTECH和針織衫加入復古色彩及迷幻圖案設計，帶來多款溫暖舒適的冬季單品，打破冬天的深沉色調打扮。
今季系列主題是「被包圍著的幸福感」，顏色及印花是MARNI的品牌標誌，今個系列就加入大量印花圖案、大膽鮮明色彩和統一立體剪裁，表現60年代的審美觀，將MARNI元素注入充滿時尚感的LifeWear中。
系列共有19款女裝，包括融入60年代的絢麗印花或撞色設計HEATTECH、羽絨寬鬆連帽大衣、熒光綠色、橙色及黃色的針織衫、撞色設計的背心、燈芯絨打褶寬版長褲，以及混色寬鬆針織拉鏈連帽外套，可以單獨穿著，又或者作層次穿搭，在冬天時保持溫暖更具舒適觸感，更加入時尚氣息。
萬花筒般色彩斑斕的「風呂敷」
除了一系列服飾，今次的配件同樣令人驚喜，撞色設計的針織連帽圍巾及針織頭套，極度保暖之餘也是冬日必備的點綴單品。系列同時推出100%絲質風呂敷（Furoshiki；ふろしき）絲巾，帶來賞心悅目的手繪圖案設計。除了絲滑柔軟的觸感，絲綢特有的光澤和光滑感亦形成一流垂墜效果，可以用作配件，圍在頸上或點綴髮型。
風呂敷是一種日本傳統包袱巾，是日本文化的重要一環，並衍生出眾多包裝技巧，其中一種「西瓜包裝」技巧是為攜帶球形物品而設，適合放置銀包、電話等細小物件；而「花瓣包裝」技巧則綁成結呈現花朵的形狀，適合用作包裹禮物。系列將於本周五(12月9日)在利舞臺旗艦店及官方網絡旗艦店發售，女士們記得mark定日子。