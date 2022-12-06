再度聯乘｜UNIQLO X MARNI系列12月9日開賣 60年代迷幻風女裝$79起跳

UNIQLO今年5月與MARNI的聯乘系列獲得外界好評，兩個品牌今年冬天再度合作，推出UNIQLO and MARNI 2022秋冬設計師聯名系列，大玩60年代迷幻風，為人氣商品HEATTECH和針織衫加入復古色彩及迷幻圖案設計，帶來多款溫暖舒適的冬季單品，打破冬天的深沉色調打扮。

今季系列主題是「被包圍著的幸福感」，顏色及印花是MARNI的品牌標誌，今個系列就加入大量印花圖案、大膽鮮明色彩和統一立體剪裁，表現60年代的審美觀，將MARNI元素注入充滿時尚感的LifeWear中。

系列共有19款女裝，包括融入60年代的絢麗印花或撞色設計HEATTECH、羽絨寬鬆連帽大衣、熒光綠色、橙色及黃色的針織衫、撞色設計的背心、燈芯絨打褶寬版長褲，以及混色寬鬆針織拉鏈連帽外套，可以單獨穿著，又或者作層次穿搭，在冬天時保持溫暖更具舒適觸感，更加入時尚氣息。